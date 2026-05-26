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L'action Micron enregistre de forts gains en pré-marché suite au relèvement massif de l'objectif de cours par UBS à 1 625 $.
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Le cours du Brent repasse la barre des 96 dollars le baril dans un contexte de frappes militaires américaines au sud de l'Iran.
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Les opérateurs ajustent leurs prévisions sur les taux de la Fed, évaluant à 8,5 % le risque d'une hausse en juillet.
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L'action Micron enregistre de forts gains en pré-marché suite au relèvement massif de l'objectif de cours par UBS à 1 625 $.
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Le cours du Brent repasse la barre des 96 dollars le baril dans un contexte de frappes militaires américaines au sud de l'Iran.
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Les opérateurs ajustent leurs prévisions sur les taux de la Fed, évaluant à 8,5 % le risque d'une hausse en juillet.
Les contrats à terme de la Bourse de New York affichent une légère baisse ce mardi, les opérateurs intégrant la prudence autour de potentielles négociations entre les États-Unis et l'Iran. Au milieu de ce climat incertain, l'action Micron capte l'attention des investisseurs avec un bond exceptionnel des valorisations. Cette asymétrie entre la nervosité du secteur énergétique et la robustesse des valeurs technologiques dicte la tendance sur les grands indices boursiers.
Tensions géopolitiques et incertitudes monétaires
Le marché pétrolier face aux frappes en Iran
Les États-Unis confirment la tenue de frappes qualifiées de défensives au sud de l'Iran. Ces opérations militaires ciblent spécifiquement des sites de lancement de missiles ainsi que des navires soupçonnés de déployer des mines marines. Le président américain déclare que les négociations en cours avec Téhéran avancent de manière positive. Le dirigeant maintient toutefois la pression en brandissant la menace d'une escalade militaire en cas d'échec des pourparlers.
Cette instabilité au Moyen-Orient se répercute avec force sur le cours du pétrole. Les intervenants de marché appliquent immédiatement une prime de risque sur l'or noir. Le baril de brut grimpe de près de 3 dollars lors des premiers échanges de la journée. Le baril de Brent franchit de nouveau la barre symbolique des 96 dollars.
Du côté des entreprises énergétiques, le groupe britannique BP subit une sanction sévère en bourse. Le titre affiche une baisse de près de 4 % en séance. Cette chute fait suite au renvoi inattendu de son président Albert Manifold. Le conseil d'administration justifie cette décision en invoquant des lacunes en matière de surveillance et le non-respect des standards de gestion internes.
La Réserve fédérale sous l'œil des marchés
Les rendements des bons du Trésor américain se contractent à la réouverture des salles de marché après le jour férié du Memorial Day. Le taux souverain à 10 ans glisse sous le seuil technique des 4,5 %. Les indices de référence au comptant résistent à la morosité, le Nasdaq 100 s'adjugeant 1 % et le S&P 500 gagnant 0,5 % à l'ouverture de la cloche. Cette progression se réalise malgré le léger repli observé sur les contrats à terme durant le pré-marché.
Les anticipations de politique monétaire connaissent un ajustement brutal de la part des investisseurs institutionnels. Les opérateurs réduisent drastiquement leurs attentes concernant des baisses de taux imminentes par la banque centrale américaine. Les modèles intègrent désormais une probabilité de 8,5 % concernant une nouvelle hausse des taux en juillet. Cette projection contraste fortement avec le taux de 0,9 % mesuré à peine un mois plus tôt.
Les acteurs du marché se positionnent dans l'attente de la publication des données macroéconomiques du jour. L'indice de confiance des consommateurs américains édité par le Conference Board sera dévoilé à 17h00 (heure de Paris). En marge de ces annonces, le titre de l'équipementier Lear Corp progresse de 2 % suite au passage de la recommandation de TD Cowen à l'achat, la banque anticipant une production automobile nord-américaine supérieure aux prévisions initiales.
Source: xStation5
L'action Micron au cœur du rallye technologique
Une nouvelle dynamique pour les composants mémoires
Le secteur des semi-conducteurs affiche de solides progressions, avec des hausses dépassant les 3 % pour Qualcomm et Advanced Micro Devices (AMD). Toutefois, c'est l'action Micron qui focalise l'ensemble des volumes. La banque d'investissement UBS vient de propulser son objectif de cours sur le fabricant de puces de 535 $à 1 625$.
Cette révision ne repose pas sur une simple amélioration cyclique des prix des mémoires DRAM et NAND. Elle traduit une mutation structurelle des pratiques de l'industrie technologique. La commercialisation des puces de dernière génération s'organise désormais massivement autour d'engagements de long terme avec les donneurs d'ordres.
Une part grandissante des volumes, en particulier la norme DDR5 destinée aux serveurs, fait l'objet d'accords pluriannuels étalés sur 3 à 5 ans. Ces contrats intègrent des garanties d'approvisionnement et des cadres tarifaires partiellement fixes. Ce mécanisme limite la volatilité des revenus et offre une meilleure lisibilité comptable sur un segment historiquement instable.
Des projections financières dopées par l'intelligence artificielle
Les géants du cloud ont déjà verrouillé entre 60 % et 70 % des volumes de serveurs DDR5 disponibles sur le marché via ces accords renforcés. Cette sécurisation consolide le positionnement du groupe sur le segment le plus rémunérateur de son activité. La demande s'accélère sous l'impulsion des infrastructures d'intelligence artificielle et des besoins croissants en bande passante des centres de données.
UBS revoit massivement à la hausse ses prévisions de bénéfice par action pour le groupe technologique. La banque table sur 155 $pour 2027, 167$ pour 2028 et 117 $ pour l'exercice 2029. Le bénéfice devrait ainsi se maintenir confortablement au-dessus des 100 $, y compris dans l'hypothèse d'un ralentissement cyclique de la demande en 2029.
Ce nouvel objectif de cours recèle un potentiel de progression de 100 % sur la base d'un multiple d'environ 15 fois les bénéfices attendus. La banque Mizuho conforte cette perspective en réitérant sa recommandation d'achat sur l'action Micron. Les analystes estiment que la demande de composants mémoires dépassera structurellement l'offre jusqu'en 2026-2027.
Source: xStation5
❓ FAQ
Quels sont les facteurs qui dopent le cours de l'action Micron ? La hausse de l'action Micron repose sur la forte demande des centres de données pour les puces de mémoire liées à l'intelligence artificielle. L'entreprise bénéficie de la signature de contrats à long terme qui lui garantissent des revenus prévisibles et atténuent les risques de volatilité.
Comment les prix du pétrole réagissent-ils aux tensions géopolitiques ? Le marché pétrolier intègre une prime de risque immédiate face aux frictions au Moyen-Orient. Les frappes militaires et l'incertitude autour des accords diplomatiques poussent les marchés à anticiper des problèmes d'approvisionnement, tirant mécaniquement le cours du baril à la hausse.
Quel est l'impact de la politique de la Réserve fédérale sur les valeurs technologiques ? Les actions technologiques américaines affichent une forte sensibilité aux anticipations monétaires. Les opérateurs ajustent leurs portefeuilles à chaque modification des probabilités de hausse ou de baisse des taux, modifiant ainsi les flux de capitaux dirigés vers le Nasdaq 100.
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