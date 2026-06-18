À la mi-séance : Le dollar atteint son plus haut niveau depuis mai 2025, les valeurs automobiles sous pression (18.06.2026)

L' action Carrefour recule de 6,5% à 15,38 euros suite à une mise sous surveillance négative de JPMorgan avant la publication des résultats de juillet.

6,5%. C'est le recul de l'action Carrefour ce jeudi à Paris, touchée par une note sectorielle de JPMorgan. Ce décrochage intervient au moment où l'indice Euro Stoxx 50 rebondit de 0,82% grâce aux valeurs technologiques. Cette divergence de tendance modifie les configurations graphiques sur les actions européennes à l'approche des résultats financiers semestriels.

L'action Carrefour sous pression à la Bourse de Paris

La mise sous surveillance négative de JPMorgan

Le titre du distributeur français s'établit à 15,38 euros en séance, marquant un repli de 6,5%. La banque d'affaires JPMorgan a placé la valeur sur sa liste de surveillance négative avant la publication des chiffres financiers de juillet. Les analystes maintiennent une recommandation de vente sur l'action Carrefour. Ils anticipent une possible révision à la baisse des bénéfices pour la première moitié de l'année en cours.

Cette décision s'explique par une prudence accrue des investisseurs institutionnels face aux risques d'exécution des objectifs commerciaux. Le courtier américain évoque également un environnement de marché caractérisé par une réduction globale de l'appétit pour le risque. Les flux de capitaux se réorientent vers des actifs jugés moins cycliques ou vers des instruments diversifiés comme les ETFs. La pression vendeuse reste ainsi soutenue sur le compartiment de la grande distribution à Paris.

Les opérateurs de marché anticipent désormais les publications estivales avec une vigilance renforcée. Les volumes d'échanges sur l'action Carrefour dépassent leur moyenne quotidienne habituelle de court terme. Cette volatilité montre la sensibilité des portefeuilles aux révisions de prévisions des grands courtiers internationaux. Les prochaines séances permettront de mesurer la capacité de résistance du support technique proche des 15 euros.

Une concurrence féroce sur le marché de la distribution

La distribution alimentaire en France fait face à une concurrence intense entre les principaux acteurs indépendants et intégrés. Les arbitrages sur le pouvoir d'achat des ménages obligent les enseignes à multiplier les promotions pour préserver leurs parts de marché. L'action Carrefour subit les effets de cette compétitivité sur ses marges opérationnelles nationales. Les analystes estiment que la croissance des ventes reste insuffisante pour compenser la hausse des coûts fixes.

À l'international, les performances du groupe présentent des dynamiques hétérogènes selon les zones géographiques. Si l'Amérique latine a longtemps soutenu la rentabilité globale, le ralentissement économique local complique la donne sectorielle. À l'inverse, le distributeur britannique Tesco affiche une hausse de 1,8% de ses ventes à périmètre comparable au Royaume-Uni. Toutefois, Tesco recule de 2,5% à Londres en raison de la baisse d'activité de sa filiale de gros Booker.

L'arbitrage entre les différentes valeurs de la distribution montre une sélectivité croissante des gérants de fonds. Les investisseurs comparent les ratios financiers et la génération de flux de trésorerie disponible de chaque entreprise. Le modèle d'affaires des supermarchés doit s'adapter rapidement aux nouvelles habitudes de consommation numérique. Les investissements dans la numérisation des points de vente pèsent temporairement sur la rentabilité immédiate.

Sursaut du dollar et décisions des banques centrales

La Réserve fédérale adopte une posture restrictive

Le billet vert enregistre une progression sur le marché des devises ce jeudi. L'indice du dollar américain gagne 0,3% et atteint son plus haut niveau depuis mai 2025. Ce mouvement fait suite aux projections de la Réserve fédérale montrant qu'une moitié des gouverneurs anticipe une hausse de taux d'ici la fin de l'année 2026. Les déclarations de Donald Trump concernant la politique monétaire accentuent la fermeté de la devise américaine.

Cette vigueur de la monnaie des États-Unis pèse sur l'ensemble des devises mondiales. Les monnaies scandinaves perdent 1,0% face au dollar, tandis que le franc suisse abandonne 0,7%. L'euro cède 0,35% pour s'établir à 1,1460 dollar en séance. La Banque d'Angleterre a choisi de maintenir son taux directeur à 3,75%, entraînant un repli de 0,5% de la livre sterling.

La hausse des rendements réels aux États-Unis pénalise l'évolution des métaux précieux. L'once d'or recule de 0,3% à 4 244 dollars, subissant la concurrence des obligations d'État. L'argent chute de 1,5% pour s'établir à 66,91 dollars l'once. La fermeté du dollar restreint la progression des matières premières libellées en monnaie américaine.

La Banque nationale suisse maintient son taux à zéro pour cent

En Europe, les autorités monétaires adaptent leur politique face aux risques géopolitiques globaux. La Banque nationale suisse a maintenu son taux directeur inchangé à 0,0%, marquant un an de stabilité monétaire. Malgré une hausse de l'inflation à 0,6% en mai due aux prix de l'énergie, l'indice reste dans la cible officielle. L'institution a légèrement relevé ses prévisions d'inflation à 0,6% pour 2026 et 2027.

