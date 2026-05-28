Les actifs numériques subissent de fortes ventes, entraînant un repli du Bitcoin de 2,05% à 72 970$ et de l'Ethereum à 1 977$.

Une baisse de 1,05% sur le Nasdaq mène le repli des contrats à terme américains ce jeudi. Les investisseurs s'inquiètent de l'intensification de l'affrontement militaire entre les États-Unis et l'Iran au Moyen-Orient ainsi que de la publication imminente de l'indice d'inflation PCE. L'aversion au risque bouscule les marchés financiers mondiaux, provoquant une nette correction des actions.

Marchés financiers : tensions géopolitiques et repli généralisé

Le recul des indices américains et européens

Les contrats à terme sur les marchés financiers américains reculent nettement en séance ce jeudi. Le repli touche l'ensemble des indices boursiers avec un Nasdaq qui abandonne 1,05% sous la pression du secteur technologique. Le contrat sur le Russell 2000 cède de son côté 0,8% tandis que le S&P 500 se replie de 0,55%. Le Dow Jones affiche une baisse plus modérée de 0,3% avant l'ouverture de Wall Street. La tendance baissière globale reflète une nervosité croissante face aux risques géopolitiques accrus.

L'Europe suit le mouvement avec des indicateurs également orientés à la baisse. Le contrat à terme sur l'Euro Stoxx 50 recule de 0,95% en séance européenne. Les investisseurs du Vieux Continent s'alignent sur la prudence globale en liquidant une partie de leurs positions de risque. Les principaux indices boursiers européens affichent ainsi une trajectoire baissière synchronisée depuis l'ouverture des négociations ce matin.

En Asie, le constat est identique en raison du regain de violence qui compromet les espoirs d'un accord de paix. Au Japon, l'indice Nikkei 225 fléchit de 1,6% après avoir pourtant inscrit un record historique lors de la séance précédente. En Corée du Sud, le Kospi abandonne 1,1% tandis que l'indice australien ASX 200 perd 1% de sa valeur. Enfin, la bourse de Hong Kong subit la correction la plus sévère de la région avec un plongeon de 2,3% pour le Hang Seng.

La réaction des matières premières et des devises

Le secteur des matières premières réagit vigoureusement à l'escalade militaire directe entre l'Iran et les forces américaines au Moyen-Orient. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent et le WTI bondissent de 2,5% après l'annonce des frappes. Le baril de Brent remonte ainsi pour s'échanger autour de 95$. À l'inverse, le prix du gaz naturel subit une légère pression vendeuse et s'effrite de 0,45% ce jeudi.

Du côté des métaux précieux, l'impact du renforcement du dollar américain provoque un mouvement de liquidation rapide sur ces matières premières spécifiques. Le cours de l'or prolonge son repli et perd 1,55% pour s'établir à 4 840$ l'once. L'argent subit une correction encore plus marquée avec une chute de 2,4% à 72,80$ l'once. Les actifs tangibles souffrent de l'arbitrage des investisseurs qui privilégient les liquidités pures dans cet environnement.

Sur le marché des devises, le billet vert profite pleinement des flux financiers orientés vers la sécurité. L'indice du dollar américain progresse de 0,3% pour atteindre son plus haut niveau depuis le début du mois d'avril. La vigueur mécanique pèse sur l'ensemble des grandes paires de monnaies mondiales. L'euro recule ainsi de 0,3% face au billet vert pour s'échanger à 1,159$, une baisse identique à celle subie par la livre sterling et le dollar australien.

Macroéconomie et actifs numériques sous pression

Les perspectives monétaires face au choc inflationniste

Les banques centrales expriment des inquiétudes grandissantes face à la trajectoire des prix de l'énergie provoquée par ce conflit. Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, signale qu'une inflation énergétique prolongée représente un choc stagflationniste pour les pays asiatiques importateurs de pétrole. Le responsable monétaire ajoute que l'augmentation rapide de la richesse boursière liée à l'essor de l'intelligence artificielle pourrait surchauffer l'économie américaine. Ces déclarations renforcent la perspective d'un maintien prolongé de taux d'intérêt élevés par la Réserve fédérale.

