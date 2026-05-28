Calendrier économique : un aperçu de l'économie américaine après trois mois de guerre (28.05.2026)

En ce début de séance sur les marchés financiers mondiaux, la forte résurgence des risques géopolitiques domine les échanges. Suite aux informations faisant état de nouvelles frappes militaires américaines menées pendant la nuit contre des cibles militaires et des drones en Iran, les cours du pétrole brut ont fortement rebondi, enregistrant une hausse de près de 2 à 3%. Ces tensions se sont traduites par une nette détérioration du sentiment en Asie, où les principaux indices boursiers ont enregistré des pertes, mettant fin à la vague d'optimisme qui prévalait jusqu'alors. Un autre facteur de resserrement pour les marchés provient des commentaires des responsables de la Fed (Lisa Cook s'est déclarée prête à relever les taux d'intérêt si l'inflation l'y obligeait). Plus tard dans la journée, l'attention des investisseurs se portera sur les principales publications macroéconomiques américaines, notamment les chiffres révisés du PIB du premier trimestre, l'indice d'inflation PCE privilégié par la Fed et les données hebdomadaires sur le marché du travail. Dans la zone euro, les indices de confiance et de climat des affaires feront également des vagues. Dans la soirée, le rapport de l'EIA sur les stocks de pétrole brut aura un impact significatif sur les matières premières énergétiques. Une volatilité accrue est principalement attendue sur les paires de devises liées au dollar américain (USD), les contrats sur le pétrole brut (WTI et Brent) et les indices boursiers américains. 🌍Calendrier macroéconomique 08h10, Zone euro – Discours du président de la BCE

08h30, Hongrie – Taux de chômage. Consensus : 4,5%. Précédent : 4,5%.

09h00, Pologne – Indicateur économique avancé BIEC. Consensus : —. Précédent : 174,2 pts.

11h00, Zone euro – Indicateur de confiance économique (ESI). Consensus : 92,6 pts. Précédent : 93,0 pts.

11h00, Zone euro – Confiance des consommateurs. Consensus : —. Précédent : -20,0 pts.

14h30, États-Unis – Croissance révisée du PIB. Consensus : 2,0%. Précédent : 0,5%.

14h30, États-Unis – Inflation PCE sous-jacente (en glissement annuel) (avril). Consensus : 3,3% en glissement annuel. Précédent : 3,2% en glissement annuel.

14h30, États-Unis – Inflation PCE (en glissement annuel) (avril). Consensus : 3,8% en glissement annuel. Précédent : 3,5% en glissement annuel.

14h30, États-Unis – Consommation privée. Consensus : 1,7%. Précédent : 1,9%.

14h30, États-Unis – Demandes d'allocations chômage. Consensus : 209 000. Précédent : 209 000.

14h30, États-Unis – Moyenne mobile sur 4 semaines des demandes d'allocations chômage. Consensus : 211 000. Précédent : 202 500.

14h55, États-Unis – Discours du président de la Fed de New York (John Williams)

16h00, États-Unis – Ventes de logements neufs. Consensus : 660 000. Précédent : 682 000.

17h00, États-Unis – Stocks de pétrole brut de l'EIA. Consensus : -4,4 millions de barils. Précédent : -7,86 millions de barils. 💰 Résultats d'entreprises Costco Wholesale Corp. (après la clôture)

Dell Technologies (après la clôture)

PKN Orlen (avant l'ouverture)

Dollar Tree Inc. (avant l'ouverture)

Banque Royale du Canada (avant l'ouverture)

Banque Canadienne Impériale de Commerce (avant l'ouverture) 📈 Trois marchés à surveiller Pétrole brut (WTI / Brent) : La forte recrudescence des tensions au Moyen-Orient, suite aux frappes aériennes américaines menées cette nuit en Iran, a entraîné un rebond marqué des cours du pétrole. La publication du rapport officiel de l'EIA sur les stocks commerciaux de pétrole brut aux États-Unis constituera un facteur supplémentaire susceptible d'alimenter la volatilité en fin de journée.

La forte recrudescence des tensions au Moyen-Orient, suite aux frappes aériennes américaines menées cette nuit en Iran, a entraîné un rebond marqué des cours du pétrole. La publication du rapport officiel de l'EIA sur les stocks commerciaux de pétrole brut aux États-Unis constituera un facteur supplémentaire susceptible d'alimenter la volatilité en fin de journée. Marchés boursiers (Wall Street / marchés asiatiques) : L'escalade géopolitique a provoqué un net recul des indices asiatiques. Les investisseurs de Wall Street devront mettre en balance ces développements avec la révision des données du PIB prévue cet après-midi et les résultats d'entreprises de géants de la distribution tels que Costco et Dollar Tree.

L'escalade géopolitique a provoqué un net recul des indices asiatiques. Les investisseurs de Wall Street devront mettre en balance ces développements avec la révision des données du PIB prévue cet après-midi et les résultats d'entreprises de géants de la distribution tels que Costco et Dollar Tree. Dollar américain (USD) : La position restrictive des responsables de la Fed, qui s'oppose à un ensemble complet de données macroéconomiques américaines attendues cet après-midi (révision du PIB, demandes d'allocations chômage), crée des conditions de trading idéales pour une volatilité accrue sur les principales paires de devises liées au dollar américain.

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