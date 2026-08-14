À la mi-séance : Les valeurs européennes du secteur des logiciels maintiennent les indices à des niveaux proches de leurs plus hauts historiques. Le dollar cède les gains enregistrés cette semaine (14.08.2026)

📊 Indices et entreprises Le marché européen dans son ensemble évolue aujourd’hui sans orientation claire : les fortes hausses enregistrées par certains géants de l’industrie et des technologies de l’information sont contrebalancées par de légers reculs sur le reste du marché.

Les contrats à terme sur le Stoxx 50 ( EU50 ) évoluent dans le flou. Le DAX allemand affiche la meilleure performance ( DE40 : +0,3 %), soutenu par la hausse de l'action SAP, tandis que le SMI suisse est à la traîne ( SUI20 : -0,6 %), sensible aux prises de bénéfices dans le secteur pharmaceutique.

) évoluent dans le flou. Le DAX allemand affiche la meilleure performance ( : +0,3 %), soutenu par la hausse de l'action SAP, tandis que le SMI suisse est à la traîne ( : -0,6 %), sensible aux prises de bénéfices dans le secteur pharmaceutique. Les valeurs européennes du secteur informatique enregistrent des hausses significatives ce vendredi ( SAP : +4,3 %, Nemetschek : +8,8 %, TeamViewer : +6,0 %), portées par des informations de Reuters faisant état de négociations en vue d’une acquisition de Workday par Silver Lake et par l’apaisement des inquiétudes des investisseurs concernant le refinancement de la dette du secteur technologique.

: +4,3 %, : +8,8 %, : +6,0 %), portées par des informations de Reuters faisant état de négociations en vue d’une acquisition de Workday par Silver Lake et par l’apaisement des inquiétudes des investisseurs concernant le refinancement de la dette du secteur technologique. L'action Workday a bondi de près de 18 % (sa plus forte hausse intrajournalière depuis 2012) à la suite d'informations faisant état d'un rachat potentiel. La nouvelle a également profité à d'autres entreprises du secteur, notamment Salesforce, HubSpot et Wix.com. Source: XTB Research 🌍 Économie et géopolitique Selon l'estimation rapide d'Eurostat, le PIB corrigé des variations saisonnières a progressé de 0,4 % en glissement trimestriel dans la zone euro (+1,0 % en glissement annuel) et de 0,5 % en glissement trimestriel dans l'ensemble de l'UE (+1,2 % en glissement annuel) au deuxième trimestre, reprenant de la vigueur après un premier trimestre morose. L'emploi dans ces deux régions a enregistré une légère hausse de 0,1 % en glissement trimestriel (+0,5 % en glissement annuel).

L’inflation mesurée par l’IPC français a atteint 2,1 % en glissement annuel en juillet 2026 (contre 1,8 % en juin), enregistrant un rebond de 0,6 % en glissement mensuel. La hausse des prix a été tirée par les services (transports, hébergement) et l’énergie (+2,3 % en glissement mensuel), tandis que les soldes d’été sur les produits manufacturés (-2,0 % en glissement mensuel) ont tempéré cette progression.

Les prix de gros allemands ont augmenté de 5,3 % en glissement annuel (+0,2 % en glissement mensuel) en juillet 2026. Les principaux facteurs ont été les tensions géopolitiques autour de l’Iran et l’expiration des réductions temporaires de la taxe sur les carburants (produits pétroliers : +24,1 % en glissement annuel). Les métaux non ferreux ont également connu une forte hausse (+27,8 % en glissement annuel), tandis que des baisses de prix ont été enregistrées pour les animaux vivants (-18,5 %) et les produits laitiers.

Les données de Kpler indiquent que 13 passages confirmés ont été enregistrés dans le détroit d’Ormuz le 13 août (+44 % par rapport à la veille), 9 navires ayant emprunté les itinéraires tracés par l’Iran. Une augmentation du trafic a également été observée dans le détroit de Bab al-Mandab (29 passages) et en mer Rouge (18 navires entrés, 11 sortis). 💱 Devises, matières premières et énergie L’indice du dollar américain ( USDIDX ) recule de 0,3 % aujourd’hui après avoir tenté hier de franchir un plus haut sur deux semaines. C’est le dollar néo-zélandais qui rebondit le plus fortement ( NZDUSD : +0,8 %), se remettant de la vague de ventes d’hier déclenchée par une baisse des anticipations d’inflation. L’ EURUSD gagne 0,35 %, s’élevant à 1,1570.

) recule de 0,3 % aujourd’hui après avoir tenté hier de franchir un plus haut sur deux semaines. C’est le dollar néo-zélandais qui rebondit le plus fortement ( : +0,8 %), se remettant de la vague de ventes d’hier déclenchée par une baisse des anticipations d’inflation. L’ gagne 0,35 %, s’élevant à 1,1570. Les métaux précieux rebondissent légèrement après la correction d’hier. L'or gagne 0,3 % à 4 362 dollars l'once, tandis que l'argent progresse de 0,8 % pour atteindre 64,95 dollars l'once.

gagne 0,3 % à 4 362 dollars l'once, tandis que progresse de 0,8 % pour atteindre 64,95 dollars l'once. Les contrats à terme sur le Brent (OIL) ont effacé leurs gains enregistrés en début de séance et s'échangent sans variation à près de 87 dollars le baril. Parallèlement, les contrats à terme sur le gaz naturel continuent de progresser (NATGAS : +0,2 %, NATGAS.EU : +0,5 %).

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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