Les banques européennes perdent une partie de l’attrait acquis depuis 2022, malgré des multiples encore inférieurs à ceux du marché actions. La prochaine décision de la BCE arrive jeudi 30 avril, avec une publication attendue à 14h15, heure de Paris, puis une conférence à 14h45. Le secteur reste lié à trois variables : la croissance du crédit, les marges d’intérêt et le risque de défaut des emprunteurs.

Banques européennes : la BCE arbitre les marges

Une valorisation moins recherchée

Les banques européennes se traitent encore à des niveaux de valorisation inférieurs à ceux des grands indices. Cet écart soutient une partie de l’intérêt des investisseurs, mais il ne suffit plus à attirer les flux comme en 2023, 2024 et 2025. Après plusieurs années de hausse, le secteur entre dans une phase de rotation.

Les investisseurs réduisent certaines positions bancaires pour renforcer l’exposition à la technologie et aux valeurs liées aux matières premières. La logique est simple : les banques profitent de taux plus élevés, mais elles deviennent plus sensibles au ralentissement du crédit. Un volume de prêts plus faible réduit le potentiel de revenus, même si les marges unitaires restent élevées.

La performance récente du secteur donne aussi moins d’espace aux mauvaises surprises. Les provisions pour créances douteuses, les volumes de prêts aux entreprises et les coûts de financement redeviennent des points de lecture pour les actions européennes. Dans ce contexte, le marché ne paie plus seulement la décote comptable ; il veut voir des bénéfices tenus dans une économie moins porteuse.

La décision de la BCE peut modifier les attentes

La BCE avait maintenu ses trois taux directeurs inchangés lors de sa réunion de mars, avec une approche dépendante des données économiques. Cette formulation laisse la porte ouverte à plusieurs scénarios, selon l’évolution de l’inflation, de l’énergie et de l’activité. Les banques sont directement exposées à cette trajectoire.

Une hausse des taux soutiendrait la marge nette d’intérêt, c’est-à-dire l’écart entre les revenus tirés des prêts et le coût des dépôts. L’effet positif peut toutefois être annulé si la croissance ralentit ou si les défauts augmentent. C’est le dilemme actuel des banques européennes : des taux plus hauts aident les revenus, mais ils peuvent fragiliser les emprunteurs.

Le message de Christine Lagarde sera donc lu autant que la décision elle-même. Une BCE plus préoccupée par le prix de l’énergie pourrait retarder un assouplissement monétaire. Une banque centrale plus inquiète pour la croissance européenne favoriserait plutôt les secteurs de croissance et réduirait l’attrait relatif des valeurs bancaires.

Le pétrole Brent maintient la pression

Les indices européens repassent dans le vert

La séance européenne de mardi reste légèrement positive. Le FTSE 100 avance d’environ 0,5%, le CAC 40 gagne 0,2%, le DAX progresse de 0,2% et l’IBEX 35 se distingue avec près de 1% de hausse. Les indices européens ont effacé leurs pertes initiales, malgré un environnement géopolitique moins lisible.

Le pétrole Brent reste au-dessus de 100 dollars le baril. Certaines cotations de la matinée ont même dépassé 110 dollars, après l’absence de progrès visible dans les négociations entre Washington et Téhéran. Le marché de l’énergie reste exposé à chaque annonce sur les ports iraniens, les navires bloqués et les routes maritimes du Golfe.

Cette hausse du baril complique la situation des banques centrales européennes. L’énergie chère entretient l’inflation, mais elle réduit aussi le revenu disponible des ménages et les marges de nombreuses entreprises. Pour les marchés actions, l’effet est double : les valeurs pétrolières progressent, tandis que les secteurs sensibles aux coûts d’énergie restent sous surveillance.

BP bénéficie de la volatilité du brut

BP publie un bénéfice ajusté de 3,2 milliards de dollars au premier trimestre, contre 1,38 milliard un an plus tôt. Le résultat dépasse les attentes de marché et repose surtout sur la branche trading et raffinage. Le résultat ajusté avant intérêts et impôts atteint 6,27 milliards de dollars, en hausse d’environ 40% sur un an.

