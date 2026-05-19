- Nvidia gagne près de 1% après un début de séance à -2%.
- Bitcoin recule vers 76 000 $, son plus bas depuis début mai.
- Le pétrole reste proche de 110 $ malgré les informations sur Ormuz.
- Nvidia gagne près de 1% après un début de séance à -2%.
- Bitcoin recule vers 76 000 $, son plus bas depuis début mai.
- Le pétrole reste proche de 110 $ malgré les informations sur Ormuz.
Nvidia relance les futures américains
Semi-conducteurs : Nvidia efface son repli initial
Les futures sur indices américains reviennent progressivement en territoire positif. Le mouvement vient surtout du compartiment des semi-conducteurs, où Nvidia gagne près de 1% après avoir ouvert en baisse de près de 2%.
Le marché attend la publication trimestrielle du groupe, prévue après la clôture de Wall Street demain. Les attentes restent élevées autour de la demande liée à l’intelligence artificielle, en particulier pour les puces destinées aux centres de données.
Les estimations récentes disponibles sur le marché tablent sur une forte progression du chiffre d’affaires et du bénéfice par action de Nvidia pour le trimestre clos en avril. Le chiffre à surveiller sera aussi la prévision de revenus pour le trimestre en cours.
Apple réduit ses pertes, Intel gagne près de 4%
Apple a aussi effacé une partie de ses pertes initiales. Le titre reste sous pression, mais son redressement limite la baisse des grands indices technologiques.
Intel passe de son côté en territoire positif et progresse désormais de près de 4%. Le groupe signale à nouveau des tensions sur la disponibilité de certains processeurs.
Intel pousse les fabricants de PC à adopter davantage ses dernières puces fondées sur le nœud 18A. La demande liée à l’IA commence ainsi à toucher les processeurs classiques pour PC et serveurs, et plus seulement les cartes graphiques.
Source: xStation5
Bitcoin, dollar et pétrole sous tension
Bitcoin recule vers 76 000 $
Le sentiment reste faible sur les cryptomonnaies. Bitcoin revient vers 76 000 $, un niveau qui correspond à son plus bas depuis le début du mois de mai.
La baisse du Bitcoin intervient en même temps qu’un repli des métaux précieux. L’argent perd près de 4% et l’or recule d’environ 1,4%.
Le mouvement traduit une préférence accrue pour le dollar et les actifs rémunérés. Les métaux précieux, qui ne versent pas de rendement, réagissent mal à la hausse des taux longs américains.
EUR/USD teste 1,16 avec la hausse du dollar
Le dollar américain se renforce. L’EUR/USD teste le seuil de 1,16 et perd plus de 0,4% sur la séance.
Les rendements des obligations du Trésor américain à 30 ans atteignent leur plus haut niveau depuis 2007. Cette hausse soutient le billet vert et pèse sur les devises européennes.
Pour les marchés, le seuil de 1,16 sur l’EUR/USD sert désormais de repère technique. Une rupture nette renforcerait la pression sur les devises des pays importateurs d’énergie.
Source: xStation5
Ormuz et cacao ajoutent deux foyers de volatilité
L’OTAN étudie un appui aux navires dans le détroit d’Ormuz
L’OTAN étudie un soutien aux navires qui traverseraient le détroit d’Ormuz si la route maritime n’est pas rouverte d’ici début juillet. Le détroit reste l’un des points de passage majeurs pour le pétrole brut et le gaz naturel liquéfié.
Un blocage prolongé augmente la prime de risque géopolitique intégrée aux prix de l’énergie. Une intervention de l’OTAN signalerait aussi un risque d’élargissement du conflit.
Plusieurs membres de l’Alliance soutiennent l’idée, mais l’unanimité n’est pas atteinte. La réunion des dirigeants de l’OTAN à Ankara, prévue les 7 et 8 juillet, pourrait peser sur le pétrole, le transport maritime et les devises des pays importateurs d’énergie.
Le cacao tente un rebond après la chute
Les contrats à terme sur le cacao progressent de près de 4%. Le mouvement intervient après une baisse rapide depuis les plus hauts de 3,5 mois atteints la semaine dernière.
La pression récente vient d’estimations plus élevées pour la récolte ivoirienne. Les volumes pourraient atteindre 2,1 à 2,2 millions de tonnes, contre environ 1,8 million de tonnes attendues auparavant.
Cette révision change l’équilibre du marché à court terme. Le rebond actuel ressemble davantage à un rachat après baisse qu’à une rupture durable de tendance.
❓ FAQ
Pourquoi Nvidia influence-t-il autant le Nasdaq aujourd’hui ?
Nvidia concentre les attentes liées à l’intelligence artificielle. Son poids dans les indices technologiques amplifie l’effet de ses variations sur le Nasdaq.
Pourquoi Bitcoin baisse-t-il vers 76 000 $?
Le Bitcoin recule dans un marché dominé par la hausse du dollar et des rendements américains. Cette configuration réduit l’appétit pour les actifs les plus volatils.
Pourquoi l’EUR/USD teste-t-il 1,16 ?
L’EUR/USD baisse car le dollar bénéficie de rendements américains plus élevés. Le rendement à 30 ans au plus haut depuis 2007 renforce cet écart.
Pourquoi le détroit d’Ormuz compte-t-il pour le pétrole ?
Ormuz est un passage majeur pour le pétrole brut et le GNL. Une perturbation prolongée peut maintenir une prime de risque sur l’énergie.
Pourquoi le cacao rebondit-il après sa chute ?
Le cacao rebondit après une baisse provoquée par des estimations de récolte plus élevées en Côte d’Ivoire. Le marché teste désormais si cette offre supplémentaire est déjà intégrée dans les prix.
Bitcoin recule à 76 000 dollars, atteignant son plus bas niveau depuis le 1er mai
Le cacao progresse de 4 % et tente de rebondir après avoir atteint son plus bas niveau depuis deux semaines 📈
📉L'or recule de 1,5%
OUVERTURE US : Chute à Wall Street 🚩Les valeurs des semi-conducteurs et de l'IA sous pression
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