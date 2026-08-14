Reddit fait son entrée dans l'indice S&P 500, son cours bondit de 12% 📈 D'un forum de niche au cœur de Wall Street

Reddit fera son entrée dans l'indice S&P 500 avant l'ouverture de la Bourse le 18 août, en remplacement d'AvalonBay Communities. Le marché a réagi avec enthousiasme : suite à cette annonce, l’action RDDT a progressé de 12 % dans les échanges après clôture. Cette intégration intervient après plusieurs mois difficiles : à la clôture de jeudi, le titre affichait une baisse d’environ 30 % depuis le début de l’année et restait bien en deçà de son plus haut historique de l’année dernière, à plus de 270 dollars. Avec une capitalisation boursière d’environ 29,5 milliards de dollars, Reddit rejoint le plus important indice boursier américain à un moment intéressant de son développement : ses performances opérationnelles restent solides, mais les investisseurs s’intéressent de plus en plus à la pérennité de la croissance du nombre d’utilisateurs et à l’impact de l’IA sur le modèle économique de l’entreprise.

Reddit rejoint le S&P 500. Pourquoi le titre a-t-il réagi si vivement ?

L’intégration au S&P 500 génère une demande de la part des capitaux passifs. Les fonds indiciels et les ETF qui répliquent cet indice de référence doivent ajouter RDDT à leurs portefeuilles, ce qui signifie qu’une partie de la réaction du cours de l’action est de nature technique. L’ampleur de cet effet dépend, entre autres, de la pondération attribuée à Reddit dans l’indice et des positions constituées au préalable par des investisseurs actifs anticipant son intégration. Cette hausse de 12,6 % ne signifie donc pas que le marché ait réévalué les perspectives commerciales à long terme de Reddit dans une même proportion en une seule soirée.

Pour l’entreprise, cela marque également une étape importante dans son histoire relativement courte en tant que société cotée en bourse. Reddit a fait son entrée à la Bourse de New York (NYSE) en mars 2024, et des spéculations sur son inclusion potentielle dans l’indice S&P 500 avaient déjà fait surface auparavant. En juillet, cependant, la place disponible avait été attribuée à Ferguson Enterprises. Cette fois-ci, l’opportunité est née de l’acquisition d’AvalonBay Communities par Equity Residential. Une fois la transaction finalisée, la société issue de la fusion devrait opérer sous le nom de Vivmark Residential et rester dans le S&P 500, tandis que Reddit prendra la place laissée vacante par AvalonBay.

Le moment choisi pour l’intégration de RDDT est bien loin de l’image classique d’une entreprise entrant dans un indice majeur au plus fort d’une hausse boursière. Avant l’annonce, l’action avait perdu plus de 30 % depuis le début de l’année 2026, tandis que la capitalisation boursière de la société était tombée bien en deçà des niveaux observés l’année dernière. Le titre peine à maintenir son élan haussier depuis 2024. Dans ce contexte, l’attention des investisseurs pourrait désormais se détourner de l’intégration dans l’indice elle-même pour se concentrer sur la question de savoir si la chute précédente a suffisamment pris en compte les risques liés au trafic des utilisateurs et aux changements structurels en cours dans le domaine de la recherche sur Internet. La voie vers la hausse est-elle désormais ouverte ? Cela reste à voir.

La valorisation de Reddit dépend de la qualité de sa croissance future

Les fondamentaux fournissent à Reddit certains arguments pour justifier sa valorisation élevée. Dans son dernier rapport trimestriel, la société a dépassé les attentes de Wall Street tant en termes de chiffre d’affaires que de bénéfice par action, la publicité restant une source importante de croissance. La plateforme dispose d’une base d’utilisateurs importante et très engagée, organisée autour d’intérêts spécifiques. Du point de vue des annonceurs, cet environnement peut s’avérer particulièrement précieux, car le contexte d’une conversation révèle souvent l’intention de l’utilisateur bien plus clairement que le simple défilement d’un fil d’actualité général sur les réseaux sociaux.

Avec une capitalisation boursière d’environ 29,5 milliards de dollars, les investisseurs anticipent toutefois une nouvelle amélioration de l’activité. Parmi les moteurs de croissance potentiels figurent une meilleure monétisation des utilisateurs hors des États-Unis, où le chiffre d’affaires par utilisateur reste plus faible, ainsi que le développement de produits publicitaires et l’exploitation commerciale des données de Reddit. Plus Reddit parviendra à convertir efficacement l’activité de ses communautés en chiffre d’affaires sans compromettre l’expérience utilisateur, plus il sera facile de justifier une prime de valorisation par rapport aux plateformes Internet à croissance plus lente.