De son côté, le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, réaffirme que la stabilité des prix demeure la priorité absolue de l'institution monétaire. Face à un marché du travail qui montre une grande résilience, les pressions sur les coûts de l'énergie et des engrais menacent de dériver les attentes des consommateurs. Une telle dynamique pourrait contraindre les décideurs à adopter des mesures restrictives plus sévères que prévu. Les investisseurs ajustent donc leurs anticipations de baisse des taux à la lumière de ces avertissements répétés.

Pendant ce temps, les données macroéconomiques en provenance d'autres régions du globe soutiennent ces craintes d'une inflation persistante. En Australie, les dépenses privées en capital progressent de 6,5% pour atteindre leur plus haut niveau depuis décembre 2014. Ce mouvement est soutenu par un bond de 18,1% des investissements en équipements et machines, compensant la baisse de 3,8% enregistrée dans le secteur immobilier. Ces chiffres alimentent la crainte d'un emballement de la demande domestique qui compliquerait la tâche de la banque centrale australienne.

La correction du cours du Bitcoin et des cryptomonnaies

L'aversion pour le risque observée sur les marchés financiers frappe de plein fouet le compartiment des actifs numériques. Les investisseurs délaissent les actifs spéculatifs au profit du dollar américain. Le cours du Bitcoin subit une baisse de 2,05% pour se négocier à 72 970$ en séance. La principale cryptomonnaie du marché efface ainsi ses gains récents et entraîne le reste du secteur dans son sillage baissier.

Le cours du Bitcoin influence également la deuxième monnaie numérique du marché qui traverse une zone de turbulence avec des pertes prononcées. Le cours de l'Ethereum recule de 2,15% pour s'établir à 1 977$, représentant son niveau le plus bas depuis la fin du mois de mars. L'ensemble des altcoins subit des retraits de capitaux sous l'effet de cette liquidation. Les plateformes d'échange enregistrent un volume de transactions élevé qui montre la précipitation des opérateurs à réduire leur exposition aux actifs numériques.

Au-delà des tensions géopolitiques, l'actualité juridique américaine ajoute une pression supplémentaire sur le secteur. Le Département de la Justice américain poursuit un ingénieur logiciel de Google pour fraude et blanchiment d'argent. L'accusé aurait utilisé des données de recherche confidentielles pour générer 1,2 million de dollars de gains illicites sur la plateforme Polymarket. Cette affaire relance les discussions réglementaires concernant l'intégrité des marchés de prédiction basés sur la technologie blockchain aux États-Unis.

❓ FAQ

Pourquoi les marchés financiers mondiaux reculent-ils ce jeudi ? Les marchés financiers subissent un repli généralisé en raison de l'intensification des tensions militaires entre les États-Unis et l'Iran au Moyen-Orient. À cela s'ajoute l'attentisme des investisseurs avant la publication de l'indice d'inflation PCE aux États-Unis, une statistique très surveillée qui influence les décisions de taux de la Réserve fédérale américaine.

Quel est l'impact de la situation géopolitique sur le cours du Bitcoin ? En période d'incertitude internationale accrue, les investisseurs réduisent leur exposition aux actifs jugés spéculatifs. Le cours du Bitcoin subit ainsi une pression vendeuse au profit du dollar américain, qui joue son rôle traditionnel de valeur refuge globale.

Comment réagissent les matières premières face aux tensions au Moyen-Orient ? Les tensions à proximité du détroit d'Hormuz provoquent une hausse des prix de l'énergie en raison des risques de perturbations sur l'approvisionnement mondial. Les matières premières comme le pétrole brut Brent affichent ainsi un rebond, tandis que les métaux précieux comme l'or reculent sous l'effet de la hausse du billet vert.