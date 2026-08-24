À la mi-séance : les contrats à terme européens sur le gaz naturel bondissent de près de 4% ; le secteur du luxe prévoit une hausse de la demande en Chine (24.08.2026)

📊 Indices et entreprises La séance européenne se caractérise par une évolution mitigée et se déroule dans un climat relativement calme par rapport à la volatilité de la semaine dernière (VSTOXX : -0,6 % ; EU50 : -0,15 %).

Les contrats à terme sur le DAX allemand (DE4), l'AEX néerlandais (NED25) et le FTSE 100 britannique (UK100) sont stables, tandis que l'Italie (ITA40 : -0,15 %), la France (FRA40 : -0,15 %), la Pologne (W20 : -0,2 %) et la Suisse (SUI20 : -0,4 %) affichent des baisses. L’IBEX 35 espagnol (SPA35 : +0,3 %) fait figure d’exception optimiste.

Les entreprises de biens de consommation, en particulier celles du luxe, de la mode et de la beauté, se distinguent aujourd’hui en Europe (Hermès : +1,3 %, LVMH : +1,1 %, L’Oréal : +1,3 %). Le secteur financier européen (UniCredit : +1,05 % ; Deutsche Bank : +0,5 %, Santander : +0,75 %) et celui des matériaux (BASF : +1,5 %, Air Liquide : +0,6 %) sont également dans le vert. Les secteurs de l’énergie et de la santé sont ceux qui accusent le plus de retard.

Les entreprises européennes du luxe observent les premiers signes de stabilisation et de rebond de la demande en Chine, portés principalement par les consommateurs fortunés. Bien que le marché reste soumis à une forte pression due aux contrôles des sorties de capitaux et à la fiscalité, les prévisions laissent entrevoir une amélioration des performances au quatrième trimestre. Parmi les principaux bénéficiaires de cette tendance figurent Hermès, Kering, Burberry et LVMH.

SSAB, Norsk Hydro : Les actions du sidérurgiste européen SSAB et du fournisseur d’aluminium Norsk Hydro ont progressé suite à l’absence d’accord tarifaire entre les États-Unis et le Canada. Le maintien des barrières commerciales existantes préserve des conditions très favorables pour les deux entreprises. SSAB conserve un avantage local sur le marché américain des tôles, et Norsk Hydro bénéficie de règles préférentielles en matière de recyclage aux États-Unis.

Alibaba : La société a levé 10,2 milliards de dollars lors d’un placement d’actions record à Hong Kong destiné à financer son infrastructure d’IA, ce qui a entraîné une chute de 8,5 % de son titre. Malgré les rachats d’actions effectués par la direction, les investisseurs s’inquiètent de la dilution des bénéfices et du niveau élevé des dépenses d’investissement. De plus, l’investisseur de renom Michael Burry a critiqué cette nouvelle émission et a annoncé avoir cédé l’intégralité de sa position.

Shein : L’entreprise prévoit de lever jusqu’à 1,8 milliard de dollars lors de son introduction en bourse à Hong Kong, visant une valorisation d’environ 27 milliards de dollars. Cela représente une baisse significative par rapport à la valorisation de 100 milliards de dollars atteinte en 2022, due à des pertes financières, à la hausse des droits de douane et à la surveillance réglementaire américaine. L’entrée en bourse de l’entreprise est prévue pour le 1er septembre.

Shell a suscité l’intérêt d’acheteurs potentiels, notamment les géants du secteur ExxonMobil, LyondellBasell, Kuwait Petroleum Corp. (KPC) et la société de capital-investissement Apollo, concernant la vente de ses activités chimiques aux États-Unis. Des offres préliminaires non contraignantes évaluent ces actifs à un montant pouvant atteindre 8 milliards de dollars, ce qui représente une forte décote par rapport aux investissements en capital réalisés par le passé. La transaction s’inscrit dans la stratégie actuelle de Shell visant à céder ses actifs les moins rentables. 🌍 Économie et géopolitique Le gouvernement canadien prépare un plan de soutien aux entreprises nationales suite à l’échec des négociations commerciales avec les États-Unis et à l’imposition par Donald Trump de droits de douane de 50 %. Le Premier ministre Mark Carney s’attend à ce que le différend commercial dure au moins jusqu’aux élections de mi-mandat américaines ou jusqu’à la fin du mandat de Trump. Les droits de douane de rétorsion du Canada doivent entrer en vigueur le 8 septembre.

Piero Cipollone, de la BCE, a déclaré qu’il ne voyait actuellement aucun risque de stagflation dans la zone euro, ajoutant que l’inflation était loin d’être dangereuse.

Le ministre français des Finances, M. Lescure, a annoncé qu’il ne proposerait pas de nouvelles taxes pour remédier au déficit budgétaire croissant. La vague de ventes de dette française ces dernières semaines a poussé l’écart entre les obligations françaises et allemandes à 10 ans à son plus haut niveau depuis 2024, juste en dessous du pic atteint avant les élections anticipées qui ont suivi la dissolution de l’Assemblée nationale par Emmanuel Macron (87 points de base, contre 88 points de base en 2024). 💱 Devises et matières premières FX : L’indice du dollar américain (USDIDX) rebondit d’environ 0,2 % après avoir atteint son plus bas niveau en trois mois, suite à une baisse de près de 0,9 % la semaine dernière. Le dollar canadien reste la devise la plus faible de la séance (USDCAD : +0,35 %), tandis que les autres devises du G10 réduisent leurs pertes face au dollar américain. L'EURUSD n'est en baisse que de 0,04 % (après avoir chuté de -0,15 % à son plus bas niveau de la séance).

Les contrats à terme sur le Brent (OIL) reculent de 0,9 % à 91,30 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le gaz naturel progressent tant sur le NYMEX (NATGAS : +3 %) qu'en Europe (NATGAS.EU : +3,1 %).

Les métaux précieux poursuivent leur progression malgré la tentative de rebond du dollar. L’or gagne 1,3 % à 4 660 $ l’once, tandis que l’argent progresse de 0,5 % à 69,30 $ l’once. 🪙 Cryptomonnaies Bitcoin se stabilise autour de 77 800 $ après une hausse hebdomadaire de 24 % alimentée par des achats sur le marché au comptant et des liquidations de positions courtes. L’Ethereum et le Solana ont affiché une évolution similaire, les hausses de prix s’accompagnant d’une baisse de l’intérêt ouvert sur les contrats à terme. Cela souligne la prédominance d’une demande au comptant organique plutôt que d’une accumulation de positions à effet de levier.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 77% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."