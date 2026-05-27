Résumé quotidien – Le pétrole recule en même temps que les indices boursiers, malgré des espoirs de paix illusoires

🌍 Géopolitique Des signaux contradictoires agitent les marchés concernant les négociations entre les États-Unis et l'Iran visant à mettre fin au conflit et à rétablir les flux énergétiques via le détroit d'Ormuz , un passage stratégique.

agitent les marchés concernant les négociations entre les États-Unis et l'Iran visant à mettre fin au conflit et à rétablir les flux énergétiques via le , un passage stratégique. Le président Donald Trump a déclaré qu'il n'était « pas satisfait » de l'avancement des pourparlers, tempérant ainsi les espoirs d'un accord rapide.

de l'avancement des pourparlers, tempérant ainsi les espoirs d'un accord rapide. La Maison Blanche a rejeté les informations relayées par les médias iraniens concernant un projet d'accord provisoire — en vertu duquel le trafic dans le détroit reviendrait prétendument à la normale d'ici un mois —, les qualifiant de « pure invention » et les démentant catégoriquement.

et les démentant catégoriquement. Donald Trump a ajouté que personne ne contrôlerait le détroit et que les États-Unis veilleraient sur celui-ci. Il a également souligné que les 24 milliards de dollars d'avoirs gelés de Téhéran ne seraient restitués que lorsque l'Iran commencerait à « se comporter correctement », ce qui reste un principal point d'achoppement aux côtés de la question du libre passage par Ormuz.

de Téhéran ne seraient restitués que lorsque l'Iran commencerait à « se comporter correctement », ce qui reste un principal point d'achoppement aux côtés de la question du libre passage par Ormuz. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a indiqué que les heures et les jours à venir montreront si des progrès sont possibles, ajoutant que l'envoyé spécial Steve Witkoff, Jared Kushner et le vice-président JD Vance sont fortement impliqués dans les négociations. 🇺🇸 Marché boursier américain (Wall Street) Les principaux indices de Wall Street ont enregistré des pertes après une légère hausse à l'ouverture, mettant fin à une série de records historiques quasi quotidiens observés ces dernières semaines. Au cours de la séance, le contrat US500 (S&P 500) a reculé d’environ 0,1 %, et le contrat US100 (Nasdaq 100) a glissé de 0,3 %, tandis que le contrat US30 (Dow Jones) a gagné environ 0,4 %.

observés ces dernières semaines. Au cours de la séance, le contrat (S&P 500) a reculé d’environ 0,1 %, et le contrat (Nasdaq 100) a glissé de 0,3 %, tandis que le contrat (Dow Jones) a gagné environ 0,4 %. Les grandes banques ont mené la baisse , tandis que la remontée des fabricants de puces, qui avaient précédemment bondi, s’est arrêtée net. Le secteur technologique a enregistré la plus forte sortie de capitaux des investisseurs particuliers depuis décembre la semaine dernière, selon les données de BofA Securities.

, tandis que la remontée des fabricants de puces, qui avaient précédemment bondi, s’est arrêtée net. Le secteur technologique a enregistré la la semaine dernière, selon les données de BofA Securities. Les analystes de Goldman Sachs ont relevé leur prévision de fin d'année pour le S&P 500 à 8 000 points (contre 7 600 auparavant), invoquant une saison des résultats du premier trimestre exceptionnellement solide. Ils rejoignent ainsi Morgan Stanley et la Deutsche Bank, qui visent également la barre des 8 000 points.

(contre 7 600 auparavant), invoquant une saison des résultats du premier trimestre exceptionnellement solide. Ils rejoignent ainsi Morgan Stanley et la Deutsche Bank, qui visent également la barre des 8 000 points. Pleins feux sur les entreprises : Les actions de JPMorgan Chase & Co. et d'autres grandes banques ont chuté à la suite des remarques de Jamie Dimon lors de la conférence Bernstein, où il a laissé entendre que les coûts pour 2026 pourraient légèrement dépasser les prévisions , tandis que les prévisions concernant le revenu net d'intérêts (NII) restent inchangées. Parallèlement, Bank of America s'attend à ce que les revenus des ventes et des opérations de trading progressent d'environ 15 % en glissement annuel au deuxième trimestre.

Les actions de JPMorgan Chase & Co. et d'autres grandes banques ont chuté à la suite des remarques de Jamie Dimon lors de la conférence Bernstein, où il a laissé entendre que , tandis que les prévisions concernant le revenu net d'intérêts (NII) restent inchangées. Parallèlement, Bank of America s'attend à ce que les revenus des ventes et des opérations de trading progressent d'environ 15 % en glissement annuel au deuxième trimestre. Le PDG de Boeing Co. a présenté des perspectives optimistes, prévoyant une augmentation de la production du 737 Max, la certification des modèles retardés et des retombées positives des dépenses de défense. Par ailleurs, les résultats de Salesforce Inc. après la clôture pourraient déterminer si l'action sortira de sa récente stagnation.

