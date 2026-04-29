- Le DAX recule de plus de 0,2% et teste l’EMA200.
- Le pétrole entretient le risque d’inflation en Europe.
- UBS monte, Adidas progresse, Deutsche Bank recule.
- Le DAX recule de plus de 0,2% et teste l’EMA200.
- Le pétrole entretient le risque d’inflation en Europe.
- UBS monte, Adidas progresse, Deutsche Bank recule.
Le DAX évolue sous 24 100 points, dans une séance dominée par la décision de la Fed et les résultats des grandes valeurs américaines attendus après la clôture. Les futures américains restent légèrement négatifs, tandis que le Stoxx 600 ouvre presque inchangé.
DAX : la Fed et le pétrole dictent la séance
Le DE40 revient sur sa moyenne à 200 jours
Le DAX perd plus de 0,2% en séance européenne. Les contrats à terme DE40 repassent sous 24 100 points et reviennent tester la moyenne mobile exponentielle à 200 jours. Ce seuil technique sert de repère aux opérateurs de court terme.
Source: xStation5
Le repli intervient avant la décision de la Réserve fédérale américaine. Le scénario dominant reste un statu quo sur les taux, mais la hausse du pétrole complique le débat sur les baisses futures. Une inflation énergétique plus tenace réduirait la marge de manœuvre des banques centrales.
L’Europe reste plus exposée que les États-Unis à une hausse durable du gaz et du pétrole, faute de production domestique équivalente. Le cours du pétrole brut pèse donc directement sur les coûts industriels, les marges et les anticipations de taux.
Le Stoxx 600 reste proche de l’équilibre
Le Stoxx 600 évolue autour de l’équilibre en début de séance. La prudence domine avant les annonces de banques centrales et les publications de grandes capitalisations américaines. Les secteurs du luxe, de la distribution, de l’industrie et des services aux collectivités figurent parmi les plus faibles.
La saison des résultats européens démarre de façon irrégulière. Les investisseurs cherchent surtout à mesurer l’effet des prix de l’énergie sur les marges. Le conflit iranien garde une place centrale dans ce calcul.
Le dollar se renforce face à l’euro. Sur l’EUR/USD, le niveau de 1,17 reste surveillé comme indicateur de stress lié au Moyen-Orient. Les rendements obligataires de la zone euro remontent aussi avant la réunion de la BCE.
Résultats européens : banques et consommation divergent
UBS progresse, Deutsche Bank recule
UBS avance après ses comptes du premier trimestre. La banque suisse a publié un bénéfice net de 3,04 milliards de dollars, au-dessus des attentes, avec une hausse des revenus dans la banque d’investissement et la gestion de fortune. La banque prévoit aussi de finaliser un programme de rachat d’actions de 3 milliards de dollars d’ici ses résultats du deuxième trimestre.
Deutsche Bank évolue en baisse. Le groupe allemand a signalé une charge liée à l’immobilier commercial, avec des provisions de crédit dans la banque d’investissement en hausse de 77% sur un an, à 290 millions d’euros. Ce dossier rappelle que le risque de crédit reste présent dans le secteur bancaire européen.
Source: xStation5
Les résultats de Santander, Lloyds et Deutsche Bank montrent une amélioration des revenus, mais la qualité du crédit reste le point de contrôle. Les banques profitent encore de taux élevés. Une dégradation de l’immobilier commercial ou de la consommation changerait rapidement la lecture des comptes.
Adidas tire son épingle du jeu dans la consommation
Adidas progresse nettement après une publication trimestrielle supérieure aux attentes. Le groupe a confirmé ses objectifs 2026, avec une croissance attendue du chiffre d’affaires à taux de change constants dans le haut de la fourchette à un chiffre et un résultat opérationnel proche de 2,3 milliards d’euros.
Les ventes du premier trimestre ont atteint 6,59 milliards d’euros, contre 6,28 milliards attendus. Le résultat opérationnel ressort à 705 millions d’euros, contre 610 millions un an plus tôt. Le football, le running et l’entraînement soutiennent la demande.
La réaction du titre contraste avec la faiblesse de la distribution européenne. La consommation reste sensible aux prix de l’énergie et aux taux. Les actions européennes liées aux biens discrétionnaires restent donc très dépendantes des marges publiées au trimestre.
Pétrole, dollar et obligations : le canal inflation reste ouvert
Le Moyen-Orient maintient la prime sur l’énergie
Le pétrole reste élevé, porté par le risque de blocage prolongé autour de l’Iran et par la menace de perturbations dans le golfe Persique. Les discussions de paix, le détroit d’Ormuz et les stocks américains restent les trois variables suivies sur le marché de l’énergie.
La décision des Émirats arabes unis de sortir de l’OPEP+ pourrait augmenter l’offre à moyen terme. Elle ne règle pas l’équilibre immédiat du marché. Les tensions logistiques peuvent continuer à primer sur les annonces de production.
La hausse du pétrole entretient le risque d’inflation. Pour les obligations, cela signifie des rendements plus fermes et une baisse des prix. Pour la BCE et la Fed, cela réduit la visibilité sur le calendrier d’assouplissement monétaire.
L’or recule malgré la demande de protection
L’or cède du terrain, malgré un contexte géopolitique encore tendu. La hausse du dollar limite l’appétit pour le métal précieux à court terme. Les achats des banques centrales continuent toutefois de soutenir la demande de fond.
Goldman Sachs conserve un scénario positif sur l’or. La banque évoque un potentiel à 5 400 dollars l’once d’ici la fin de l’année. Cette projection reste conditionnée à la trajectoire des taux réels et du dollar.
Les matières premières gardent donc une influence directe sur le DAX et les indices européens. Le canal est simple : énergie, inflation, taux, marges. Les prochaines séances dépendront autant de la Fed que des résultats des entreprises américaines de technologie.
❓ FAQ
Pourquoi le DAX baisse-t-il aujourd’hui ?
Le DAX recule avec la hausse du pétrole, l’attente de la Fed et des résultats européens irréguliers. Le test de l’EMA200 sur le DE40 ajoute un repère technique suivi par les opérateurs.
Quel lien existe entre pétrole et inflation en Europe ?
Un pétrole plus cher augmente les coûts de transport, d’énergie et de production. En Europe, l’effet sur l’inflation est plus visible car l’offre domestique d’énergie est plus faible qu’aux États-Unis.
Pourquoi Deutsche Bank pèse-t-elle sur le secteur bancaire ?
Deutsche Bank a signalé un risque lié à l’immobilier commercial. Cette exposition rappelle que la hausse des taux peut encore créer des pertes de crédit dans certaines banques.
Pourquoi Adidas progresse malgré un marché européen fragile ?
Adidas bénéficie de ventes supérieures aux attentes et d’objectifs annuels confirmés. Le titre réagit surtout à la demande pour le football, le running et l’entraînement.
Quels indicateurs suivre après la décision de la Fed ?
Les taux américains, le dollar, l’EUR/USD autour de 1,17, les rendements obligataires et le prix du pétrole restent les variables les plus suivies par les marchés.
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