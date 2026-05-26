Le cours de l'action BP cède 4,39 % à 527 GBX en séance à la Bourse de Londres ce mardi.

Albert Manifold quitte la présidence de BP après huit mois de mandat en raison de problèmes de gouvernance.

Le conseil d'administration du géant britannique des hydrocarbures écarte son président avec effet immédiat. Cette décision fait suite à des manquements inacceptables en matière de gouvernance interne. Les investisseurs réagissent à cette nouvelle instabilité et poussent l'action BP à la baisse sur le marché britannique. Cette situation intervient alors que l'entreprise traverse une période de restructuration sous la direction de sa nouvelle directrice générale. Pour suivre ces mouvements, de nombreux acteurs scrutent de près les actions du secteur de l'énergie.

Une crise au sommet de l'entreprise

Le départ soudain d'Albert Manifold

Le groupe a annoncé ce mardi le départ d'Albert Manifold. Le dirigeant de 63 ans occupait le poste de président du conseil d'administration depuis le 1er octobre dernier. Le communiqué évoque des préoccupations graves liées à des questions de surveillance et de conduite.

Amanda Blanc, administratrice indépendante, précise que le conseil juge ces problèmes inacceptables. Elle ajoute que des mesures immédiates s'imposaient pour protéger les intérêts de la société. Le détail des faits exacts reprochés à l'ancien dirigeant reste inconnu à ce stade.

Le conseil d'administration a pris cette décision de manière unanime. Ian Tyler, administrateur au sein du groupe, prend le poste de président par intérim en attendant un successeur. M. Manifold dirigeait le groupe CRH entre 2014 et 2024. Il était perçu comme un atout pour redresser les comptes du producteur britannique.

Cinq directeurs généraux depuis 2020

Ce départ s'ajoute à une longue liste de changements à la tête du producteur de pétrole. Depuis quatre ans, l'entreprise enchaîne les réorganisations de sa direction exécutive. Bernard Looney a démissionné fin 2023 après des révélations sur des relations personnelles non déclarées au sein de la société.

Son successeur, Murray Auchincloss, a quitté ses fonctions en décembre dernier de manière inattendue, sans explication claire. Meg O'Neill a ensuite pris la direction générale début avril. Elle a pour mandat de réduire les coûts et de relancer la rentabilité.

Le prédécesseur d'Albert Manifold à la présidence, Helge Lund, avait lui aussi fait les frais d'un recentrage stratégique. Ces rotations rapides pèsent sur la crédibilité du groupe face à ses concurrents directs. Des sociétés comme Shell affichent une gouvernance beaucoup plus stable sur la même période.

La réaction des marchés financiers

Le titre BP en recul à Londres

L'action BP enregistre une baisse de 4,39 % à 527 GBX en séance ce mardi. Le titre a même touché un point bas à 500 GBX vers 12h35, marquant un recul journalier particulièrement prononcé. À l'inverse, l'indice FTSE de la Bourse de Londres progressait de 0,57 % vers 15h00 heure de Paris.

La chute a atteint 9 % dans les minutes suivant la parution du communiqué de presse. Cette baisse brutale illustre l'inquiétude des acteurs financiers face à cette énième crise de direction. La valorisation de l'entreprise encaisse un choc direct. Le titre efface une part importante de sa capitalisation boursière.

Pour diversifier leur exposition face à ce type de risque spécifique à une seule entité, certains investisseurs se tournent vers des paniers de valeurs. Ils utilisent par exemple des ETF liés au secteur de l'énergie. Cette approche permet de lisser la volatilité inhérente aux annonces internes.

Un contexte financier dégradé

L'entreprise affiche des performances en net repli sur ses derniers exercices. Le bénéfice annuel a fondu de 86 % en 2025. Le groupe subit la baisse des cours mondiaux des hydrocarbures et assume des charges massives liées à la transition énergétique.

La directrice générale prévoit de scinder les activités de prospection et celles de raffinage. L'amont se concentre sur l'extraction, tandis que l'aval regroupe la distribution. Ce plan de restructuration vise à clarifier la rentabilité de chaque branche face à des revenus en baisse.

Lors de l'assemblée générale d'avril dernier, le conseil a subi un revers de la part des propriétaires du capital. Les votants ont rejeté deux résolutions liées à la transparence climatique. La nomination initiale d'Albert Manifold avait recueilli 18 % de votes défavorables. Le suivi de ces tensions actionnariales intéresse de près les observateurs du marché des matières premières.

❓ FAQ

Pourquoi le cours de l'action BP baisse-t-il aujourd'hui ? Le titre recule suite au limogeage immédiat de son président, Albert Manifold, pour des manquements de gouvernance. Cette annonce ravive les inquiétudes sur la stabilité de la direction du groupe.

Qui assure la direction de l'entreprise ? Meg O'Neill occupe le poste de directrice générale depuis avril. La présidence du conseil d'administration est confiée à Ian Tyler de manière intérimaire.

Comment s'exposer au secteur de l'énergie en bourse ? Les investisseurs analysent les cours du brut de référence et les publications financières des grandes compagnies pétrolières. L'exposition passe par l'achat de titres vifs d'entreprises du secteur ou par des véhicules diversifiés répliquant un indice sectoriel.