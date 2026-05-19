Nvidia relance les futures américains

Semi-conducteurs : Nvidia efface son repli initial

Les futures sur indices américains reviennent progressivement en territoire positif. Le mouvement vient surtout du compartiment des semi-conducteurs, où Nvidia gagne près de 1% après avoir ouvert en baisse de près de 2%.

Le marché attend la publication trimestrielle du groupe, prévue après la clôture de Wall Street demain. Les attentes restent élevées autour de la demande liée à l’intelligence artificielle, en particulier pour les puces destinées aux centres de données.

Les estimations récentes disponibles sur le marché tablent sur une forte progression du chiffre d’affaires et du bénéfice par action de Nvidia pour le trimestre clos en avril. Le chiffre à surveiller sera aussi la prévision de revenus pour le trimestre en cours.

Apple réduit ses pertes, Intel gagne près de 4%

Apple a aussi effacé une partie de ses pertes initiales. Le titre reste sous pression, mais son redressement limite la baisse des grands indices technologiques.

Intel passe de son côté en territoire positif et progresse désormais de près de 4%. Le groupe signale à nouveau des tensions sur la disponibilité de certains processeurs.

Intel pousse les fabricants de PC à adopter davantage ses dernières puces fondées sur le nœud 18A. La demande liée à l’IA commence ainsi à toucher les processeurs classiques pour PC et serveurs, et plus seulement les cartes graphiques.

Source: xStation5

Bitcoin, dollar et pétrole sous tension

Bitcoin recule vers 76 000 $

Le sentiment reste faible sur les cryptomonnaies. Bitcoin revient vers 76 000 $, un niveau qui correspond à son plus bas depuis le début du mois de mai.

La baisse du Bitcoin intervient en même temps qu’un repli des métaux précieux. L’argent perd près de 4% et l’or recule d’environ 1,4%.

Le mouvement traduit une préférence accrue pour le dollar et les actifs rémunérés. Les métaux précieux, qui ne versent pas de rendement, réagissent mal à la hausse des taux longs américains.

EUR/USD teste 1,16 avec la hausse du dollar

Le dollar américain se renforce. L’EUR/USD teste le seuil de 1,16 et perd plus de 0,4% sur la séance.

Les rendements des obligations du Trésor américain à 30 ans atteignent leur plus haut niveau depuis 2007. Cette hausse soutient le billet vert et pèse sur les devises européennes.

Pour les marchés, le seuil de 1,16 sur l’EUR/USD sert désormais de repère technique. Une rupture nette renforcerait la pression sur les devises des pays importateurs d’énergie.