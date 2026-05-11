À ne pas manquer cette semaine !

Trump a rejeté la réponse de l'Iran à la proposition de paix, la qualifiant de « TOTALEMENT INACCEPTABLE » dans un message publié sur Truth Social, ce qui a déclenché une vague de ventes massives sur les marchés. Les cours du pétrole ont ouvert la semaine en forte hausse en réaction à l'impasse diplomatique entre les États-Unis et l'Iran, tandis que le dollar américain s'est raffermi, entraînant ainsi une baisse de l'or et des autres métaux précieux. Dans un contexte de revirement du sentiment des marchés, les principaux indices ont également vu leur dynamique haussière s'essouffler. La question clé qui se pose désormais est la suivante : « Et maintenant ? ». Les investisseurs vont à nouveau concentrer leur attention sur le contexte géopolitique, car celui-ci devrait rester le principal facteur de volatilité des marchés. Il convient également de surveiller : Le principal facteur de risque réside dans l'évolution des relations diplomatiques entre les États-Unis et l'Iran, tout signe d'escalade (par exemple, la confirmation d'une action militaire contre des installations nucléaires) pourrait faire flamber les prix du pétrole et affaiblir les marchés boursiers. Mardi, 40 ministres de la Défense se réuniront au sujet du détroit d'Ormuz, il convient de suivre de près leurs déclarations.

tout signe d'escalade (par exemple, la confirmation d'une action militaire contre des installations nucléaires) pourrait faire flamber les prix du pétrole et affaiblir les marchés boursiers. Mardi, 40 ministres de la Défense se réuniront au sujet du détroit d'Ormuz, il convient de suivre de près leurs déclarations. Les données sur l'IPC américain et les ventes au détail de cette semaine façonneront le discours autour de la Fed ; PIMCO laisse déjà entendre que les baisses de taux sont exclues.

de cette semaine façonneront le discours autour de la Fed ; PIMCO laisse déjà entendre que les baisses de taux sont exclues. Le sommet Trump-Xi (13-15 mai), un événement susceptible de changer la donne en matière de commerce, de sanctions et de situation en Iran ; les marchés se positionneront en amont.

un événement susceptible de changer la donne en matière de commerce, de sanctions et de situation en Iran ; les marchés se positionneront en amont. Les marchés européens devraient ouvrir sous pression : hausse des prix de l'énergie, détérioration du sentiment mondial, tensions géopolitiques, un contexte défavorable pour le DAX, le CAC et l'Euro Stoxx 50 Un calendrier macroéconomique détaillé pour toute la semaine. Source : XTB Research, Bloomberg Financial Lp Un calendrier détaillé des événements financiers pour toute la semaine. Source : XTB Research, Bloomberg Financial LP

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