Le segment Customers & Products atteint 3,2 milliards de dollars, contre 677 millions un an plus tôt. L’amont recule en revanche de 32%, à 1,98 milliard de dollars. Le bénéfice par action ressort à 20,67 cents, contre 8,75 cents un an plus tôt, tandis que le dividende reste fixé à 8,32 cents par action.

La directrice générale Meg O’Neill dispose ainsi d’un trimestre favorable pour poursuivre les réductions de coûts et les cessions d’actifs. La dette et les flux de trésorerie restent pourtant surveillés. Pour BP, le pétrole Brent au-dessus de 100 dollars améliore les résultats immédiats, mais l’instabilité régionale rend les prochains trimestres plus difficiles à projeter.

Source: xStation5

Bayer, métaux précieux et cryptos sous pression

Roundup pèse encore sur Bayer

Bayer recule après une audience contrastée devant la Cour suprême américaine. Le dossier porte sur Roundup et sur la question de savoir si la réglementation fédérale des étiquettes de pesticides peut bloquer des recours déposés au niveau des États. Le groupe cherche à limiter des dizaines de milliers de plaintes liées à l’absence d’avertissement sur un risque de cancer.

Le débat juridique reste ouvert. Certains juges semblent sensibles à l’argument d’un standard fédéral uniforme, tandis que d’autres mettent l’accent sur les droits des États à évaluer les risques. L’absence de direction claire suffit à peser sur le titre, car le marché attend une réduction nette du risque contentieux.

Bayer a déjà provisionné plus de 11 milliards de dollars pour les litiges Roundup. Une décision favorable réduirait une partie de cette charge juridique, mais elle ne réglerait pas nécessairement tous les dossiers ouverts. La valorisation de Bayer reste donc liée à la décision attendue de la Cour suprême et à la capacité du groupe à stabiliser ses flux de trésorerie.

Source: xStation5

Or, argent et Bitcoin reculent

Les métaux précieux ne profitent pas de la tension géopolitique. L’or perd environ 1,5% et repasse sous 4 650 dollars l’once. L’argent corrige davantage, avec une baisse proche de 3% et un passage sous 73 dollars l’once.

Ce mouvement indique que la hausse du pétrole ne déclenche pas automatiquement un achat de protection sur l’or. Les investisseurs semblent plutôt réduire certaines positions après les hausses précédentes. Les matières premières se comportent donc de façon très dispersée : énergie en hausse, métaux précieux en recul.

La pression touche aussi les cryptomonnaies. Le Bitcoin recule de 1,63%, autour de 76 522 dollars, tandis que l’Ethereum perd 1,71%, à 2 279,63 dollars. La baisse reste proche de celle observée sur les grands actifs risqués, ce qui confirme une séance davantage marquée par la réduction de risque que par une fuite généralisée vers les valeurs refuges.

❓ FAQ

Pourquoi les banques européennes dépendent-elles autant de la BCE ?

Les banques européennes gagnent une partie de leurs revenus grâce à l’écart entre les taux des prêts et le coût des dépôts. La BCE influence directement cet écart avec ses taux directeurs.

Une hausse des taux est-elle toujours favorable aux banques européennes ?

Non. Une hausse des taux peut améliorer les marges, mais elle peut aussi freiner le crédit et augmenter le risque de défaut. Pour les banques européennes, l’effet dépend donc de la résistance de l’économie.

Pourquoi le pétrole Brent influence-t-il les marchés européens ?

Le pétrole Brent pèse sur l’inflation, les coûts des entreprises et le pouvoir d’achat. Un baril au-dessus de 100 dollars complique les décisions de la BCE et soutient les valeurs énergétiques comme BP.

Pourquoi Bayer reste-t-il sensible au dossier Roundup ?

Bayer fait face à des milliers de plaintes liées à Roundup. Le litige peut affecter les provisions, les flux de trésorerie et la valorisation du groupe.

Comment suivre un secteur sans acheter une seule action ?

L’exposition à un secteur peut passer par des fonds indiciels ou des ETF. Les ETF permettent de suivre un panier de valeurs plutôt qu’un titre isolé.