À la mi-séance : Le rapport d'Axios fait bouger les marchés ; Novo Nordisk est la vedette du jour❓🚀

Les indices boursiers européens ont connu une ouverture en nette hausse : le contrat à terme sur l'Euro Stoxx 50 (EU50) progresse d'environ 2,74 %, tandis que le DAX allemand (DE40) s'apprête à gagner 2,51 %, reflétant une amélioration générale du sentiment des investisseurs. Le principal catalyseur de ces hausses réside dans les progrès des pourparlers de paix entre les États-Unis et l’Iran : selon des informations rapportées par Axios, Washington serait sur le point de signer un protocole d’accord d’une page qui prévoirait un moratoire sur l’enrichissement d’uranium par l’Iran, la levée progressive des sanctions et l’ouverture du détroit d’Ormuz.

La perspective d’une désescalade du conflit au Moyen-Orient a un impact direct sur les cours du pétrole : le Brent (OIL) et le WTI (OIL.WTI) ont tous deux reculé de plus de 9 à 10 % et s’échangent respectivement à 100,47 $ et 92,25 $ le baril. Le dollar américain s’affaiblit clairement : l’indice USDIDX recule de 0,67 % à 97,70, tandis que la paire EUR/USD progresse de 0,64 % et trade au-dessus de 1,1767, ce qui indique une rotation des capitaux hors des valeurs refuges. Au niveau sectoriel de l’Euro Stoxx 50, les valeurs industrielles (Safran +4,30 %, Airbus +2,59 %, Siemens Energy +2,32 %) et financières (UniCredit +2,82 %, ING +2,97 %, BNP Paribas +2,61 %) sont en tête, tandis que le secteur de l'énergie affiche les plus mauvaises performances — ENI recule de 2,44 % et TotalEnergies de 1,12 %. Le secteur technologique affiche des résultats mitigés : ASML progresse de 1,90 %, mais Infineon recule de 2,02 %, tandis que dans le secteur des biens de consommation de base, AB InBev recule de 3,58 % et Wolters Kluwer figure parmi les plus fortes baisses de la journée (-7,55 %). Un tableau présentant les titres les plus performants et les moins performants lors de la séance boursière d'aujourd'hui en Europe. Source : Service d'analyse de XTB HQ Performance du secteur Source : Service de recherche de XTB HQ Informations sur l'entreprise Novo Nordisk est sans conteste la vedette du jour. Son action s'envole de 9,2 % à la suite de la publication de ses résultats du premier trimestre 2026, qui ont largement dépassé les attentes : le chiffre d'affaires s'est établi à 96,82 milliards de couronnes danoises (contre une estimation de 69,38 milliards), l'EBIT a atteint 59,62 milliards de couronnes danoises contre un consensus de seulement 29 milliards de couronnes danoises, et la marge brute s'est établie à 85,9 % contre les 81,3 % attendus. Le principal moteur de cette performance a été Wegovy, tant dans sa version injectable (chiffre d’affaires de 18,24 milliards de couronnes danoises) que dans sa version innovante en comprimés (2,26 milliards de couronnes danoises au premier trimestre depuis son lancement en janvier), qui, selon le PDG Mike Doustdar, constitue « le lancement le plus réussi jamais enregistré pour un produit à base de GLP-1 aux États-Unis » et a déjà dépassé les 200 000 ordonnances hebdomadaires. La société a revu à la hausse ses prévisions pour 2026 et table désormais sur une variation du chiffre d’affaires ajusté comprise entre -4 % et -12 % à taux de change constants (contre -5 % à -13 % précédemment), ce que les analystes de Morgan Stanley considèrent comme des hypothèses encore prudentes, laissant entrevoir un résultat dans la moitié supérieure de la fourchette. BMW : l’action progresse de près de 6 %, les résultats du premier trimestre 2026 ayant surpris positivement sur les indicateurs clés, malgré un léger recul du chiffre d’affaires (31,0 milliards d’euros contre une estimation de 32,2 milliards d’euros) : la marge EBIT du segment Automobile s’est établie à 5,0 % (supérieure à l’estimation de 4,7 %), et le flux de trésorerie a largement dépassé les attentes. JPMorgan et Bernstein soulignent que ce résultat inclut une provision exceptionnelle de 300 millions d’euros liée à des procédures judiciaires — sans celle-ci, les résultats auraient été conformes au consensus. La société maintient ses prévisions pour 2026 et continue de tabler sur une marge EBIT comprise entre 4 et 6 %, tout en mettant en garde contre un impact négatif des droits de douane d’environ 1,25 point de pourcentage. Lufthansa affiche une hausse pouvant atteindre 3,5 % malgré une perte nominale au deuxième trimestre 2026 — le facteur clé réside dans le maintien des prévisions pour l'ensemble de l'année, ce qui, selon JPMorgan, constitue une surprise positive, le marché ayant déjà anticipé une révision à la baisse. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 8,75 milliards d'euros (estimation : 8,49 milliards d'euros, +7,6 % a/a), la perte d'EBIT s'est établie à 612 millions d'euros contre une perte attendue de 650 millions d'euros, et le flux de trésorerie disponible ajusté a augmenté de 65 % a/a pour atteindre 1,38 milliard d'euros. La hausse des coûts du carburant reste un risque — le conflit au Moyen-Orient engendre des coûts supplémentaires de 1,7 milliard d’euros en 2026, bien que 80 % de la demande de kérosène soit couverte par des contrats de couverture. Lufthansa mise sur une augmentation des prix des billets et sur l’optimisation de son réseau pour compenser ce coût. Diageo a publié son point sur l’activité pour le troisième trimestre de l’exercice 2026 — le chiffre d’affaires net déclaré a augmenté de 2,3 % pour atteindre 4,5 milliards de dollars, avec une croissance organique de seulement 0,3 % (volume +0,4 %, prix/mix -0,1 %). La société a confirmé ses prévisions pour l’ensemble de l’année, ce que le marché a bien accueilli — le résultat montre une stabilisation après des trimestres précédents plus faibles.

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