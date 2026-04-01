- Forte hausse des marchés européens, meilleure séance depuis un an
- Les investisseurs anticipent une fin rapide du conflit au Moyen-Orient
- Le pétrole recule sous les 100$, signal d’un apaisement attendu
- Le dollar s’affaiblit tandis que l’or et les obligations progressent
- Les PMI européens surprennent positivement malgré des réserves
- Forte hausse des marchés européens, meilleure séance depuis un an
- Les investisseurs anticipent une fin rapide du conflit au Moyen-Orient
- Le pétrole recule sous les 100$, signal d’un apaisement attendu
- Le dollar s’affaiblit tandis que l’or et les obligations progressent
- Les PMI européens surprennent positivement malgré des réserves
Les marchés financiers semblent désormais intégrer un scénario optimiste : celui d’une désescalade rapide du conflit au Moyen-Orient. Cette anticipation a déclenché une forte hausse des actifs risqués, malgré des incertitudes encore bien présentes sur le terrain.
🌍 Géopolitique : un tournant pour les marchés financiers ?
Un discours de Trump qui change la donne
La séance de mercredi marque un tournant majeur pour les marchés européens, avec la meilleure performance en plus d’un an. À l’origine de ce mouvement : les déclarations de Donald Trump, qui a évoqué un possible retrait américain d’Iran sous deux à trois semaines, sans nécessité d’accord diplomatique formel.
Les investisseurs ont immédiatement interprété ces propos comme un basculement vers une logique de « mission accomplie », alimentant un fort regain d’optimisme.
Des signaux contrastés du côté iranien
Le président iranien Pezeshkian s’est déclaré prêt à mettre fin au conflit, mais uniquement en échange de garanties de sécurité formelles. Cette ouverture a suffi à propulser les marchés asiatiques, avec des gains records : MSCI Asia Pacific (+4.9%), Kospi (+8.5%) et Nikkei (+5%).
Cependant, plusieurs éléments incitent à la prudence : Israël n’évoque toujours pas de cessez-le-feu, et certaines sources évoquent une possible implication des Émirats arabes unis. De plus, l’Iran n’a pas encore démontré une réelle volonté de négociation, poussant certains analystes à rester sceptiques.
⏰ Discours de Trump et enjeux internationaux
Un rendez-vous clé pour les marchés
Le moment clé de la journée sera le discours de Donald Trump prévu à 09h00 (heure de Paris). Le président américain devrait y aborder la situation iranienne, mais aussi ses critiques récentes envers l’OTAN, qu’il a qualifiée de « faible ».
Des rumeurs évoquent même une possible remise en question de l’engagement américain dans l’alliance, ce qui pourrait profondément redessiner les équilibres géopolitiques.
Un climat d’incertitude persistante
Malgré l’optimisme des marchés, ces déclarations soulignent que le contexte reste fragile. Les investisseurs devront évaluer si ces annonces se traduisent par des actions concrètes.
💱 Dollar, or et obligations : repositionnement des investisseurs
Affaiblissement du dollar
Le dollar poursuit son recul face aux principales devises. L’EUR/USD progresse de 0.40% à 1.1599, proche de ses plus hauts de trois mois, tandis que le GBP/USD gagne 0.63% à 1.3304.
Le zloty polonais se renforce également, avec un USD/PLN en baisse de 0.42% à 3.6907. Ce mouvement reflète une réallocation des flux vers des actifs jugés plus risqués.
Hausse de l’or et détente obligataire
L’or poursuit sa progression (+1.40%) à 4731$/once, soutenu non seulement par son statut de valeur refuge, mais aussi comme protection contre une inflation potentielle liée à une reprise économique.
Les obligations américaines à 10 ans se redressent, avec un recul des rendements de 3.4 points de base à 4.277%, signal d’une demande accrue pour les actifs obligataires.
🛢️ Pétrole : les marchés anticipent la fin du conflit
Repli sous les 100$ pour le WTI
Le WTI est brièvement passé sous le seuil symbolique des 100$/baril, s’échangeant autour de 99.87$ (-1.59%), tandis que le Brent recule à 102.89$ (-0.35%).
Ce mouvement traduit une anticipation croissante d’un retour à la normale sur le marché énergétique.
Une prudence toujours présente
Malgré cette baisse, les prix ne chutent pas brutalement. La prime de risque géopolitique reste intégrée tant que des éléments clés, comme la réouverture du détroit d’Ormuz, ne sont pas confirmés.
📊 Marchés actions : forte hausse en Europe et aux États-Unis
Une performance exceptionnelle en Europe
Les indices européens enregistrent une progression quasi généralisée. Le Stoxx 600 bondit de plus de 2%, sa meilleure performance en un an.
Le DAX (DE40) progresse de 0.84% à 23 399 points, tandis que l’ITA40 gagne 1.60% à 44 949 points.
Banques et défense en tête
Les valeurs bancaires (BNP +4.92%, BBVA +4.4%, HSBC +4.0%) et les entreprises de défense (Rolls-Royce +7%, Rheinmetall +6.8%) dominent la hausse.
Paradoxalement, le secteur de la défense progresse sur fond d’anticipations d’un renforcement de l’autonomie stratégique européenne.
Soutien de Wall Street
La veille, Wall Street avait déjà donné le ton avec une forte hausse : S&P 500 (+2.9%) et Nasdaq 100 (+3.4%), parmi les meilleures performances depuis mai 2025.
Les contrats à terme américains poursuivent cette dynamique, avec des gains modérés en préouverture.
🏭 PMI européens : une amélioration à relativiser
Des données supérieures aux attentes
Les indices PMI manufacturiers de mars ont globalement surpris positivement : zone euro (51.6), Allemagne (52.2), signalant une sortie progressive de la faiblesse industrielle.
La Suisse se distingue avec un indice de 53.3, largement au-dessus des attentes.
Un effet statistique à surveiller
Cependant, cette amélioration doit être interprétée avec prudence. Les perturbations des chaînes d’approvisionnement gonflent artificiellement les indices, comme le souligne Reuters.
Certaines économies restent en difficulté, notamment l’Espagne et la Pologne, toujours en zone de contraction.
🏢 Entreprises : les valeurs à suivre
Secteurs en forte dynamique
Le secteur chimique profite fortement du contexte actuel, avec une hausse d’environ 6% depuis le début de l’année. Des groupes comme BASF et Lanxess ont relevé leurs prix, soutenant leurs marges.
Par ailleurs, plusieurs recommandations d’analystes soutiennent les valeurs de défense et certaines grandes entreprises européennes.
Résultats contrastés selon les groupes
À l’inverse, Nike a déçu les marchés avec des prévisions de baisse de chiffre d’affaires, entraînant une chute de 9.1% de son action en after-hours.
LVMH enregistre le pire trimestre de son histoire, avec une baisse de 28% au T1 2026, illustrant les difficultés du secteur du luxe.
❓ FAQ
Pourquoi les marchés montent-ils malgré le conflit ?
Les investisseurs anticipent une fin rapide des hostilités, ce qui soutient les actifs risqués.
Le pétrole peut-il continuer de baisser ?
Oui, si une désescalade se confirme, mais la prime de risque géopolitique reste importante.
Pourquoi le dollar baisse-t-il ?
La baisse reflète un retour de l’appétit pour le risque et une diversification vers d’autres devises.
Les PMI européens signalent-ils une reprise durable ?
Pas forcément : une partie de l’amélioration est liée à des effets temporaires liés aux chaînes d’approvisionnement.
Quels secteurs bénéficient le plus du contexte actuel ?
Les banques, la défense et la chimie affichent de solides performances dans cet environnement incertain.
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