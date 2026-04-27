À quoi faut-il s'attendre cette semaine en matière de données économiques et de résultats d'entreprises❓

En ce début de séance de lundi sur les marchés européens, la plupart des indices boursiers affichent des hausses modérées. Les contrats à terme ne reflètent toutefois pas cette tendance. Le DAX allemand recule de 0,27 %, tandis que l'EU50 perd 0,3 %. Les investisseurs continuent de concentrer leur attention sur les nouvelles informations concernant le conflit au Moyen-Orient, qui restent très ambiguës. En arrière-plan, la saison des résultats du premier trimestre prend également de plus en plus d'importance et sera au centre de l'attention mercredi et jeudi. Cours actuels des contrats européens. Source : xStation À QUOI POUVONS-NOUS ATTENDRE POUR LA SÉANCE D'AUJOURD'HUI ET LE RESTE DE LA SEMAINE ? •Trump convoque une réunion de crise avec ses principaux conseillers en matière de sécurité nationale afin d’évaluer l’impasse dans laquelle se trouvent les négociations avec l’Iran et d’examiner les prochaines étapes. Toute information issue de cette réunion pourrait provoquer des remous sur les marchés, en particulier sur ceux du pétrole et des contrats à terme.

• La proposition de paix de l'Iran est le principal catalyseur de la journée : Trump a clairement indiqué qu'il n'avait pas l'intention de lever les sanctions tant que des concessions sur le nucléaire n'auraient pas été obtenues. La Maison Blanche a déclaré qu'elle « ne négocierait pas par la presse » et n'accepterait qu'un accord empêchant définitivement l'Iran de se doter d'armes nucléaires. L'impasse persiste.

• Une semaine clé pour l'actualité macroéconomique et les résultats d'entreprises : Fed (mercredi), BCE et BoE (jeudi), BoJ, BoC. Données : PCE américain, PIB, PMI manufacturier ISM. Cinq entreprises du « Mag 7 » publient leurs résultats, toute déception par rapport aux valorisations actuelles pourrait déclencher une forte correction par rapport aux sommets historiques. Les rapports macroéconomiques les plus importants prévus cette semaine sont répertoriés ci-dessous ⬇️ Source: XTB Calendrier des résultats des entreprises Source: XTB

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