Le président de l'institution, Martin Schlegel, s'est dit prêt à intervenir sur le marché des changes pour contrer l'appréciation du franc suisse. Parallèlement, la Norges Bank a conservé son taux à 4,25% tout en signalant une prochaine hausse à 4,55% d'ici la fin de l'année. Ces décisions montrent la complexité des politiques monétaires actuelles en Europe. Sur les marchés de l'énergie, le Brent se stabilise à 74,70 dollars le baril grâce à la signature d'un accord préliminaire entre les États-Unis et l'Iran.

L'évolution des taux d'intérêt reste le principal moteur de performance des indices boursiers mondiaux. Les investisseurs particuliers privilégient l'accès au marché des devises via le forex pour diversifier leurs positions opérationnelles. La trajectoire des banques centrales guidera l'allocation d'actifs pour le second semestre. Le suivi des indicateurs d'inflation demeure l'élément déterminant pour anticiper les prochains mouvements de marché.

Divergences sectorielles sur l'indice Euro Stoxx 50

L'aéronautique et la technologie tirent la cote vers le haut

L'indice Euro Stoxx 50 progresse de 0,82% malgré une forte fragmentation sectorielle en Europe. Les secteurs de la technologie et de l'industrie tirent la tendance positive du bloc actions européen. Le fabricant de puces Infineon progresse de 3,57% à Francfort, soutenu par la demande de composants. De même, Schneider Electric s'adjuge 2,18% à la Bourse de Paris en milieu de journée.

Le secteur aéronautique participe activement à ce mouvement haussier généralisé. L'action Airbus progresse de 2,8% pour atteindre 192,24 euros en séance. La maison de recherche Kepler Cheuvreux a relevé sa recommandation à l'achat avec un objectif de cours fixé à 212 euros. Les gérants estiment que la progression de l'action Airbus s'explique par la baisse des coûts du carburant et le déploiement d'appareils long-courriers par Qantas. De plus, l'injection de 1,4 milliard de dollars par KKR dans le leasing d'avions soutient le sentiment des acheteurs.

L'analyse de l'indice Euro Stoxx 50 montre un retour de l'intérêt sur les grandes capitalisations. La rotation sectorielle favorise les entreprises exportatrices capables de maintenir leur pouvoir de fixation des prix. Les flux financiers se concentrent sur ces valeurs industrielles au détriment des producteurs de matières premières. Les indices européens reflètent ces arbitrages massifs entre les différents compartiments de la cote.

Le secteur automobile plombé par l'avertissement de BMW

Le secteur automobile subit une correction marquante et pèse négativement sur les indices européens. L'action BMW chute de 4,23% à 59,61 euros après le lancement d'un avertissement sur ses résultats financiers. Le constructeur allemand justifie cette révision par une dégradation de la demande sur le marché chinois. Cette annonce provoque une baisse généralisée sur l'ensemble des constructeurs du continent.

Par contagion directe, Mercedes-Benz recule de 4,56% à 44,62 euros en séance. Le groupe Stellantis abandonne également 3,65% pour s'établir à 5,57 euros à Milan. Volkswagen cède 2,45% à 84,42 euros, l'assemblée générale virtuelle n'ayant pas réussi à rassurer la communauté financière. Le groupe de chimie BASF perd quant à lui 3,29%, affecté par la baisse des commandes industrielles de la filière automobile.

La détérioration des perspectives en Asie constitue un défi pour les exportateurs européens. Les investisseurs réévaluent les multiples de valorisation du secteur automobile à la baisse. La transition vers l'électrique exige des dépenses en capital élevées alors que les volumes de ventes stagnent. Cette conjoncture pèse sur la rentabilité globale des grands groupes industriels de la région.

❓ FAQ sur l'actualité des marchés européens

Pourquoi l'action Carrefour baisse-t-elle fortement en bourse ? L'action Carrefour recule à la suite d'une décision de la banque JPMorgan de placer le titre sous surveillance négative avant la publication des résultats de juillet. Les analystes s'inquiètent d'une possible révision à la baisse des bénéfices du premier semestre en raison d'une forte concurrence sur les prix.

Quels facteurs soutiennent la hausse de l'action Airbus aujourd'hui ? L'action Airbus progresse grâce au relèvement de la recommandation de Kepler Cheuvreux, passant à l'achat avec une cible de 212 euros. Le recul des prix des carburants et un investissement de 1,4 milliard de dollars de KKR dans le secteur du leasing d'avions soutiennent la valeur.

Comment réagit l'indice Euro Stoxx 50 face aux annonces du secteur automobile ? L'indice Euro Stoxx 50 affiche une progression de 0,82% malgré les difficultés du secteur automobile. La baisse de constructeurs comme BMW ou Mercedes-Benz est compensée par la performance des valeurs technologiques et industrielles européennes.