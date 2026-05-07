À la mi-séance🚨 Le prix du pétrole passe sous la barre des 100 dollars, ce qui soutient l'optimisme sur les marchés boursiers européens et américains

Les contrats à terme sur l'indice Stoxx Europe 600 progressent de plus de 0,2 %, les actions européennes poursuivant leur élan haussier après les records atteints à Wall Street, les nouveaux sommets enregistrés sur les marchés asiatiques et la forte baisse des cours du pétrole sous la barre des 100 dollars le baril, dans un contexte où l'on anticipe un éventuel accord entre les États-Unis et l'Iran. Les ventes au détail de la zone euro ont reculé de 0,1 % en glissement mensuel, alors que le marché s'attendait à une baisse de 0,3 % ; le chiffre précédent s'établissait à -0,2 %. En glissement annuel, les ventes au détail ont progressé de 1,2 %, conformément aux prévisions consensuelles, bien qu'en deçà du chiffre précédent de 1,7 %. Les marchés mondiaux assistent également à un affaiblissement du dollar américain et à une baisse des rendements obligataires, ce qui soutient les actions, les métaux précieux et le Bitcoin. En Europe, le DAX allemand sous-performe par rapport au marché dans son ensemble, reculant d'environ 0,1 % malgré un sentiment globalement positif dans la région. Graphique des contrats à terme sur le DAX (DE40), intervalle D1 / H1 Source: xStation5 Source: xStation5 Les résultats des entreprises soutiennent le moral sur les marchés européens Qiagen a annoncé un BPA ajusté de 54 cents, conforme aux prévisions des analystes.

Lottomatica a généré un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros et a déclaré s'attendre à ce que son EBITDA ajusté pour 2026 se situe dans la fourchette haute des prévisions précédemment annoncées.

Tenaris a affiché un chiffre d'affaires de 3,10 milliards de dollars, dépassant les attentes du marché qui s'établissaient à 2,99 milliards de dollars.

Endesa a annoncé un bénéfice net de 725 millions d'euros, contre des estimations d'analystes de 627,6 millions d'euros.

Jeronimo Martins a affiché un EBITDA de 572 millions d'euros, supérieur aux prévisions consensuelles de 560,6 millions d'euros.

Banco Comercial Portugues a annoncé un bénéfice net de 305,8 millions d'euros, nettement supérieur aux attentes de 283,4 millions d'euros. Volatilité accrue sur les actions européennes après la publication des résultats Prosus a gagné environ 3 %, ce qui en fait l'une des valeurs les plus performantes du Stoxx Europe 600, tandis que Henkel a progressé d'environ 2 % après avoir annoncé une croissance organique de son chiffre d'affaires au premier trimestre supérieure aux attentes.

CSG NV a progressé de 1,7 % et BE Semiconductor Industries de 1,6 % dans un contexte d'optimisme persistant autour du secteur des semi-conducteurs ; STMicroelectronics a également progressé, gagnant environ 1,4 %.

Argenx a progressé de 1,5 % après avoir annoncé des ventes de Vyvgart supérieures aux attentes des analystes.

TUI et Lufthansa ont toutes deux gagné environ 1 %, soutenues par l'amélioration du sentiment dans les secteurs du voyage et du transport aérien à la suite de la baisse des prix du pétrole.

Prysmian a gagné 0,8 % après des commentaires suggérant une trajectoire de croissance prolongée, portée par les investissements dans les centres de données et l'expansion sur le marché américain.

Le groupe RENK a reculé d'environ 1 %, tout comme BP, Novo Nordisk, Voestalpine et Nokia, qui étaient également sous pression avant l'ouverture des marchés européens.

Aumovio a reculé de 1,7 % malgré un EBIT ajusté de 106 millions d'euros contre des prévisions de 93 millions d'euros, tandis que Siemens Healthineers a chuté de près de 5 % après avoir revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires comparable pour l'ensemble de l'exercice.

