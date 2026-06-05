BREAKING 🚨 Le Nasdaq s'effondre de 2,4 %, le Bitcoin teste le seuil de soutien clé des 60 000 dollars

La correction observée sur le marché boursier américain, alimentée par un dollar plus fort et la hausse des rendements des bons du Trésor à la suite de données solides sur le marché du travail américain, se propage sur les marchés financiers mondiaux. Ce mouvement pèse sur le Bitcoin et déclenche des prises de bénéfices sur les valeurs technologiques, les entreprises de semi-conducteurs et les fournisseurs de puces mémoire étant les plus touchés. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont déjà chuté d’environ 1 000 points par rapport à leurs plus hauts historiques, et la dynamique baissière s’est accélérée après l’ouverture du marché au comptant. La publication d’un rapport solide sur l’emploi non agricole (NFP) a renforcé les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait encore relever ses taux d’intérêt d’ici la fin de l’année, compte tenu de la bonne santé du marché du travail et d’une inflation qui reste élevée. Les marchés anticipent désormais pleinement une hausse des taux d’ici la fin de l’année, bien que Donald Trump continue de réclamer des baisses de taux.

Le S&P 500 risque de mettre fin à sa série historique de hausses. L'indice de référence tente d'enregistrer une dixième semaine positive consécutive, ce qui marquerait sa plus longue série de ce type depuis 1985.

Le rapport sur les résultats publié hier par Broadcom a porté un coup dur au secteur de l'IA. Les actions de la société ont continué de baisser vendredi, tandis que la pression à la vente s'est étendue à l'ensemble du secteur des semi-conducteurs.

Le sentiment à Wall Street est également pesé par la fragilité du cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran, ainsi que par les informations faisant état d’une impasse dans les négociations.

Selon Mercuria, les pénuries de carburant marin pourraient immobiliser jusqu’à 10 % de la flotte mondiale de transport maritime. La fermeture du détroit d’Ormuz a effectivement retiré environ 14 millions de barils de pétrole brut par jour du marché mondial de l’énergie.

Les prix du carburant marin à faible teneur en soufre à Singapour ont bondi de 134 % pendant le conflit, bien que les hausses se soient depuis modérées pour s'établir à environ 55 %.

Les prix du Brent et du WTI ont augmenté d'environ 40 % depuis le début du conflit, tandis que les marchés des produits raffinés sont soumis à une pression encore plus forte, ce qui crée une incertitude quant à la durabilité de nouvelles hausses de prix.

Le S&P 500 risque de mettre fin à sa série historique de hausses. L'indice de référence tente d'enregistrer une dixième semaine positive consécutive, ce qui marquerait sa plus longue série de ce type depuis 1985. Le rapport sur les résultats publié hier par Broadcom a porté un coup dur au secteur de l'IA. Les actions de la société ont continué de baisser vendredi, tandis que la pression à la vente s'est étendue à l'ensemble du secteur des semi-conducteurs. Le sentiment à Wall Street est également pesé par la fragilité du cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran, ainsi que par les informations faisant état d’une impasse dans les négociations. Selon Mercuria, les pénuries de carburant marin pourraient immobiliser jusqu’à 10 % de la flotte mondiale de transport maritime. La fermeture du détroit d’Ormuz a effectivement retiré environ 14 millions de barils de pétrole brut par jour du marché mondial de l’énergie. Les prix du carburant marin à faible teneur en soufre à Singapour ont bondi de 134 % pendant le conflit, bien que les hausses se soient depuis modérées pour s'établir à environ 55 %. Les prix du Brent et du WTI ont augmenté d'environ 40 % depuis le début du conflit, tandis que les marchés des produits raffinés sont soumis à une pression encore plus forte, ce qui crée une incertitude quant à la durabilité de nouvelles hausses de prix. Les données économiques américaines optimistes et l'affaiblissement des espoirs d'assouplissement monétaire pèsent sur le Bitcoin, qui teste aujourd'hui le seuil des 60 000 dollars, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis le creux de la panique boursière de février. Bitcoin vs. US100 (H1) Source: xStation5

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