Chine : les coûts de production grimpent en flèche alors que la demande des consommateurs reste faible 🔔

Les données sur l'inflation en Chine pour le mois de mai ont révélé un écart encore plus marqué entre la hausse des pressions sur les coûts au niveau des producteurs et le pouvoir de fixation des prix limité du côté des consommateurs. Cela confirme l'image d'une économie qui sort d'une période de déflation mais qui n'est pas encore entrée dans une phase de croissance saine tirée par la demande. L'inflation des prix à la production (IPP) s'est accélérée pour atteindre 3,9% en glissement annuel , contre 2,8% en avril , atteignant son plus haut niveau depuis juillet 2022 . La hausse est principalement due à l'augmentation des prix de l'énergie, des métaux et des composants liés à l'IA.

, contre , atteignant son plus haut niveau depuis . La hausse est principalement due à l'augmentation des prix de l'énergie, des métaux et des composants liés à l'IA. L'inflation à la consommation (IPC), quant à elle, n'a augmenté que de 1,2% en glissement annuel , un chiffre inchangé par rapport à avril mais inférieur au consensus du marché de 1,3% .

, un chiffre inchangé par rapport à avril mais inférieur au . L'inflation sous-jacente a ralenti à 1,1%, contre 1,2% le mois précédent. Le principal enseignement pour les marchés est que la Chine est actuellement confrontée à une inflation tirée par les coûts plutôt qu'à une hausse généralisée des prix induite par la demande. Pour les investisseurs, le signal le plus important est l'écart croissant entre l'IPP et l'IPC, qui indique une pression croissante sur les marges des entreprises chinoises. Les entreprises paient plus cher le carburant, l'électricité, les métaux non ferreux, les semi-conducteurs et les composants électroniques, tandis que la faiblesse de la demande intérieure et la concurrence intense limitent leur capacité à répercuter ces coûts plus élevés sur les consommateurs. Les prix des denrées alimentaires ont également continué de peser sur l’inflation à la consommation, les prix du porc ayant chuté d’environ 16% en glissement annuel, ce qui a réduit l’inflation de l’IPC d’environ 0,3 point de pourcentage. En revanche, des hausses de prix plus marquées ont été enregistrées dans les secteurs liés aux tendances mondiales, notamment les carburants, les équipements de télécommunications, l’électronique et les métaux, reflétant l’impact du conflit au Moyen-Orient et le boom des investissements lié à l’IA. La réaction des marchés a été prudente, mais loin d’être alarmiste. Le yuan chinois a cédé ses gains antérieurs face au dollar américain après la publication, le rendement des obligations d’État chinoises à 10 ans est resté stable, proche de 1,7%. Ces données pourraient soutenir certains secteurs liés à l’IA, à l’électronique et aux matières premières, mais elles sont moins favorables pour l’ensemble du marché boursier chinois, où la pression sur les marges et la faiblesse de la demande des ménages restent des freins importants.

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