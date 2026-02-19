A la mi-séance 🚩 L'Europe et l'EUR/USD reculent en raison du risque géopolitique élevé entre les États-Unis et l'Iran

Les actions mondiales s'échangent avec une tendance défensive, les investisseurs réévaluant le risque d'une éventuelle attaque américaine contre l'Iran. Les États-Unis concentrant apparemment d'importantes forces au Moyen-Orient, toute escalade risquerait d'augmenter la prime de risque géopolitique sur le pétrole et de raviver les pressions inflationnistes mondiales. Cette combinaison pourrait retarder les baisses de taux et, dans un scénario extrême, même raviver les anticipations de hausse des taux dans certaines juridictions. Pétrole Brent (OIL) : +1,6 % , approchant les 71 $/baril

, approchant les Contrats à terme sur indices américains : -0,3 % à -0,4 % avant l'ouverture

avant l'ouverture Or et argent : les gains perdent de leur élan

Bitcoin : en baisse à environ 66 500 $

L'Europe sous pression : DAX -0,8 %, CAC 40 -0,8 %, FTSE 100 -0,6 % Ce cycle de publication des résultats continue de montrer un paysage des bénéfices hétérogène à travers l'Europe, avec une résilience dans certains secteurs de l'industrie et de la finance, et une pression continue sur les matières premières et la demande des consommateurs. Rio Tinto : bénéfices stables , en raison de la baisse des profits liés au minerai de fer , soulignant la pression sur les prix au niveau du segment

, en raison de la , soulignant la pression sur les prix au niveau du segment Repsol : 1,9 milliard d'euros prévus pour les dividendes + rachats en 2026

prévus pour les Centrica, Mondi : résultats inférieurs aux prévisions au niveau de la performance opérationnelle ajustée

aux prévisions au niveau de la Drax : signature d'un accord de péage de 15 ans pour un système de stockage d'énergie par batterie (BESS) de 200 MW, renforçant l'exposition à la transition énergétique Technologie et industrie SAP : proposition d'un dividende de 2,50 € par action pour 2025

proposition d'un dividende de pour BE Semiconductor : commandes meilleures que prévu au quatrième trimestre

Airbus : prévoit environ 870 livraisons en 2026 , ce qui est inférieur aux attentes du marché

prévoit , ce qui est inférieur aux attentes du marché Schneider Electric : a souligné le potentiel d'économies d'énergie grâce à l'IA , en phase avec le thème structurel de l'efficacité énergétique

a souligné le potentiel , en phase avec le thème structurel de l'efficacité énergétique Nexans : l'EBITDA ajusté de l'exercice a manqué les attentes Consommation et services Pernod Ricard : chiffre d'affaires inférieur aux attentes , indiquant une détérioration de la demande

, indiquant une Nestlé : prévoit une croissance organique de son chiffre d'affaires de 3 % à 4 % en 2026 (globalement conforme au consensus)

prévoit une (globalement conforme au consensus) Renault : a publié des prévisions prudentes dans un contexte de concurrence accrue

a publié des dans un contexte de concurrence accrue Air France-KLM : reste optimiste sur le long-courrier , soutenu par la demande premium

reste , soutenu par la Kinepolis, Nilfisk : résultats annuels décevants Finance et immobilier Aegon, BAM : résultats supérieurs aux attentes en termes de performance opérationnelle

en termes de performance opérationnelle Tikehau Capital : actifs sous gestion de 52,8 milliards d'euros contre 49,6 milliards d'euros en glissement annuel

contre Zug Estates : résultat net de 85,2 millions de francs suisses contre 58,7 millions de francs suisses en glissement annuel

contre LSEG : pression des activistes alors qu'Elliott réclame un rachat de 5 milliards de livres sterling et une révision du portefeuille Actions des analystes : mises à niveau et déclassements en point de mire Mises à niveau DWS : mis à niveau à Acheter par UBS (objectif de cours 70 € )

mis à niveau à par (objectif de cours ) Vonovia : mis à niveau à Pondération neutre par Morgan Stanley (objectif de cours 30 € )

mis à niveau à par (objectif de cours ) Aramis : mis à niveau à Surpondérer par Morgan Stanley (objectif de cours 5 € )

mis à niveau à par (objectif de cours ) Capgemini : mis à niveau à Pondération neutre par Morgan Stanley (objectif de cours 117 €) Déclassements BASF : déclassé à « Sous-pondérer » par Barclays (objectif de cours : 40 € )

déclassé à « Sous-pondérer » par (objectif de cours : ) Freenet : déclassé à « Vendre » par UBS (objectif de cours : 28,50 € )

déclassé à « Vendre » par (objectif de cours : ) Schroders : déclassé à « Neutre » par UBS (objectif de cours : 590 p) Initiations 74Software : initié à « Acheter » par Berenberg (objectif de cours : 44 €) Les valeurs défensives ont-elles retrouvé les faveurs des investisseurs ? Rebond des biens de consommation courante Les biens de consommation courante européens ont connu un rebond notable. L'indice MSCI Europe Consumer Staples a sorti d'une fourchette de deux ans et s'apprête à enregistrer sa meilleure performance mensuelle relative par rapport à l'ensemble du marché depuis mi-2022. Le principal moteur semble être une rotation induite par les flux, plutôt qu'un inflexion fondamentale claire. Points clés Rupture : l'indice MSCI Europe Consumer Staples affiche son meilleur élan relatif depuis juin 2022

l'indice MSCI Europe Consumer Staples affiche son Rotation induite par les flux : la rotation reflète en partie une exposition réduite aux titres considérés comme vulnérables à la disruption de l'IA

la rotation reflète en partie une exposition réduite aux titres considérés comme Valorisation : le secteur se négocie en ligne avec l'ensemble du marché , plutôt qu'avec sa prime à long terme habituelle

le secteur se négocie , plutôt qu'avec sa prime à long terme habituelle Fondamentaux : les tendances des bénéfices et des volumes ne bénéficient toujours pas d'un catalyseur clair pour une accélération durable

les ne bénéficient toujours pas d'un catalyseur clair pour une accélération durable Position des vendeurs : certaines banques restent sous-pondérées, invoquant une baisse du pouvoir de fixation des prix et des catalyseurs limités pour le BPA Graphiques DE40 et EURUSD (intervalle D1) Source: xStation5 Source: xStation5

