À la mi-séance : que faut-il surveiller après les turbulences commerciales ? 🔎

Les bourses européennes sont en baisse ce lundi après l'annonce par le président américain Donald Trump d'un nouveau tarif douanier mondial uniforme de 15 %, applicable immédiatement.

Cette décision fait suite à un arrêt de la Cour suprême qui a bloqué une partie importante du système tarifaire précédent, qui avait brièvement amélioré le sentiment du marché à la fin de la semaine dernière. La nouvelle escalade a une fois de plus accru l'incertitude commerciale et réduit l'appétit pour le risque. Les investisseurs s'inquiètent de l'impact sur la croissance mondiale et les anticipations d'inflation. Les contrats à terme sur indices américains laissent également présager une ouverture en baisse. Les principaux indices européens sont sous pression : l'Euro Stoxx 50 (EU50) recule d'environ 0,20 %, tandis que le DAX allemand perd environ 0,44 %, reflétant sa forte exposition au commerce international. Le FRE40 français a brièvement atteint un nouveau plus haut historique avant de reculer (actuellement -0,25 %). Le UK100 recule de 0,25 %. L'indice Stoxx 600 dans son ensemble recule d'environ 0,30 %, la plupart des secteurs étant en territoire négatif. Parmi les plus faibles figurent les entreprises industrielles sensibles au commerce extérieur.

Les mouvements sectoriels et les actions individuelles sont mitigés. Les entreprises de luxe telles que Kering (KER.FR +3,30 %) et LVMH (MC.FR +1,50 %) ont initialement soutenu le marché français, tandis que les entreprises aérospatiales et de défense, notamment Airbus et Thales, ont reculé.

Novo Nordisk (NOVOB.DK) recule de plus de 12 % après que son médicament contre l'obésité, CagriSema, n'ait pas atteint le critère d'évaluation principal lors d'un essai clinique. Cela a intensifié les craintes liées à la concurrence.

Johnson Matthey (JMAT.UK) perd plus de 16 % après une réduction du prix de vente de sa division Catalyst Technologies.

JD Sports (JD.UK) gagne 5,00 % après avoir annoncé un programme de rachat d'actions de 200 millions de livres sterling.

Rolls-Royce (RR.UK) recule de 1,20 % avant la publication de ses résultats prévue cette semaine.

Les données macroéconomiques ont quelque peu soutenu les perspectives européennes malgré la volatilité des marchés. L'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne a atteint 88,6 points en février, légèrement au-dessus des attentes et à son plus haut niveau depuis août, signe d'une reprise prudente.

Les données récentes de l'indice PMI de la zone euro publiées à la fin de la semaine dernière ont également montré que le secteur manufacturier renouait avec la croissance après plusieurs mois de contraction.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a averti que l'imprévisibilité de la politique commerciale pourrait perturber les investissements et la stabilité économique. Dans les prochains jours, le marché attend la publication de nouveaux résultats d'entreprises en Europe.

