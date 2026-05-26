Les contrats à terme de la Bourse de New York affichent une légère baisse ce mardi, les opérateurs intégrant la prudence autour de potentielles négociations entre les États-Unis et l'Iran. Au milieu de ce climat incertain, l'action Micron capte l'attention des investisseurs avec un bond exceptionnel des valorisations. Cette asymétrie entre la nervosité du secteur énergétique et la robustesse des valeurs technologiques dicte la tendance sur les grands indices boursiers.

Tensions géopolitiques et incertitudes monétaires

Le marché pétrolier face aux frappes en Iran

Les États-Unis confirment la tenue de frappes qualifiées de défensives au sud de l'Iran. Ces opérations militaires ciblent spécifiquement des sites de lancement de missiles ainsi que des navires soupçonnés de déployer des mines marines. Le président américain déclare que les négociations en cours avec Téhéran avancent de manière positive. Le dirigeant maintient toutefois la pression en brandissant la menace d'une escalade militaire en cas d'échec des pourparlers.

Cette instabilité au Moyen-Orient se répercute avec force sur le cours du pétrole. Les intervenants de marché appliquent immédiatement une prime de risque sur l'or noir. Le baril de brut grimpe de près de 3 dollars lors des premiers échanges de la journée. Le baril de Brent franchit de nouveau la barre symbolique des 96 dollars.

Du côté des entreprises énergétiques, le groupe britannique BP subit une sanction sévère en bourse. Le titre affiche une baisse de près de 4 % en séance. Cette chute fait suite au renvoi inattendu de son président Albert Manifold. Le conseil d'administration justifie cette décision en invoquant des lacunes en matière de surveillance et le non-respect des standards de gestion internes.

La Réserve fédérale sous l'œil des marchés

Les rendements des bons du Trésor américain se contractent à la réouverture des salles de marché après le jour férié du Memorial Day. Le taux souverain à 10 ans glisse sous le seuil technique des 4,5 %. Les indices de référence au comptant résistent à la morosité, le Nasdaq 100 s'adjugeant 1 % et le S&P 500 gagnant 0,5 % à l'ouverture de la cloche. Cette progression se réalise malgré le léger repli observé sur les contrats à terme durant le pré-marché.

Les anticipations de politique monétaire connaissent un ajustement brutal de la part des investisseurs institutionnels. Les opérateurs réduisent drastiquement leurs attentes concernant des baisses de taux imminentes par la banque centrale américaine. Les modèles intègrent désormais une probabilité de 8,5 % concernant une nouvelle hausse des taux en juillet. Cette projection contraste fortement avec le taux de 0,9 % mesuré à peine un mois plus tôt.

Les acteurs du marché se positionnent dans l'attente de la publication des données macroéconomiques du jour. L'indice de confiance des consommateurs américains édité par le Conference Board sera dévoilé à 17h00 (heure de Paris). En marge de ces annonces, le titre de l'équipementier Lear Corp progresse de 2 % suite au passage de la recommandation de TD Cowen à l'achat, la banque anticipant une production automobile nord-américaine supérieure aux prévisions initiales.