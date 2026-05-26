L'action Kingfisher progresse de 3,70% ce mardi à la Bourse de Londres, effaçant une partie de sa baisse de 18% enregistrée depuis le 27 février 2026. La hausse du cours fait suite à la publication des ventes du premier trimestre de l'exercice 2026-2027, jugée rassurante par la communauté financière. Les investisseurs particuliers qui suivent le marché des actions évaluent désormais la capacité de résistance du groupe britannique face à un environnement de consommation sous pression.

Analyse des performances financières de Kingfisher

Des ventes trimestrielles portées par la vigueur de Screwfix

Au cours du premier trimestre clos le 30 avril 2026, le distributeur britannique a fait état d'un chiffre d'affaires global de 3,30 milliards de livres sterling, en progression de 1,4% en données publiées. En données comparables, les ventes affichent un léger repli de 0,7%, un chiffre toutefois supérieur aux attentes du consensus. La performance globale masque de fortes disparités selon les enseignes et les implantations géographiques de l'entreprise.

La filiale Screwfix s'impose comme le moteur de la publication avec des ventes en hausse de 4,1% à périmètre constant, atteignant un montant total de 712 millions de livres sterling. Ce réseau axé sur les professionnels de l'électricité et de la plomberie permet à la maison mère de se distinguer. Son offre ciblée sur les chantiers intérieurs lui permet de faire preuve de résilience face aux aléas conjoncturels actuels.

À l'inverse, l'enseigne grand public B&Q accuse une baisse de 4,1% de ses ventes comparables sur la même période, pour un montant de 1,03 milliard de livres sterling. La direction attribue ce recul à un printemps tardif et pluvieux qui a lourdement pénalisé la fréquentation des magasins. Les achats d'aménagements extérieurs ont été différés par les ménages britanniques.

Des résultats contrastés sur les marchés français et polonais

Sur le territoire français, l'activité commerciale du groupe Kingfisher subit une contraction plus prononcée que prévu. Les ventes à périmètre constant reculent de 2,1% pour s'établir à 990 millions de livres sterling, en dessous du consensus. Les deux enseignes locales (Castorama et Brico Dépôt) font face à un repli de la demande globale lié à une hausse du taux d'épargne des ménages.

Dans le détail des filiales françaises, Castorama enregistre un chiffre d'affaires de 511 millions de livres sterling avec un repli sous-jacent limité à 1,1%. De son côté, Brico Dépôt affiche une baisse de 3,1% de ses ventes comparables à 479 millions de livres sterling. Ces chiffres illustrent la prudence des consommateurs français qui réduisent leurs dépenses dans le secteur du bricolage au profit de l'épargne de précaution.

À l'échelle internationale, la Pologne montre une quasi stabilité avec un repli marginal de 0,2% de ses ventes à périmètre constant, totalisant 457 millions de livres sterling. La péninsule ibérique se distingue positivement en enregistrant une croissance tenace de 6,6% sur le trimestre. Ces variations géographiques influencent directement l'évolution de l'action Kingfisher qui tente de stabiliser ses marges opérationnelles à long terme.

Perspectives annuelles et facteurs de risque pour le groupe

Maintien des objectifs de rentabilité et de free cash-flow

Malgré les turbulences climatiques et économiques du début d'année, la direction de Kingfisher réitère l'ensemble de ses prévisions financières pour l'exercice fiscal en cours. Le bénéfice avant impôts ajusté reste attendu dans une fourchette comprise entre 565 et 625 millions de livres sterling. La cible se situe au-dessus des estimations initiales des analystes. L'impact positif sur le BPA final dépendra de l'exécution de la stratégie commerciale durant la période estivale.

Le groupe confirme également sa capacité à générer un free cash-flow solide, dont l'objectif annuel est maintenu entre 450 et 510 millions de livres sterling. Ces flux de trésorerie disponibles soutiendront le programme de rachat d'actions en cours de 300 millions de livres sterling. Une telle allocation de capital vise à soutenir le cours de l'action Kingfisher et à optimiser le rendement pour les actionnaires.

Sur le plan managérial, l'annonce récente de la démission prochaine du directeur général Thierry Garnier n'altère pas la feuille de route opérationnelle du distributeur. Ce dernier rejoindra le groupe Ahold Delhaize à l'issue d'un préavis de douze mois, garantissant une transition managériale ordonnée. Les prévisions de bénéfice net ajusté soutiennent les estimations de BPA pour l'année prochaine tandis que la direction confirme ses objectifs annuels de free cash-flow.

Les défis macroéconomiques et concurrentiels du bricolage

Les perspectives de croissance de l'entreprise s'inscrivent dans un contexte macroéconomique exigeant pour le secteur. Le pouvoir d'achat des particuliers reste fortement corrélé aux fluctuations des taux d'intérêt et à la dynamique du marché immobilier résidentiel. De plus, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient exercent une pression haussière sur les coûts globaux de l'énergie, incitant certains consommateurs à reporter leurs projets de rénovation lourde.

Pour préserver ses parts de marché, Kingfisher doit composer avec une concurrence féroce de la part d'acteurs majeurs comme Leroy Merlin. Le développement rapide des plateformes de commerce en ligne accentue la nécessité d'ajuster en permanence les grilles tarifaires et les services de livraison. La diversification numérique reste d'ailleurs un axe fort, le canal de l'e-commerce affichant une croissance de 14% hors enseigne Screwfix.

Enfin, la gestion de la chaîne d'approvisionnement mondiale constitue un enjeu de taille face au risque de perturbation des flux logistiques en provenance d'Asie. L'entreprise renforce ses dispositifs de traçabilité et diversifie ses sources d'achats pour limiter sa dépendance et sécuriser ses stocks. Ces mesures opérationnelles sont complétées par des stratégies de couverture de change destinées à neutraliser la volatilité des cours des matieres-premieres et du dollar.

❓ FAQ

Pourquoi l'action Kingfisher progresse-t-elle à la Bourse de Londres ce mardi ? L'action Kingfisher affiche une hausse de 3,7% suite à la publication de son chiffre d'affaires du premier trimestre 2026. Bien que les ventes globales en données comparables reculent de 0,7%, ce résultat dépasse les prévisions initiales du consensus qui tablait sur une baisse de 0,9%. La forte performance de la filiale Screwfix rassure les marchés financiers quant à la résilience du groupe.

Quel est l'impact de la météo sur les ventes du secteur du bricolage au premier trimestre 2026 ? Un début de printemps tardif et particulièrement pluvieux a pesé sur la fréquentation des magasins et réduit la demande pour les aménagements extérieurs. Chez Kingfisher, cette situation s'est traduite par un repli de 4,1% des ventes de l'enseigne B&Q, fortement exposée aux produits de jardinage. À l'inverse, les enseignes axées sur les travaux intérieurs ont mieux résisté.

Quels sont les objectifs de free cash-flow de Kingfisher pour l'exercice en cours ? Pour l'ensemble de l'exercice fiscal 2026-2027, la direction maintient son objectif de free cash-flow dans une fourchette comprise entre 450 et 510 millions de livres sterling. Ces liquidités disponibles permettront notamment de poursuivre le programme de rachat d'actions de 300 millions de livres sterling, participant au soutien du cours boursier.