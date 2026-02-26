Nvidia dépasse les attentes mais suscite des interrogations

Les contrats à terme américains stagnent jeudi à la mi-journée européenne, après une séance haussière portée par l’optimisme autour de l’intelligence artificielle. Les investisseurs digèrent les résultats de Nvidia, tout en surveillant les tensions géopolitiques entre les États-Unis et l’Iran.

📉 Des futures en repli modéré

À 13h45, les contrats à terme sur le Dow Jones avançaient de 56 points, soit 0,1%. Ceux sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 font sur sur-place.

La veille, Wall Street avait nettement progressé :

S&P 500 : +0,8%

Dow Jones : +0,6%

Nasdaq Composite : +1,3%

Ce rebond était principalement lié à un regain d’optimisme sur les perspectives de l’IA.

🤖 Nvidia confirme la dynamique de l’IA

Des résultats supérieurs aux attentes

Nvidia a publié des revenus et bénéfices supérieurs aux prévisions pour le trimestre clos fin janvier. Le fabricant de puces a également délivré des perspectives de chiffre d’affaires au-dessus des attentes pour le trimestre en cours, soutenu par une demande toujours soutenue pour ses puces dédiées à l’intelligence artificielle.

Des inquiétudes sur la redistribution

Malgré ces chiffres solides, la hausse du titre est restée limitée. Certains investisseurs s’inquiètent du faible niveau de redistribution aux actionnaires. Nvidia a généré 35 milliards de dollars de liquidités au quatrième trimestre, mais n’en a redistribué que 12%, contre 52% un an plus tôt.

Selon les analystes de Vital Knowledge, les résultats étaient robustes mais sans réelle surprise, et les marchés restent nerveux quant à la durabilité du boom des investissements dans l’IA.

📉 Salesforce sous pression

Les actions de Salesforce reculaient en préouverture après la publication de prévisions de revenus pour l’exercice 2027 inférieures aux attentes. Ce signal alimente les craintes d’un ralentissement des dépenses en logiciels d’entreprise dans un contexte économique incertain.

D’autres publications sont attendues, notamment celles de Warner Bros Discovery, Dell Technologies et CoreWeave.

🌍 Géopolitique : les États-Unis et l’Iran négocient

Les négociateurs américains et iraniens se rencontrent à Genève pour une troisième série de pourparlers nucléaires cette année.

Le président Donald Trump a averti que des « choses graves » pourraient se produire en l’absence de progrès. Washington a par ailleurs renforcé sa présence militaire au Moyen-Orient.

Un conflit prolongé pourrait perturber les exportations iraniennes, l’Iran étant le troisième producteur de brut de l’OPEP.

🛢️ Le pétrole recule après des sommets

Les prix du pétrole corrigent après avoir atteint des niveaux proches de leurs plus hauts depuis sept mois :

Brent : -1,2% à 69,86$

WTI : -1,6% à 64,35$

Cette baisse reflète des prises de bénéfices après la récente flambée des cours.

🪙 L’or stable dans un climat d’incertitude

L’or au comptant évoluait pratiquement inchangé à 5 164,31$ l’once, tandis que les contrats à terme américains cédaient 0,9%.

Le métal jaune reste soutenu par :

Les tensions géopolitiques

Les incertitudes commerciales

Les achats des banques centrales

Les flux de diversification de portefeuille

Les investisseurs attendent également les chiffres hebdomadaires des demandes d’allocations chômage aux États-Unis, susceptibles d’influencer les anticipations de politique monétaire.

❓ FAQ

Pourquoi les futures américains stagnent-ils ?

Les marchés prennent leurs bénéfices après le rebond de la veille et restent prudents face aux tensions géopolitiques et aux incertitudes économiques.

Les résultats de Nvidia sont-ils bons ?

Oui, ils dépassent les attentes, mais les investisseurs s’interrogent sur la redistribution aux actionnaires et la durabilité du cycle d’investissement dans l’IA.

Pourquoi Salesforce chute-t-elle ?

Ses prévisions de revenus pour 2027 sont inférieures aux estimations, signalant un possible ralentissement des dépenses des entreprises.

Quel est l’impact des tensions avec l’Iran ?

Elles pourraient perturber les marchés énergétiques et accroître la volatilité globale.

Pourquoi l’or reste-t-il soutenu ?

Il bénéficie des incertitudes géopolitiques et économiques, ainsi que de la demande de diversification.