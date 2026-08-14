Un nouveau sommet historique de l'année est désormais franchi sur les marchés américains. L'indice S&P 500 a frôlé le seuil des 7 800 points lors de la séance précédente grâce au ralentissement de l'inflation IPC et IPP. Ce vendredi en pré-marché à Wall Street, la tendance demeure orientée à la hausse sur les futures US avant la publication des ventes au détail. L'évolution des actions américaines reste tirée par la vigueur du secteur technologique et par de nouvelles mesures douanières ciblant la défense.

Tendance du S&P 500 et indicateurs macroéconomiques US

Orientations des contrats à terme avant l'ouverture de Wall Street

Les contrats à terme sur les indices de New York manifestent une progression modérée en séance européenne ce vendredi. Le contrat Future sur le S&P 500 gagne 0,08% et celui du Nasdaq 100 s'adjuge 0,22%. En Europe, la tendance s'avère contrastée à la mi-séance avec un CAC 40 quasi stable à +0,04% et un DAX en progression de 0,85%. Les investisseurs attendent la publication des chiffres mensuels sur les ventes au détail aux États-Unis pour évaluer la vigueur de la consommation privée.

Source : xStation5

L'enthousiasme des acheteurs s'explique par une tendance haussière très large observée au cours des récentes séances. L'indice sectoriel de la technologie XLK affiche une performance cumulée de 36,69% sur les six derniers mois. En parallèle, le secteur de l'énergie montre une nette poussée hebdomadaire, la santé et la finance progressent également. La progression du cours du pétrole accompagne ce mouvement avec un baril de Brent négocié à 87,30 $ (+0,50%) et le WTI à 81,50 $ (+0,30%).

En Asie, la clôture s'est déroulée dans un climat mitigé sur les places boursières. L'indice Nikkei 225 à Tokyo a enregistré un gain de 0,52% pour s'établir à 68 725 points. À Hong Kong, le Hang Seng a abandonné 1,10% à 25 117 points, alors que l'indice de Shanghai est demeuré stable à 3 927 points. Ces mouvements illustrent un arbitrage sélectif de la part des opérateurs internationaux avant le démarrage de la session américaine.

Inflation et politique monétaire de la Réserve fédérale

Les récentes données économiques sur les prix à la consommation (IPC) et à la production (IPP) ont montré des signes de modération aux États-Unis. Ces chiffres légèrement plus faibles qu'anticipé ont apaisé les craintes d'un resserrement prolongé de la politique monétaire. Dans la foulée d'un rapport sur l'emploi publié la semaine passée indiquant un essoufflement du marché du travail, l'hypothèse d'un report des hausses de taux de la Réserve fédérale gagne en crédibilité.

L'ajustement des anticipations sur les taux souverains profite directement aux multiples de valorisation des actions américaines. Les marchés obligataires enregistrent une détente relative des rendements, ce qui redonne de l'attrait aux actifs à risque. La combinaison d'un ralentissement de l'inflation et d'une activité économique préservée favorise le scénario d'un atterrissage maîtrisé aux États-Unis.

La configuration macroéconomique continue d'alimenter les flux d'achats sur l'indice S&P 500. Les intervenants guettent désormais les déclarations des membres du comité de politique monétaire de la Fed pour valider la trajectoire des taux directeurs. Les prochains chiffres sur les dépenses des ménages serviront de test d'étape pour mesurer la résilience de l'économie américaine face aux conditions financières actuelles.

Analyse des secteurs clés et actualités des entreprises

Semi-conducteurs et décisions réglementaires dans la défense

Dans l'industrie des puces électroniques, Applied Materials a publié un bénéfice par action ajusté du troisième trimestre à 3,50 $, supérieur au consensus. Le chiffre d'affaires s'est établi à 9,12 milliards de dollars, dépassant l'estimation du marché, avec une marge d'exploitation de 34,0%. Malgré des prévisions revues à la hausse pour le quatrième trimestre, le cours du titre recule légèrement dans les échanges d'avant-bourse.

Le secteur technologique retient également l'attention avec la trajectoire d'OpenAI, qui approche un rythme de chiffre d'affaires annualisé supérieur à 40 milliards de dollars grâce à ses ventes d'abonnements et de logiciels de codage. Dans le domaine de la défense, la présidence américaine a signé une ordonnance renforçant les droits de douane sur les drones importés. Une taxe ad valorem de 100% s'applique désormais aux drones volumineux ou sensibles pour la sécurité nationale, et un tarif de 25% touche les appareils de taille plus réduite.

La décision douanière vise à consolider les chaînes d'approvisionnement nationales et stimule l'intérêt pour les équipementiers américains spécialisés dans les drones et les composants associés. Les titres de cette filière industrielle ainsi que les chantiers navals comme Huntington Ingalls Industries figurent parmi les valeurs particulièrement suivies par les investisseurs. La politique protectionniste s'inscrit dans la volonté de restructurer la base industrielle navale et militaire du pays.

Performances financières et mouvements dans les indices

Du côté de la composition des indices, la société Reddit fera son entrée dans l'indice S&P 500 avant l'ouverture des marchés le mardi 18 août 2026. Dans le secteur financier, la plateforme de transfert de fonds International Money Express enregistre une progression de 21,42% de son cours après l'accord des autorités réglementaires de New York concernant son rachat par Western Union.

Dans le secteur de la santé, l'action Capricor Therapeutics voit son cours presque doubler (+95%) suite à l'accord de la FDA pour examiner de nouvelles données sur son traitement contre la dystrophie musculaire de Duchenne. À l'inverse, KinderCare Learning révise à la baisse ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026, ce qui entraîne un repli du titre (-29,80%).

Dans l'agroalimentaire, Tyson Foods réorganise son outil industriel en fermant plusieurs sites de transformation de viande bovine pour regrouper ses activités au Texas, au Nebraska et au Kansas.

❓ FAQ

Comment évolue le S&P 500 avant l'ouverture des marchés américains ? Les futures US sur le S&P 500 affichent une légère progression de 0,08% en pré-marché à New York ce vendredi. Cette tendance s'inscrit au lendemain d'un record historique en clôture près de 7 800 points, soutenu par l'apaisement des pressions inflationnistes.

Quels sont les facteurs qui soutiennent les actions américaines actuellement ? La modération des chiffres de l'inflation IPC et IPP réconforte les investisseurs quant à une pause des hausses de taux de la Réserve fédérale. La performance portée par le secteur technologique et la fermeté du cours du pétrole contribuent également au maintien des indices à des niveaux élevés.

Comment s'exposer au S&P 500 et au secteur technologique ? L'exposition aux grands indices boursiers et aux valeurs leaders de la technologie peut s'effectuer via des actions de sociétés cotées à Wall Street ou au moyen d'ETF sectoriels répliquant la performance du S&P 500 ou du Nasdaq.