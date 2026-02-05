À la mi-séance : Marchés fébriles avant la BCE

Chute violente des métaux précieux , avec l’argent en baisse de 11%.

La deuxième phase de la séance de jeudi s’ouvre dans un climat de forte nervosité, alors que les investisseurs attendent deux rendez-vous majeurs de politique monétaire en Europe. La Banque d’Angleterre doit rendre sa décision à 13h00, suivie par la Banque centrale européenne à 14h15. En attendant, les marchés oscillent entre prudence, rotations sectorielles et liquidations brutales sur certains actifs. 🏦 BCE et BoE : statu quo attendu, mais sous surveillance BCE : économie résiliente, euro fort La BCE devrait maintenir ses taux inchangés pour la cinquième fois consécutive. Jusqu’à présent, l’économie de la zone euro a relativement bien résisté aux tensions géopolitiques et au ralentissement mondial, malgré un euro fort qui pèse sur la compétitivité extérieure. Les investisseurs seront particulièrement attentifs au discours de la présidente Christine Lagarde, à la recherche d’indices sur le calendrier potentiel d’un assouplissement monétaire, dans un contexte où l’inflation recule mais reste surveillée. 📊 Actions européennes : dispersion et prudence Indices partagés à la mi-séance Sur les marchés actions, les performances restent contrastées : DAX (Allemagne) : -0,46%

CAC 40 (France) : +0,2%

FTSE 100 (Royaume-Uni) : -0,45% L’indice Stoxx Europe 600 recule légèrement de 0,16%, avec une nette divergence sectorielle. Les technologies et médias figurent parmi les meilleurs performeurs, tandis que les valeurs automobiles ferment la marche. Source: xStation Valeurs sous pression Plusieurs titres pèsent sur la cote européenne : Rheinmetall AG chute de 6,9% , après une révision en baisse du consensus de bénéfices pour l’année.

A.P. Moller-Maersk recule de 3,8% , le groupe mettant l’accent sur la discipline des coûts face à la dégradation des taux de fret, liée à la réouverture de la mer Rouge.

KGHM Polska Miedź plonge de 4,9%, entraînant le secteur des matières premières de base. À l’inverse, la chute de l’argent soutient Pandora A/S, dont le titre gagne 6,3%, malgré l’annonce d’un ralentissement attendu des ventes et l’arrêt temporaire des rachats d’actions. Shell recule de 2,3%, après une publication de résultats inférieure aux attentes. 🪙 Métaux précieux : retournement brutal Argent et or en chute libre Les métaux précieux subissent une correction spectaculaire : Argent : -11% à 78 $ , effaçant totalement le rebond des deux dernières séances.

Or : -1,7% à 4 875 $ .

Platine : -6,5%. Ce mouvement suggère des liquidations forcées et un désengagement rapide des positions spéculatives, possiblement lié à des appels de marge et à un regain de prudence avant les décisions des banques centrales. 💱 Devises : dollar et franc suisse recherchés Refuges en tête, livre sous pression Sur le marché des changes, le dollar américain et le franc suisse figurent parmi les devises les plus performantes, bénéficiant d’un climat d’aversion au risque. À l’inverse, la livre sterling recule nettement, pénalisée par les incertitudes économiques et l’attente de la décision de la BoE. Cette configuration traduit une recherche de sécurité, à l’approche de décisions monétaires clés. ₿ Cryptomonnaies : nouvelle vague de ventes Bitcoin sous un seuil symbolique Les actifs numériques enregistrent de fortes baisses. Le Bitcoin est passé sous 70 000 £, une première depuis novembre 2024, confirmant la pression persistante sur les actifs risqués. Cette chute s’inscrit dans un contexte global de réduction de l’exposition au risque, en lien avec la volatilité des marchés traditionnels et la faiblesse de certains segments spéculatifs. 🔍 Lecture de marché avant les banques centrales Un marché suspendu aux discours À ce stade, les investisseurs semblent moins focalisés sur la décision de taux elle-même que sur le ton des communications. Toute indication sur le rythme futur de la politique monétaire pourrait provoquer des mouvements rapides et amplifiés, notamment sur les devises, les métaux précieux et les valeurs sensibles aux taux. Risque de volatilité accrue La combinaison de fortes corrections sur les métaux, de faiblesses sur les cryptos et d’indices actions hésitants suggère que le marché reste fragile. Les décisions de la BCE et de la BoE pourraient servir de catalyseur, soit pour un apaisement temporaire, soit pour une nouvelle phase de volatilité. ❓ FAQ Les banques centrales vont-elles changer leurs taux aujourd’hui ?

Le consensus anticipe un statu quo pour la BCE comme pour la BoE. Pourquoi les métaux précieux chutent-ils aussi violemment ?

Des liquidations techniques et des prises de bénéfices, dans un contexte de nervosité avant les annonces monétaires. Pourquoi la livre sterling est-elle sous pression ?

En raison des inquiétudes sur le marché du travail britannique et de l’attente du discours de la BoE. Les actions européennes sont-elles en danger ?

La tendance reste fragile, avec une forte dispersion sectorielle et une dépendance aux messages des banques centrales. Le passage du Bitcoin sous 70 000 £ est-il significatif ?

Oui, c’est un seuil psychologique important, reflétant un net regain d’aversion au risque.

