A la mi-séance | Les indices européens bondissent pendant que le pétrole approche des 110$

Les actions européennes ont ouvert la séance de vendredi en forte hausse, rebondissant après les baisses enregistrées plus tôt, sous l'effet des inquiétudes croissantes concernant l'impact du conflit au Moyen-Orient sur les marchés de l'énergie et l'inflation. L'indice paneuropéen Stoxx 600, ainsi que les principaux indices allemands, français et britanniques, progressent grâce à l'amélioration du moral des investisseurs suite aux déclarations des États-Unis visant à apaiser les marchés après une vague de ventes massives, en partie déclenchée par la hausse des prix des matières premières énergétiques. Dans le même temps, les prix du gaz naturel en Europe restent sous pression, augmentant dans un contexte d'escalade du conflit et de risque de perturbations de l'approvisionnement. Les marchés surveillent de près les éventuelles contraintes d'approvisionnement et leurs implications sur les coûts de l'énergie et l'inflation, qui continuent d'influencer le sentiment à l'égard des actifs plus risqués. Les prix du pétrole progressent, oscillant autour de 110 dollars le baril. Une certaine volatilité est actuellement observable dans tous les secteurs en Europe. Source : xStation Principales publications macroéconomiques prévues aujourd’hui dans certains pays européens : Allemagne – Indice des prix à la production (IPP), février Variation mensuelle (m/m) : -0,5 % contre une prévision de 0,3 % et un résultat précédent de -0,6 % L'indice des prix à la production a reculé de 0,5 % en février, dépassant la baisse prévue et s'alignant étroitement sur le mois précédent. Cela suggère que les pressions sur les coûts au niveau de la production restent limitées. En glissement annuel (g/a) : -3,3 % contre une prévision de -2,7 % et un précédent de -3,0 % La baisse annuelle de l'IPP s'est accentuée, indiquant une nette réduction des coûts de production par rapport à l'année dernière. Cela pourrait influencer les futures décisions de politique monétaire et le sentiment d'inflation dans la zone euro. Pologne – Indicateur de bien-être BIEC, mars Valeur : 95,4 contre 95,6 précédemment L'indicateur a enregistré une légère baisse, signalant une stabilisation, bien que cette baisse modeste puisse indiquer un léger affaiblissement du sentiment des consommateurs dans le pays. Zone euro – Balance des paiements, janvier Solde de la balance courante (non corrigé des variations saisonnières) : 13 milliards d'euros contre 34,6 milliards d'euros précédemment Une baisse notable du solde de la balance courante pourrait refléter une réduction de l'excédent commercial ou une augmentation des flux d'importations. Solde du compte courant (s.a.) : 37,9 milliards d'euros contre une prévision de 17,2 milliards d'euros et un précédent de 14,6 milliards d'euros Les données corrigées des variations saisonnières montrent un solde nettement supérieur aux prévisions, ce qui pourrait être un signe positif pour la stabilité de la zone euro, bien que les chiffres non corrigés suggèrent que cet effet est en partie saisonnier. Italie – Balance commerciale, janvier Solde : 1,09 milliard d'euros contre une prévision de 5,6 milliards d'euros et un précédent de 5,99 milliards d'euros La balance commerciale s'est révélée bien inférieure aux attentes, ce qui pourrait indiquer une hausse des importations ou une baisse des exportations. Cela pourrait temporairement peser sur les perspectives de croissance économique de l'Italie. Les contrats à terme sur les indices européens rebondissent après les récentes baisses, même si l'ampleur de la reprise est restée relativement modérée depuis ce matin. Source : xStation

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."