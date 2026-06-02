Bitcoin recule de 3% à 68 000 dollars dans un contexte de baisse saisonnière estivale des cryptomonnaies 📉

Bitcoin recule aujourd’hui à environ 68 000 dollars, son plus bas niveau depuis fin mars, tandis que les indicateurs techniques continuent de signaler une pression à la vente écrasante. La plus grande cryptomonnaie au monde aborde la saison estivale, traditionnellement morose, avec une forte baisse qui pèse également sur l’Ethereum et les actifs numériques de moindre envergure. Hier, le marché a subi une pression supplémentaire suite à l’annonce que Strategy (MSTR.US) avait vendu du Bitcoin pour la première fois depuis 2022. Bitcoin (intervalles D1 et W1) L'évolution du cours du Bitcoin continue de signaler une faiblesse. Sur le graphique journalier, la cryptomonnaie a franchi à la baisse une figure en triangle, une évolution qui pourrait accroître les risques de baisse vers le plus bas local proche de 60 000$. Un franchissement à la baisse de cette zone de support renforcerait le scénario baissier et pourrait ouvrir la voie à une baisse plus marquée vers la zone des 40 000$, où se situent plusieurs indicateurs on-chain importants, notamment le prix réalisé et ce qu'on appelle le prix delta. Source: xStation5 Source: xStation5 Si la correction actuelle devait reproduire le cycle précédent presque à l'identique, le plancher potentiel pourrait se situer entre 45 000 et 47 000 dollars par Bitcoin, peut-être avant la fin du mois de juin. D'autre part, l'indice de force relative (RSI) s'approche déjà de la zone de survente, se situant actuellement près de 37. Historiquement, les principaux creux de cycle sur le graphique hebdomadaire se sont produits à des niveaux de RSI nettement inférieurs. Lors du marché baissier de 2022, le RSI est tombé près de 20 avant que Bitcoin n'établisse un plus bas durable. Cependant, lors du krach boursier de mars 2020, l'indicateur a atteint son plus bas près de 34, ce qui suggère que les valeurs actuelles commencent à s'approcher des niveaux associés aux périodes précédentes de tensions extrêmes sur les marchés. Source: xStation5

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