SAP et OMV ont reculé d'environ 1,1 %, tandis qu'Andritz a perdu 1,3 % à la suite de résultats financiers mitigés. Graphique SAP (intervalle D1) Source: xStation5 Les entreprises européennes continuent de dépasser les attentes du marché Flutter Entertainment a annoncé un chiffre d'affaires de 4,30 milliards de dollars, supérieur aux prévisions du marché qui s'élevaient à 4,24 milliards de dollars.

AMS-Osram a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 796 millions d'euros, contre des estimations consensuelles de 774,3 millions d'euros.

Aker BP a annoncé un bénéfice avant impôts de 2,72 milliards de dollars, nettement supérieur aux prévisions de 1,89 milliard de dollars.

Avolta a enregistré une croissance organique de son chiffre d'affaires de 4,7 %, dépassant les attentes des analystes de 4,55 %.

Sanoma a affiché un chiffre d'affaires de 221,1 millions d'euros au deuxième trimestre, supérieur aux estimations consensuelles de 215 millions d'euros.

BNP Paribas Bank Polska a annoncé un bénéfice net de 375,3 millions de PLN, bien au-dessus des attentes de 306,5 millions de PLN.

Swiss Re a réalisé un bénéfice net de 1,51 milliard de dollars au deuxième trimestre, contre des prévisions de 1,19 milliard de dollars.

GN Store Nord a maintenu ses prévisions de croissance organique du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année à 0-6 % et sa marge EBITA à 8-9 %, contre 7,6 % atteint en 2025.

Siemens Healthineers a revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires comparable pour l'ensemble de l'année, les ramenant à 4,5-5 % contre une fourchette précédente de 5-6 %, alors que le marché s'attendait à environ 4,94 %. Graphique boursier de Siemens Healthineers (intervalle D1) Source: xStation5 Nexi a annoncé un chiffre d'affaires de 821,4 millions d'euros au premier trimestre, contre des prévisions de 814,5 millions d'euros.

Lanxess a annoncé un chiffre d'affaires de 1,38 milliard d'euros au premier trimestre, alors que le marché s'attendait à 1,40 milliard d'euros.

Knorr-Bremse a affiché un EBIT de 245 millions d'euros au premier trimestre, légèrement supérieur aux estimations consensuelles de 244,8 millions d'euros.

Pharming a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel de 72,4 millions de dollars ; le marché a comparé ce résultat aux 79,1 millions de dollars enregistrés un an plus tôt.

Vonovia a annoncé un EBITDA ajusté de 711,6 millions d'euros pour le premier trimestre, supérieur aux prévisions des analystes qui s'élevaient à 701,9 millions d'euros.

SAF-Holland a affiché un EBIT ajusté de 42,5 millions d'euros pour le premier trimestre, dépassant les prévisions consensuelles de 41,6 millions d'euros.

Zealand Pharma a annoncé une perte nette de 43,94 millions de couronnes danoises au premier trimestre, contre des pertes attendues de 68 millions de couronnes danoises.

Wacker Neuson a affiché un EBIT de 41,5 millions d'euros au premier trimestre, nettement supérieur aux attentes des analystes de 12,1 millions d'euros.

Solvay a annoncé un EBITA sous-jacent de 219 millions d'euros au premier trimestre, contre des attentes du marché de 228 millions d'euros.

Intrum a annoncé un EBIT ajusté de 50,1 millions de couronnes suédoises au premier trimestre, bien au-dessus des prévisions de 17 millions de couronnes suédoises.

FinecoBank a affiché un bénéfice net de 162,2 millions d'euros au premier trimestre, contre des prévisions de 158 millions d'euros.

Veidekke a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel de 965 millions de couronnes norvégiennes, supérieur aux prévisions des analystes de 895 millions de couronnes norvégiennes.

Legrand a annoncé une croissance organique de son chiffre d'affaires de 9,3 %, nettement supérieure aux attentes du marché de 6,81 %.

Davide Campari a affiché une croissance organique de son chiffre d'affaires de 2,9 %, alors que les analystes s'attendaient à une baisse de 5 % ; malgré ces bons résultats, des prévisions prudentes ont déclenché une forte vague de ventes sur le titre. Graphique Campari (intervalle D1) Source: xStation5 Graphiques EU50 et OIL (intervalle D1) Source: xStation5 Source: xStation5

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