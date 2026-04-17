Les bourses européennes affichent des performances contrastées ce vendredi. Le DAX allemand s'impose en tête du classement, porté par des signaux industriels favorables, tandis que le CAC 40 parisien souffre du plongeon spectaculaire d'Alstom. Le repli des cours du pétrole, sur fond de perspectives d'accord entre les États-Unis et l'Iran, redessine les équilibres sectoriels. Les investisseurs digèrent également plusieurs résultats d'entreprises décevants, dans un contexte de données macroéconomiques limitées. Pour mieux comprendre les dynamiques qui influencent les indices européens, XTB propose des ressources pédagogiques dédiées.

Les indices européens évoluent en ordre dispersé

L'après-midi boursier met en lumière une divergence nette entre les principales places européennes. Le DAX progresse d'environ 0,9 %, les contrats à terme soutenant l'indice allemand grâce à la bonne tenue des valeurs industrielles et financières. À l'opposé, le CAC 40 cède plus de 0,5 %, principalement pénalisé par l'effondrement d'Alstom et le recul des valeurs énergétiques.

DAX en tête, porté par la robustesse industrielle

L'indice phare de la Bourse de Francfort continue de bénéficier d'un climat favorable aux valeurs cycliques. Les perspectives d'un apaisement durable au Moyen-Orient et le recul des prix de l'énergie soutiennent les industries fortement consommatrices d'énergie, nombreuses en Allemagne. Le DAX 40 reste l'un des principaux baromètres de la santé économique européenne.

CAC 40 pénalisé par les dossiers individuels

À Paris, la séance reste dominée par les publications d'entreprises. La chute d'Alstom, conjuguée au repli des valeurs pétrolières dans le sillage du plongeon du brut, freine nettement l'indice. Les investisseurs surveillent également l'évolution de certains dossiers sectoriels comme l'issue judiciaire du dossier Traton, Deutsche Bahn, Daimler, DAF, Iveco et Volvo, condamnés à verser un total de 3,5 milliards d'euros au terme d'une procédure pour entente sur les prix entre 1997 et 2011.

Alstom : l'effondrement après un nouvel avertissement

Le groupe ferroviaire français Alstom s'effondre d'environ 28 % en séance, signant sa plus forte chute depuis plusieurs années. Le titre a ouvert réservé à la baisse avant de s'établir autour de 16,63 euros, un plus bas depuis mi-2024. Cette dégringolade intervient après la publication, jeudi soir, de résultats préliminaires décevants pour l'exercice 2025-2026 et l'annonce de perspectives dégradées.

Des objectifs financiers abandonnés

Le groupe a annoncé renoncer à plusieurs engagements clés. L'objectif de cash-flow libre cumulé de 1,5 milliard d'euros sur la période 2024-2025 à 2026-2027 n'est plus maintenu. L'ambition d'une marge d'exploitation ajustée comprise entre 8 % et 10 % à horizon 2026-2027 est également abandonnée. Pour l'exercice en cours, Alstom table désormais sur une marge de 6,5 % et une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 5 %, deux chiffres inférieurs aux attentes du consensus. Le groupe prévient qu'il brûlera environ 1,5 milliard d'euros de trésorerie au premier semestre 2026-2027, contre 560 millions attendus par les analystes.

Des commandes records malgré les difficultés

Paradoxalement, l'activité commerciale reste très dynamique. Le carnet de commandes atteint 100 milliards d'euros, avec des prises de commandes en progression de 42 % en organique sur l'exercice 2025-2026, à 27,6 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires ressort en hausse de 7 % en organique, à 19,2 milliards d'euros. Le problème se situe donc sur l'exécution opérationnelle : certains grands projets de matériel roulant progressent plus lentement que prévu, pesant sur les marges et la trésorerie à court terme. Pour les investisseurs particuliers souhaitant suivre l'évolution des valeurs industrielles européennes, plusieurs outils d'analyse sont accessibles.

