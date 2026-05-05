Les indices européens ouvrent mardi en nette hausse, portés par les banques et par UniCredit. L’ITA40 avance de près de 2%, l’Euro Stoxx 50 progresse d’environ 1,5% et le DAX prend 1,3%, dans une séance aussi marquée par le repli du pétrole brut. Le conflit dans le Golfe persique reste le principal risque macroéconomique à court terme.

La volatilité actuellement observée sur les principaux marchés. Source : xStation

Indices européens : les banques dominent l’ouverture

L’Italie en tête de la hausse

Les indices européens progressent dès l’ouverture, avec une avance nette pour l’ITA40 italien. La hausse de près de 2% traduit le poids des valeurs bancaires dans l’indice milanais.

L’Euro Stoxx 50 gagne environ 1,5%. Le DAX avance de 1,3%, soutenu par l’industrie et plusieurs publications d’entreprises.

La séance reste toutefois dépendante du Golfe persique. Les échanges de tirs entre les États-Unis et l’Iran lundi, avec l’implication des Émirats arabes unis, maintiennent une prime de risque sur l’énergie.

Le pétrole corrige après le bond de lundi

Le Brent recule d’environ 1,5%, après une hausse proche de 6% lundi. Le baril revient autour de 113 dollars.

Donald Trump estime que le conflit pourrait durer encore deux à trois semaines. Téhéran signale de son côté que les discussions avancent, ce qui réduit provisoirement la pression sur le cours du pétrole.

Le dollar reste presque inchangé. L’USDIDX évolue autour de 98,3, sans direction marquée en début de semaine.

Banques européennes : UniCredit porte le secteur

UniCredit publie un bénéfice record

UniCredit a publié un bénéfice net de 3,22 milliards d’euros au premier trimestre 2026, en hausse de 16% sur un an. Le consensus attendait 2,68 milliards d’euros.

La banque italienne relève sa prévision annuelle à au moins 11 milliards d’euros de bénéfice net. Les revenus de commissions progressent de 4,5% sur un an, tandis que les revenus de trading dépassent largement les estimations.

Andrea Orcel a aussi formalisé l’offre sur Commerzbank. UniCredit propose 0,485 action UniCredit pour une action Commerzbank, soit environ 32 euros par titre, un prix inférieur de près de 7% au cours de marché.

HSBC pèse sur le secteur bancaire britannique

HSBC recule de près de 5,6% à Londres. Le bénéfice avant impôt du premier trimestre atteint 9,38 milliards de dollars, sous l’estimation de 9,59 milliards.

La banque a enregistré une charge liée à une fraude au Royaume-Uni. Elle a aussi augmenté ses provisions de 300 millions de dollars en raison de la dégradation du scénario macroéconomique lié au Moyen-Orient.

Les coûts opérationnels progressent de 7,6% sur un an. JPMorgan et Bloomberg Intelligence identifient ce poste comme la principale déception de la publication.

Actions européennes : industrie, luxe et santé divergent

Rheinmetall rassure malgré un chiffre d’affaires inférieur

Rheinmetall a publié des résultats préliminaires inférieurs aux attentes sur le chiffre d’affaires. Les revenus atteignent environ 1,94 milliard d’euros, contre 2,3 milliards attendus.

Le résultat opérationnel ressort à 224 millions d’euros, sous l’estimation de 240 millions. Le groupe explique l’écart par des livraisons reportées au deuxième trimestre.

La prévision annuelle reste inchangée. Rheinmetall vise toujours une croissance des ventes de 40% à 45% et une marge opérationnelle proche de 19%, ce qui soutient l’action, en hausse de plus de 2% à l’ouverture.

Ferrari attendu après la clôture

Ferrari publiera ses résultats après la clôture. Le marché attend un chiffre d’affaires proche de 1,82 milliard d’euros et un bénéfice net d’environ 403 millions d’euros.

La marge d’EBITDA attendue atteint environ 39,3%. Les investisseurs suivront la demande au Moyen-Orient, touchée par le conflit, ainsi que l’effet potentiel des droits de douane américains de 25% sur les voitures européennes.

Barclays estime que Ferrari pourrait transférer une grande partie du coût des droits de douane à ses clients grâce à ses contrats. Ce point sera surveillé dans les commentaires de direction.