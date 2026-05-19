Le secteur technologique et la défense, portés par l'envolée des actions SAP et du titre Rheinmetall, réalisent les meilleures performances du jour.

Le cours du pétrole brut recule à 109,8 dollars le baril de Brent, accélérant le rebond des indices d'actions.

1,7%. C'est la progression affichée par le DAX allemand en séance, entraînant la bourse européenne dans son sillage. L'indice paneuropéen Stoxx 600 s'apprécie de 0,9% à la mi-journée, rassuré par l'annulation de frappes militaires américaines sur l'Iran. Cette accalmie diplomatique profite particulièrement aux actions SAP (+6,9%) et au titre Rheinmetall, qui accélèrent fortement dans un marché dominé par les acheteurs.

Tensions géopolitiques et réaction de la bourse européenne

Le recul du cours du pétrole face à la diplomatie

La décision de Donald Trump d'annuler les frappes militaires prévues sur l'Iran redessine la séance de ce mardi. Le président américain a répondu aux appels diplomatiques de ses alliés du golfe Persique. L'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis ont formellement demandé d'accorder un délai supplémentaire aux négociations.

Cette désescalade militaire propulse à la hausse la bourse européenne, dont les indices intègrent rapidement le recul du risque au Moyen-Orient. Le locataire de la Maison-Blanche a publiquement évalué à de "très bonnes chances" la conclusion d'un accord sur le programme nucléaire iranien. La prime de risque géopolitique fixée sur les actifs européens fond de plusieurs dizaines de points de base.

La dissipation de la menace militaire pèse immédiatement sur la valorisation de l'or noir. Le cours du pétrole brut cède 2% en cours de séance boursière. Les contrats à terme sur le Brent pour une livraison en juillet s'échangent à 109,8 dollars. Le baril conserve néanmoins un niveau tarifaire très élevé, campant fermement au-dessus de la barre des 100 dollars.

La dynamique du marché des devises et des indices

Le billet vert reprend sa trajectoire haussière amorcée lors de la séance de lundi. L'indice Bloomberg Dollar Spot enregistre une progression de 0,3% en milieu de journée. Le cours du USDIDX gravite quant à lui dans un corridor resserré, situé entre 99,13 et 99,14 points. Ces mouvements illustrent la nervosité d'un pan du marché qui conserve des liquidités dans les devises refuges.

La rotation des capitaux vers les actifs risqués favorise un net rebond des places financières sur le Vieux Continent. Le DAX allemand s'adjuge 1,3%, le CAC 40 parisien gagne 0,9% et le FTSE 100 londonien avance de 0,7%. L'indice paneuropéen Stoxx 600 clôturera probablement la séance sur une hausse comprise entre 0,8% et 0,9%.

Les particuliers qui opèrent en bourse en ligne constatent de fortes disparités dans les performances sectorielles de ce mardi. Le secteur des transports mène la cadence avec une hausse de 2,61%, à égalité avec la communication (+2,61%). Ils devancent d'une courte tête la consommation discrétionnaire (+1,42%), l'industrie manufacturière (+1,36%) et le compartiment de la santé (+1,12%).

Le secteur des communications (+2,61 %), ainsi que celui des biens de consommation discrétionnaire (+1,42 %) et celui de l'industrie (+1,36 %), sont aujourd'hui les moteurs de la hausse de l'Euro Stoxx 50, tandis que le secteur de l'énergie est le seul à afficher une légère baisse (-0,03 %). Source : XTB

Secteurs et valeurs phares : la technologie et la défense brillent

Les actions SAP et Rheinmetall en tête du palmarès

Le compartiment technologique se démarque avec la hausse massive des actions SAP à la bourse de Francfort. L'éditeur allemand de logiciels bondit de 6,9% et s'empare de la première place de l'indice Euro Stoxx 50. Le titre bénéficie à plein du regain d'appétit pour le risque des acheteurs. Il affiche cependant un lourd passif de 25% de baisse depuis le premier janvier.

Le secteur de la défense européen confirme sa forte progression boursière avec un gain global de 2,5%. Le titre Rheinmetall grimpe de 5% en séance, soutenu par la relance des budgets d'équipement militaire. Les opérateurs se positionnent activement sur ces valeurs, soit par l'achat d'actions en direct, soit par le biais d'ETF sectoriels.

Cette tendance acheteuse s'étend au groupe suédois Saab, qui s'adjuge près de 5% sur la bourse de Stockholm. La Suède vient de sceller l'acquisition de frégates navales auprès de la France pour une somme supérieure à 4 milliards de dollars. Saab assurera la conception et l'intégration des systèmes radar et des équipements d'armement de cette nouvelle flotte de navires.

Énergie, fusions et restructurations industrielles

Le secteur de l'énergie fait figure de lanterne rouge au sein de l'Euro Stoxx 50 avec un repli de 0,03%. Ce recul découle directement de la faiblesse de TotalEnergies et d'Eni, deux groupes lourdement pénalisés par la chute journalière du cours du pétrole. Le compartiment des matériaux de base réalise pour sa part une progression symbolique de 0,18%.

Plusieurs annonces d'entreprises secouent la cote européenne. Evolution Gaming s'envole de 11% à la suite du lancement d'un programme de rachat d'actions évalué à 2 milliards d'euros. À Paris, le fabricant de tubes Vallourec chute de 7,8% après la cession par ArcelorMittal de sa part de 10% avec une forte décote pour 667 millions d'euros. En Allemagne, le titre Uniper bondit de 9,3% depuis que l'État, actionnaire à 99,12%, a dévoilé ses plans pour privatiser et introduire l'énergéticien en bourse.

Les fabricants de puces électroniques traversent une séance plus compliquée. Les titres d'Infineon Technologies et d'ASML cèdent respectivement 1,81% et 0,76% sur leurs places respectives. Ces reculs pèsent sur l'indice technologique européen malgré l'ascension des actions SAP. Les intervenants de marché appliquent un principe de sélectivité avant de découvrir les résultats financiers très attendus de Nvidia.

❓ FAQ

Pourquoi la bourse européenne est-elle en forte hausse ? La bourse européenne bénéficie de l'apaisement soudain des tensions au Moyen-Orient. Donald Trump a annulé ses frappes sur l'Iran, évoquant de "très bonnes chances" d'un accord nucléaire. Cette baisse du risque géopolitique a fait reculer le cours du pétrole et favorisé le retour des liquidités vers les indices boursiers du Vieux Continent.

Quels secteurs dominent la séance boursière en Europe ? Les secteurs des transports, de la communication et de la défense enregistrent les meilleures performances de la journée. Des valeurs technologiques comme les actions SAP ou industrielles comme le titre Rheinmetall mènent la hausse. À l'inverse, le secteur énergétique recule légèrement face au repli du brut.

Comment s'exposer à la thématique de la défense ? Les investisseurs qui ciblent les entreprises de l'armement achètent généralement les actions individuelles des grands groupes européens cotés, tels que Rheinmetall ou Saab. La diversification du portefeuille passe également par l'achat d'un tracker (ETF) qui regroupe un panier d'entreprises du même compartiment.