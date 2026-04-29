Le DAX évolue sous 24 100 points, dans une séance dominée par la décision de la Fed et les résultats des grandes valeurs américaines attendus après la clôture. Les futures américains restent légèrement négatifs, tandis que le Stoxx 600 ouvre presque inchangé.

DAX : la Fed et le pétrole dictent la séance

Le DE40 revient sur sa moyenne à 200 jours

Le DAX perd plus de 0,2% en séance européenne. Les contrats à terme DE40 repassent sous 24 100 points et reviennent tester la moyenne mobile exponentielle à 200 jours. Ce seuil technique sert de repère aux opérateurs de court terme.

Source: xStation5

Le repli intervient avant la décision de la Réserve fédérale américaine. Le scénario dominant reste un statu quo sur les taux, mais la hausse du pétrole complique le débat sur les baisses futures. Une inflation énergétique plus tenace réduirait la marge de manœuvre des banques centrales.

L’Europe reste plus exposée que les États-Unis à une hausse durable du gaz et du pétrole, faute de production domestique équivalente. Le cours du pétrole brut pèse donc directement sur les coûts industriels, les marges et les anticipations de taux.

Le Stoxx 600 reste proche de l’équilibre

Le Stoxx 600 évolue autour de l’équilibre en début de séance. La prudence domine avant les annonces de banques centrales et les publications de grandes capitalisations américaines. Les secteurs du luxe, de la distribution, de l’industrie et des services aux collectivités figurent parmi les plus faibles.

La saison des résultats européens démarre de façon irrégulière. Les investisseurs cherchent surtout à mesurer l’effet des prix de l’énergie sur les marges. Le conflit iranien garde une place centrale dans ce calcul.

Le dollar se renforce face à l’euro. Sur l’EUR/USD, le niveau de 1,17 reste surveillé comme indicateur de stress lié au Moyen-Orient. Les rendements obligataires de la zone euro remontent aussi avant la réunion de la BCE.

Résultats européens : banques et consommation divergent

UBS progresse, Deutsche Bank recule

UBS avance après ses comptes du premier trimestre. La banque suisse a publié un bénéfice net de 3,04 milliards de dollars, au-dessus des attentes, avec une hausse des revenus dans la banque d’investissement et la gestion de fortune. La banque prévoit aussi de finaliser un programme de rachat d’actions de 3 milliards de dollars d’ici ses résultats du deuxième trimestre.

Deutsche Bank évolue en baisse. Le groupe allemand a signalé une charge liée à l’immobilier commercial, avec des provisions de crédit dans la banque d’investissement en hausse de 77% sur un an, à 290 millions d’euros. Ce dossier rappelle que le risque de crédit reste présent dans le secteur bancaire européen.

Source: xStation5

Les résultats de Santander, Lloyds et Deutsche Bank montrent une amélioration des revenus, mais la qualité du crédit reste le point de contrôle. Les banques profitent encore de taux élevés. Une dégradation de l’immobilier commercial ou de la consommation changerait rapidement la lecture des comptes.

Adidas tire son épingle du jeu dans la consommation

Adidas progresse nettement après une publication trimestrielle supérieure aux attentes. Le groupe a confirmé ses objectifs 2026, avec une croissance attendue du chiffre d’affaires à taux de change constants dans le haut de la fourchette à un chiffre et un résultat opérationnel proche de 2,3 milliards d’euros.

Les ventes du premier trimestre ont atteint 6,59 milliards d’euros, contre 6,28 milliards attendus. Le résultat opérationnel ressort à 705 millions d’euros, contre 610 millions un an plus tôt. Le football, le running et l’entraînement soutiennent la demande.

La réaction du titre contraste avec la faiblesse de la distribution européenne. La consommation reste sensible aux prix de l’énergie et aux taux. Les actions européennes liées aux biens discrétionnaires restent donc très dépendantes des marges publiées au trimestre.