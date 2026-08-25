À la mi-séance : Légère reprise en Europe après la chute des cours du pétrole

Les indices européens ont démarré la séance de mardi en hausse, soutenus par une nette baisse des cours du pétrole et par des gains modérés des valeurs technologiques. L'Allemagne est aujourd'hui en tête des hausses en Europe, aidée également par des données macroéconomiques positives, les contrats à terme sur le DAX progressant d'environ 0,7%. Le ton positif en Europe est renforcé par les contrats à terme américains. L'US100 progresse d'environ 0,7% avant l'ouverture.

Le principal facteur déterminant du marché a été une nouvelle baisse de 2,5% du Brent. Le prix de cette matière première s’établit désormais autour de 88 dollars le baril, contre 95 dollars il y a tout juste une semaine. La chute des cours du pétrole a apaisé les craintes d’une nouvelle accélération de l’inflation et a soulagé le marché obligataire.

Les cours du pétrole baissent eux-mêmes en raison d’une réduction partielle de la prime géopolitique. Les nouvelles mesures prises par l’administration américaine à l’égard de l’Iran n’ont pas (encore) entraîné de durcissement significatif des restrictions ni les sanctions secondaires attendues. Parallèlement, les informations faisant état d’un éventuel retour de diplomates américains à leurs postes au Moyen-Orient ont été interprétées comme un signe que Washington ne s’attend pas à une reprise rapide ni à une escalade du conflit.

Actualités des entreprises

Par secteur, l’industrie et le secteur des voyages et des loisirs ont affiché les meilleures performances, ce dernier gagnant environ 1,5%. Ce dernier groupe a directement bénéficié de la baisse des prix des carburants. Kion Group, en hausse d’environ 5 %, arrive en tête dans ce secteur.

Sur l’ensemble du marché, les fabricants de semi-conducteurs rebondissent avant la publication des résultats de Nvidia. ASML (ASML.NL) et Infineon progressent d’environ 2%.

Melrose Industries (MRO.UK) : une mise à jour concernant Garden Grove a réduit l’incertitude quant à l’impact de l’incident de mai sur la production et les obligations de la société. L’action affiche une hausse pouvant atteindre 10 %.

Siemens Energy (ENR.DE) : le groupe allemand progresse après l’annonce selon laquelle CVC et EQT pourraient être intéressés par une prise de participation majoritaire dans l’activité turbines à vapeur. Siemens Energy aurait mandaté Goldman Sachs, et la structure envisagée prévoit la cession d’environ 60 % de cette division.

Volkswagen (VOW1.DE) : Plus de 10 000 salariés se sont rassemblés à Wolfsburg avant la présentation d’un plan de restructuration. Selon le comité d’entreprise, jusqu’à 140 000 emplois pourraient être menacés au total, bien que Volkswagen n’ait pas confirmé ce chiffre. La direction cite les coûts élevés, les surcapacités de production, les droits de douane américains et la concurrence des constructeurs chinois comme principales pressions pesant sur l'entreprise. L'action recule d'environ 1%.

Marks & Spencer (MKS.UK) : L'entreprise étend sa coopération logistique avec Zalando à 22 marchés européens. Cette solution vise à accélérer les livraisons et les retours, et à réduire les coûts logistiques de près de moitié. L'action progresse d'environ 2%.

Vistry Group (VTY.UK) : le promoteur immobilier britannique a obtenu un financement de 350 millions de livres sterling dans le cadre d’un programme de logement social. Ces fonds serviront à soutenir la construction de plus de 3 000 logements. Le titre est en hausse de plus de 15%.

Données macroéconomiques

La croissance économique en Allemagne s’est avérée supérieure aux attentes. La croissance du PIB allemand au deuxième trimestre 2026 (corrigée des variations saisonnières) a atteint 0,3%. Hors correction des variations saisonnières, la croissance s'est établie à 1% contre une prévision de 0,9% (contre 0,8% précédemment).

L'institut IFO a publié l'indice du climat des affaires, qui a nettement dépassé les attentes en s'établissant à 88,8, son plus haut niveau depuis deux ans. Le sous-indice des anticipations est passé de 86,8 à 89,1, tandis que celui de l'évaluation actuelle est passé de 86,5 à 88,5.

Forex

La volatilité du marché des changes reste limitée à la veille du discours de Jackson Hole. Le NZD et l'AUD se distinguent par leur évolution, s'appréciant d'environ 0,1% à 0,2% face au dollar américain. Le yen recule à nouveau d'environ 0,1%, tandis que la livre, le franc et l'euro restent inchangés. Cryptomonnaies Le marché des cryptomonnaies récupère une partie des pertes enregistrées hier par les tokens de moindre importance. Les principales cryptomonnaies, telles que le Bitcoin et l'Ethereum, affichent des gains modestes, limités à 0,5 %. Le Bitcoin se maintient au-dessus des 78 000 dollars américains. Solana progresse de plus de 1 % pour atteindre 98 dollars américains. L'Ethereum est en légère baisse, s'établissant à 2 477 dollars américains.



Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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