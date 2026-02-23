Actualités Cryptos : le Bitcoin perd 2 % 🚩 Les cryptomonnaies connaîtront-elles une nouvelle baisse ?

Les cryptomonnaies affichent aujourd'hui des baisses modérées dans un contexte de prudence à Wall Street et d'incertitude persistante sur les marchés mondiaux. Le bitcoin recule de plus de 2 %, tandis que le marché des cryptomonnaies dans son ensemble continue de faire face à un défi important en termes d'afflux de capitaux et d'engagement des investisseurs. Il convient de noter que l'offre de stablecoins USDT a diminué de plus de 3 milliards de dollars au cours des deux derniers mois, reflétant la tendance baissière observée en 2022. Données sur la chaîne L'USDT vient de déclencher un signal qui n'avait été observé auparavant qu'au plus bas du marché en 2022. Historiquement, les tensions extrêmes sur la liquidité ont marqué des zones d'opportunité potentielles, mais seulement après confirmation de l'épuisement de la pression vendeuse. Source: CryptoQuant Le Bitcoin a enregistré une faible activité réseau pendant six mois consécutifs. La dernière fois qu'une dynamique similaire a été observée, c'était en 2024, lorsque le prix du Bitcoin a subi une correction d'environ -30 %. Source: CryptoQuant L'indice Binance Buying Power Index a chuté à des niveaux observés dans le passé. Les données indiquent un schéma familier : une fenêtre de demande comprimée, un marché qui reprend son souffle et, si l'histoire devait se répéter, une configuration qui, statistiquement, a tendance à se résoudre à la hausse.

Source: CryptoQuant, Binance Flux vers les ETF Bitcoin et Ethereum Les dernières séances ont continué à afficher des sorties nettes des ETF Bitcoin et Ethereum. Wall Street semble répartir son exposition malgré les baisses de prix significatives de ces dernières semaines.

Source: Bloomberg Finance L.P. Source: Bloomberg Finance L.P. Bitcoin et Ethereum (D1, H1) Les deux cryptomonnaies ont connu de fortes baisses. Cependant, comme le montre le graphique horaire, la pression à la vente reste persistante. L'absence d'impulsion structurelle de la demande est devenue le problème central du marché des cryptomonnaies, peut-être même plus important que l'excédent d'offre latente. Source: xStation5 Source: xStation5 Source: xStation5 Source: xStation5

