Les contrats à terme américains évoluent en légère baisse jeudi à la mi-journée européenne, après une séance positive la veille. Les investisseurs digèrent des minutes de la Réserve fédérale jugées plus fermes que prévu et attendent de nouvelles données économiques.

📉 Des futures en repli modéré

Vers 12h45 (heure de Paris), les contrats à terme sur le Dow Jones cédaient 145 points, soit 0,3%. Ceux sur le S&P 500 reculaient de 0,2%, tandis que les futures sur le Nasdaq 100 perdaient 0,3%.

Ce repli intervient après une séance haussière mercredi, durant laquelle le S&P 500 a progressé de près de 0,6%, le Nasdaq Composite de 0,8% et le Dow Jones de 0,3%, soutenus notamment par la hausse de Nvidia.

🏦 Les minutes de la Fed refroidissent le marché

Les minutes de la réunion de janvier de la Fed ont confirmé le maintien des taux directeurs entre 3,50% et 3,75%. Toutefois, plusieurs responsables ont averti que l’inflation pourrait mettre plus de temps que prévu à revenir vers l’objectif de 2%.

Certains membres ont même évoqué la possibilité d’une hausse des taux si l’inflation restait durablement élevée, un message en décalage avec les anticipations de marché qui tablent sur une détente monétaire progressive cette année.

L’impact potentiel de l’intelligence artificielle sur l’inflation reste également un sujet de débat au sein de la banque centrale.

📊 Données économiques attendues

Les investisseurs surveilleront jeudi :

14h30 : demandes hebdomadaires d’allocations chômage

Balance commerciale de décembre

Selon ING, un déficit commercial plus faible que prévu pourrait renforcer les attentes d’un PIB solide au quatrième trimestre et soutenir temporairement le dollar.

🛒 Walmart sous les projecteurs

Le géant américain de la distribution Walmart publiera ses résultats du quatrième trimestre et ses perspectives pour 2026 plus tard dans la journée.

Considéré comme un baromètre du consommateur américain, le groupe est particulièrement scruté dans un contexte de pressions persistantes sur les dépenses des ménages en raison de l’inflation.

Ses résultats pourraient influencer le ton des prochaines publications du secteur de la distribution, notamment celles de Home Depot et Target.

❓ FAQ

Pourquoi l’or progresse-t-il ?

Les tensions géopolitiques, notamment entre les États-Unis et l’Iran, renforcent son statut de valeur refuge.

Quel est l’impact des minutes de la Fed ?

Elles suggèrent qu’une hausse des taux reste possible si l’inflation ne ralentit pas suffisamment, ce qui pèse sur le sentiment.

Pourquoi les résultats de Walmart sont-ils importants ?

Ils donnent un aperçu de la santé du consommateur américain et influencent les anticipations sur la croissance économique.