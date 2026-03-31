À la mi-séance : Un optimisme prudent en Europe, une inflation en hausse mais inférieure aux prévisions

Les marchés européens affichent une performance modérément positive à l'approche de l'ouverture des marchés américains. Presque tous les principaux indices enregistrent des gains notables, oscillant autour de 1 %. Le WIG20 polonais et le FTSE MIB italien mènent le bal, leurs contrats à terme progressant respectivement de 1,8 % et 1,3 %. Le FTSE 100, le DAX et le CAC 40 voient leurs gains sur les contrats à terme se ramener à environ 1 %. La Suisse et les Pays-Bas sont relativement à la traîne, leurs principaux indices progressant de 0,8 à 0,9 %. L'indice paneuropéen STOXX 600 progresse d'environ 0,6 %.

Le marché reçoit des signaux contradictoires de la part de Donald Trump concernant la nature de l'engagement futur au Moyen-Orient. Le président affirme être prêt à mettre fin à l’opération sans rouvrir au préalable le détroit d’Ormuz, tandis que des unités supplémentaires sont simultanément déployées dans la région.

Les investisseurs, attentifs aux perspectives économiques européennes, ont reçu une importante série de publications macroéconomiques en provenance du Vieux Continent : Les ventes au détail allemandes ont reculé de 0,6 % en février, décevant les prévisions qui tablaient sur une hausse de 0,2 %. Le taux de chômage en Allemagne est resté inchangé à 6,3 %. Les données définitives sur l'inflation en France ont affiché une hausse modérée à 1,7 % à/a. Les dépenses de consommation françaises ont sensiblement reculé de 1,4 %. La croissance économique britannique s'est inscrite dans les prévisions, à 1 % à/a. L'inflation dans la zone euro s'est établie légèrement en deçà des attentes, à 2,5 %.

UBS affiche une hausse de plus de 3 % après la publication d’un article du Financial Times suggérant que les législateurs suisses envisagent d’assouplir certaines réglementations financières.

Unilever, le conglomérat agroalimentaire, a annoncé être en phase avancée de négociations en vue de l’acquisition de McCormick. Les actions de la société ont progressé d’environ 1 %.

Givaudan a reçu une recommandation négative de la part d’une banque d’investissement ; les analystes soulignent la faiblesse du marché des produits de luxe dans un contexte de tensions au Moyen-Orient.

Les analystes de Goldman Sachs ont revu à la baisse leurs prévisions de croissance du PIB de la zone euro à 0,7 % (contre 1,4 % auparavant), citant les prix de l'énergie comme facteur principal.

Pandora, le fabricant de bijoux danois, ouvre un centre de distribution au Canada afin de contourner les droits de douane américains.

Sur les marchés des changes, la livre sterling affiche la plus forte progression, gagnant environ 0,2 % face aux principales devises. Le franc suisse s'affaiblit, reculant d'environ 0,2 % face aux principales devises.

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