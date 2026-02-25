BREAKING : L'augmentation massive des stocks de brut dépasse les prévisions. Le WTI est en baisse de 1 %.

Les dernières données de l'Energy Information Administration (EIA) indiquent une augmentation considérable des stocks de pétrole, dépassant largement les prévisions du marché : Stocks de pétrole : +15,99 millions de barils (prévisions : +1,2 million de barils)

+15,99 millions de barils (prévisions : +1,2 million de barils) Stocks d'essence : -1,01 million de barils (prévisions : -0,6 million de barils)

-1,01 million de barils (prévisions : -0,6 million de barils) Stocks de distillats : +0,25 million de barils (prévisions : -1,9 million de barils)

+0,25 million de barils (prévisions : -1,9 million de barils) Stocks de Cushing : +0,88 million de barils

+0,88 million de barils Utilisation des raffineries : baisse de 2,4 points de pourcentage (prévisions : +0,5 point de pourcentage)

baisse de 2,4 points de pourcentage (prévisions : +0,5 point de pourcentage) Production américaine de pétrole brut : stable à environ 13,5 millions de barils par jour (-33 000 barils par jour) Bien que les stocks reviennent aux niveaux observés l'année dernière, ils restent nettement inférieurs à la moyenne sur cinq ans. Néanmoins, les tendances actuelles commencent à confirmer que le marché est effectivement confronté à une offre excédentaire importante. Les stocks de pétrole brut rebondissent fortement, conformément à la saisonnalité. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Commentaire sur le marché : tensions avec l'Iran vs spectre d'une offre excédentaire mondiale Le marché pétrolier est actuellement suspendu entre une prime de risque géopolitique et des données concrètes indiquant une offre excédentaire. On estime que la prime géopolitique représente actuellement entre 3 et 10 dollars par baril. D'une part, Donald Trump a durci son discours à l'égard de l'Iran. Le président a accusé Téhéran de renouer avec ses ambitions nucléaires « sinistres », alimentant les craintes d'un blocus du détroit d'Ormuz, par lequel transite 20 % du pétrole mondial, et d'une hausse potentielle des prix au-delà de 100 dollars. Les marchés attendent avec impatience les négociations de jeudi, tandis que les forces américaines dans la région restent en état d'alerte maximale. Il convient toutefois de noter que, lors de son discours sur l'état de l'Union, M. Trump a indiqué qu'il préférait parvenir à un accord avec l'Iran, tout en affirmant qu'il ne permettrait pas à ce pays de se doter de l'arme nucléaire. D'autre part, les fondamentaux du marché physique continuent de s'affaiblir. Le rapport de l'EIA publié aujourd'hui, qui fait état d'une augmentation de près de 16 millions de barils, est un signal « baissier » confirmant l'excédent mondial de l'offre. La Russie et l'Iran ont déjà commencé à réduire agressivement leurs prix (offrant à la Chine des remises de 11 à 12 dollars par baril) afin d'écouler leur excédent de brut. De plus, le discours sur la « neutralité carbone » qui s'estompe dans les communications des dirigeants mondiaux cède la place à des politiques axées sur l'augmentation de la production. À moyen terme, cela pourrait maintenir les prix du WTI sous contrôle (actuellement autour de 66 dollars), à condition qu'un conflit militaire ouvert n'éclate pas.