Pétrole en chute libre : la géopolitique redistribue les cartes

Le marché pétrolier connaît une nouvelle phase de décompression ce vendredi. La montée en confiance sur un accord durable entre les États-Unis et l'Iran pousse les cours à tester de nouveaux plus bas locaux. Le Brent perd plus de 7 % et s'arrête autour de 90 dollars le baril, tandis que le WTI tombe sous cette barre, à environ 87 dollars.

Un Moyen-Orient moins anxiogène

Des sources proches des discussions au Pakistan évoquent un accord Iran-États-Unis "proche", un scénario qui fait reculer la prime de risque géopolitique intégrée dans les prix du pétrole. Le marché intègre progressivement l'hypothèse d'une réouverture durable du détroit d'Ormuz, par lequel transite environ un cinquième de la production mondiale de brut. La normalisation du trafic maritime reste néanmoins conditionnée à la pérennité du cessez-le-feu, dont la solidité est encore mise à l'épreuve.

Impact sectoriel pour les marchés européens

Le repli du brut pénalise mécaniquement les valeurs pétrolières du CAC 40 et du FTSE 100, mais soulage les secteurs gros consommateurs d'énergie comme la chimie, les transports et l'industrie lourde. En parallèle, le lobby aéronautique allemand a saisi les autorités européennes pour demander la libération des réserves stratégiques de carburant afin de faire face aux pénuries. La Commission européenne a par ailleurs annoncé une enveloppe de 180 millions d'euros pour la construction d'infrastructures de "cloud" européen, un dossier qui alimente les secteurs technologiques continentaux. Sur le plan macroéconomique, la journée est pauvre en statistiques, à l'exception de la balance commerciale de la zone euro, qui remonte à 11,5 milliards d'euros après un repli saisonnier en mars.

Autres mouvements notables sur les actions européennes

Plusieurs dossiers individuels animent la séance. Uber renforce sa participation dans Delivery Hero, propulsant le titre de la plateforme allemande de livraison de près de 2 %. Hensoldt gagne environ 1 % après une recommandation d'achat favorable. En revanche, Ericsson cède plus de 6 % après des résultats jugés faibles, pénalisés par un chiffre d'affaires et une rentabilité en deçà des attentes du marché. Ces mouvements illustrent une saison de publications où la sélectivité prime, les marchés distinguant nettement les dossiers porteurs des situations plus fragiles.

❓ FAQ

Pourquoi le CAC 40 recule-t-il alors que le DAX progresse ? La divergence s'explique principalement par la composition sectorielle des deux indices. Le CAC 40 concentre plusieurs valeurs pétrolières affectées par la chute du brut et subit le poids du plongeon d'Alstom. Le DAX bénéficie davantage des valeurs industrielles allemandes, soutenues par le recul des prix de l'énergie.

Que signifie l'abandon des objectifs financiers d'Alstom ? Le groupe renonce à deux engagements chiffrés : un cash-flow libre cumulé de 1,5 milliard d'euros sur trois exercices et une marge d'exploitation ajustée de 8 à 10 % à horizon 2026-2027. Cette révision reflète des difficultés d'exécution sur certains grands projets, pas un problème de demande, le carnet de commandes atteignant 100 milliards d'euros.

Pourquoi le pétrole baisse-t-il autant ? Les marchés anticipent un accord plus durable entre les États-Unis et l'Iran, avec à la clé une réouverture pérenne du détroit d'Ormuz. La prime de risque géopolitique intégrée dans les cours se contracte fortement, entraînant un repli du Brent sous 90 dollars et du WTI autour de 87 dollars.

Qu'est-ce que la balance commerciale de la zone euro ? Il s'agit de la différence entre les exportations et les importations de biens des pays de la zone euro. Son retour à 11,5 milliards d'euros après un repli saisonnier en mars traduit un redressement des échanges extérieurs, un indicateur suivi par les marchés pour évaluer la dynamique économique de la région.

Quel impact du dossier judiciaire Traton, Daimler et Volvo sur les marchés ? Les six constructeurs ont été condamnés à verser 3,5 milliards d'euros au total pour entente sur les prix entre 1997 et 2011. L'impact financier, bien que significatif, était largement anticipé et ne provoque pas de réaction majeure sur les cours, la plupart des groupes ayant déjà provisionné ces risques.