L’acquisition de trafic reste le maillon faible de l’équation. La direction a souligné la volatilité du trafic et le caractère irrégulier des références issues des moteurs de recherche. Cela revêt une importance particulière pour Reddit car, depuis des années, un nombre considérable d’utilisateurs accèdent à la plateforme via Google en recherchant des réponses à des questions très spécifiques. Si ce canal venait à s’affaiblir de manière structurelle, le trafic direct, l’application Reddit et la capacité de l’entreprise à fidéliser les utilisateurs à sa plateforme indépendamment des moteurs de recherche externes deviendraient de plus en plus importants. Dans un paysage Internet en pleine mutation sous l’influence de l’IA, il s’agit d’un défi auquel sont confrontés pratiquement tous les sites web construits autour de contenus consultables via un moteur de recherche.

L’IA modifie l’économie des contenus créés sur Reddit

Le développement de l’IA générative ajoute une couche supplémentaire de complexité. Les moteurs de recherche fournissent de plus en plus souvent des réponses toutes faites sans que les utilisateurs aient besoin de se rendre sur le site web d’où proviennent les informations sous-jacentes. Pour Reddit, cela crée un risque de perdre une partie des utilisateurs qui accédaient auparavant à la plateforme via Google. Une baisse de ces visites pourrait réduire l’inventaire publicitaire disponible et, à plus grande échelle, affecter également le rythme d’acquisition de nouveaux utilisateurs. La volatilité du trafic issu des moteurs de recherche devient donc l’un des indicateurs les plus importants à surveiller dans les prochains rapports financiers de Reddit.

Parallèlement, la valeur du catalogue de contenus propre à Reddit augmente, en phase avec la demande des modèles d’IA pour des données de haute qualité générées par des humains. La plateforme contient bien plus d’une décennie de discussions portant sur les produits, la technologie, la finance, les voyages et les problèmes du quotidien. Une grande partie de ces informations est difficile à reproduire à l’aide de sites web traditionnels : elles contiennent des expériences de première main, des comparaisons, des arguments et des réactions de la communauté. Ce type de contenu peut s’avérer précieux tant pour l’entraînement des modèles que pour le développement d’une recherche alimentée par l’IA.

En ce qui concerne la valorisation de RDDT, la question clé sera en fin de compte de savoir quelle part de la valeur économique générée par ces données Reddit pourra conserver. L’entreprise a la possibilité de monétiser l’octroi de licences de contenu et les partenariats avec des entreprises technologiques, tout en devant protéger sa propre distribution. Si les utilisateurs reçoivent des réponses générées à partir des discussions de Reddit sans jamais se rendre sur la plateforme, une partie de la valeur économique pourrait se déplacer vers le moteur de recherche ou le fournisseur de modèles d’IA. Les prochains trimestres devraient permettre de mieux déterminer si Reddit est capable à la fois de développer son activité publicitaire, d’accroître l’engagement direct des utilisateurs et de monétiser son patrimoine de données, devenu l’une des ressources les plus distinctives de l’entreprise.

Graphique boursier de Reddit (intervalle D1)

Les actions Reddit ont connu des difficultés ces derniers trimestres, mais elles ont tout de même enregistré une hausse impressionnante d’environ 350 % depuis l’entrée en bourse de l’entreprise, malgré une baisse de plus de 40 % par rapport à leur plus haut historique proche de 275 $. Suite à l’intégration de l’entreprise dans l’indice S&P 500, les fonds indiciels passifs seront désormais tenus d’acheter des actions Reddit. Cela ne garantit toutefois pas de nouveaux gains, car ces mêmes fonds pourraient également vendre des actions RDDT si le marché dans son ensemble venait à subir des pressions.

L’intégration au S&P 500 constitue néanmoins une réussite majeure pour Reddit et une étape importante dans le développement de la société. Le prochain défi consistera à se maintenir dans l’indice sur le long terme. Pour y parvenir, Reddit devra probablement continuer à optimiser son modèle économique et démontrer au marché que l’intelligence artificielle ne représente pas, en fin de compte, une menace significative pour ses perspectives de croissance.

D’un point de vue technique, le graphique montre une formation ressemblant à une figure baissière «tête-épaules», avec la tête proche de 270 dollars et deux sommets locaux autour de 225 et 205 dollars par action. Une zone de soutien importante se situe actuellement autour de 125 dollars, renforcée par les réactions antérieures des cours dans cette zone.