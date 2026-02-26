-
Les futures US perdent environ 0,1%
-
Nvidia dépasse les attentes mais suscite des interrogations
-
Salesforce chute après des prévisions décevantes
-
Les pourparlers nucléaires USA–Iran inquiètent
-
L’or stable, le pétrole recule après des sommets récents
-
Les futures US perdent environ 0,1%
-
Nvidia dépasse les attentes mais suscite des interrogations
-
Salesforce chute après des prévisions décevantes
-
Les pourparlers nucléaires USA–Iran inquiètent
-
L’or stable, le pétrole recule après des sommets récents
Les contrats à terme américains stagnent jeudi à la mi-journée européenne, après une séance haussière portée par l’optimisme autour de l’intelligence artificielle. Les investisseurs digèrent les résultats de Nvidia, tout en surveillant les tensions géopolitiques entre les États-Unis et l’Iran.
📉 Des futures en repli modéré
À 13h45, les contrats à terme sur le Dow Jones avançaient de 56 points, soit 0,1%. Ceux sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 font sur sur-place.
La veille, Wall Street avait nettement progressé :
-
S&P 500 : +0,8%
-
Dow Jones : +0,6%
-
Nasdaq Composite : +1,3%
Ce rebond était principalement lié à un regain d’optimisme sur les perspectives de l’IA.
🤖 Nvidia confirme la dynamique de l’IA
Des résultats supérieurs aux attentes
Nvidia a publié des revenus et bénéfices supérieurs aux prévisions pour le trimestre clos fin janvier. Le fabricant de puces a également délivré des perspectives de chiffre d’affaires au-dessus des attentes pour le trimestre en cours, soutenu par une demande toujours soutenue pour ses puces dédiées à l’intelligence artificielle.
Des inquiétudes sur la redistribution
Malgré ces chiffres solides, la hausse du titre est restée limitée. Certains investisseurs s’inquiètent du faible niveau de redistribution aux actionnaires. Nvidia a généré 35 milliards de dollars de liquidités au quatrième trimestre, mais n’en a redistribué que 12%, contre 52% un an plus tôt.
Selon les analystes de Vital Knowledge, les résultats étaient robustes mais sans réelle surprise, et les marchés restent nerveux quant à la durabilité du boom des investissements dans l’IA.
📉 Salesforce sous pression
Les actions de Salesforce reculaient en préouverture après la publication de prévisions de revenus pour l’exercice 2027 inférieures aux attentes. Ce signal alimente les craintes d’un ralentissement des dépenses en logiciels d’entreprise dans un contexte économique incertain.
D’autres publications sont attendues, notamment celles de Warner Bros Discovery, Dell Technologies et CoreWeave.
🌍 Géopolitique : les États-Unis et l’Iran négocient
Les négociateurs américains et iraniens se rencontrent à Genève pour une troisième série de pourparlers nucléaires cette année.
Le président Donald Trump a averti que des « choses graves » pourraient se produire en l’absence de progrès. Washington a par ailleurs renforcé sa présence militaire au Moyen-Orient.
Un conflit prolongé pourrait perturber les exportations iraniennes, l’Iran étant le troisième producteur de brut de l’OPEP.
🛢️ Le pétrole recule après des sommets
Les prix du pétrole corrigent après avoir atteint des niveaux proches de leurs plus hauts depuis sept mois :
-
Brent : -1,2% à 69,86$
-
WTI : -1,6% à 64,35$
Cette baisse reflète des prises de bénéfices après la récente flambée des cours.
🪙 L’or stable dans un climat d’incertitude
L’or au comptant évoluait pratiquement inchangé à 5 164,31$ l’once, tandis que les contrats à terme américains cédaient 0,9%.
Le métal jaune reste soutenu par :
-
Les tensions géopolitiques
-
Les incertitudes commerciales
-
Les achats des banques centrales
-
Les flux de diversification de portefeuille
Les investisseurs attendent également les chiffres hebdomadaires des demandes d’allocations chômage aux États-Unis, susceptibles d’influencer les anticipations de politique monétaire.
❓ FAQ
Pourquoi les futures américains stagnent-ils ?
Les marchés prennent leurs bénéfices après le rebond de la veille et restent prudents face aux tensions géopolitiques et aux incertitudes économiques.
Les résultats de Nvidia sont-ils bons ?
Oui, ils dépassent les attentes, mais les investisseurs s’interrogent sur la redistribution aux actionnaires et la durabilité du cycle d’investissement dans l’IA.
Pourquoi Salesforce chute-t-elle ?
Ses prévisions de revenus pour 2027 sont inférieures aux estimations, signalant un possible ralentissement des dépenses des entreprises.
Quel est l’impact des tensions avec l’Iran ?
Elles pourraient perturber les marchés énergétiques et accroître la volatilité globale.
Pourquoi l’or reste-t-il soutenu ?
Il bénéficie des incertitudes géopolitiques et économiques, ainsi que de la demande de diversification.
Les trois marchés à surveiller la semaine prochaine (27.02.2026)
Résumé quotidien : l’inflation bloque la Fed ? ⚠️
Le blé à un plus haut de 8 mois
⚖️ Jane Street : scandales ou simple tempête juridique ? 📉
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."