En prévision de l'entrée en bourse très attendue de SpaceX , FTSE Russell a modifié ses règles d'intégration rapide des grandes entreprises dans ses principaux indices.

, FTSE Russell a modifié ses règles d'intégration rapide des grandes entreprises dans ses principaux indices. Lululemon Athletica Inc. a accepté de nommer trois nouveaux membres au conseil d'administration, mettant fin à un différend de longue date avec son fondateur Chip Wilson, tandis que Blackstone Inc. fournira jusqu'à 1,3 milliard de dollars de financement à Apogee Therapeutics Inc. 🇪🇺 Marchés boursiers européens et britanniques L' indice européen Stoxx 600 a clôturé à un niveau stable , effaçant ses gains antérieurs sous le poids des actualités géopolitiques. Le secteur technologique (indice Stoxx Tech) a reculé de 1,2 %, entraîné à la baisse par les valeurs des semi-conducteurs.

, effaçant ses gains antérieurs sous le poids des actualités géopolitiques. Le secteur technologique (indice Stoxx Tech) a reculé de 1,2 %, entraîné à la baisse par les valeurs des semi-conducteurs. L'indice des valeurs vedettes Eurostoxx 50 a légèrement progressé de 0,11 %, mais les contrats à terme sur l'EU50 s'échangent actuellement en baisse de 0,23 %. 📈 Macroéconomie et obligations Les taux hypothécaires américains ont atteint leur plus haut niveau depuis août , entraînant une baisse des demandes de prêts hypothécaires pour la semaine se terminant le 22 mai.

, entraînant une baisse des demandes de prêts hypothécaires pour la semaine se terminant le 22 mai. Les investisseurs attendent avec impatience les données de jeudi sur les revenus des particuliers et les dépenses de consommation personnelle (PCE) , ainsi que les rapports de vendredi sur les stocks de détail.

, ainsi que les rapports de vendredi sur les stocks de détail. Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans sont restés stables à 4,49 %.

Les rendements des obligations allemandes à 10 ans se sont établis à 2,99 % (pratiquement inchangés), tandis que les rendements britanniques ont reculé de deux points de base à 4,86 %. 💱 Devises La paire EURUSD est restée stable à 1,1623 , bien qu'auparavant, sous l'effet d'un recul plus marqué du pétrole, elle ait frôlé ses plus hauts niveaux depuis la mi-mai (1,1660).

, bien qu'auparavant, sous l'effet d'un recul plus marqué du pétrole, elle ait frôlé ses plus hauts niveaux depuis la mi-mai (1,1660). La livre sterling a reculé de 0,2 % face au dollar, à 1,3421 $.

face au dollar, à 1,3421 $. Le yen japonais s'est affaibli de 0,2 % face au billet vert, atteignant 159,54 sur la paire USDJPY. 🛢️ Matières premières Les cours du pétrole brut ont subi de fortes baisses à la suite d'une vague de volatilité. Le brut américain (WTI) a chuté de 4,3 % à 89,5 $ le baril , passant sous le seuil psychologique des 90 $.

, passant sous le seuil psychologique des 90 $. Il convient de noter qu'en raison du jour férié de lundi, le rapport sur les stocks du DOE n'a pas été publié aujourd'hui, tandis que le rapport de l'API est attendu après la clôture.

La télévision d'État iranienne a indiqué que, selon le projet d'accord, un retour à la normale dans le détroit d'Ormuz pourrait intervenir dès un mois après la signature. Cependant, dans le même temps, le volume de navires transitant légalement ou avec leurs transpondeurs éteints a baissé par rapport au week-end dernier.

Les cours de l'or ont chuté de près de 1,2 % aujourd'hui , touchant 4 450 $, leur plus bas niveau depuis fin mars.

, touchant 4 450 $, leur plus bas niveau depuis fin mars. Les prix du gaz naturel ont renoué avec une forte hausse, gagnant près de 4 % aujourd'hui pour s'échanger au-dessus de 3,1 $/MMBTU. ₿ Cryptomonnaies Le Bitcoin a enregistré une baisse d'environ 1,5 % , s'échangeant autour de 74 800 $.

, s'échangeant autour de 74 800 $. L'Ethereum perd 1 %, tombant à environ 2 050 $. Despite the oil slide, the price of gold decreased to the lowest since end of March. Source: xStation5

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