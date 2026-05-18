À quoi faut-il s'attendre cette semaine en matière de données économiques et de résultats d'entreprises ❓

L'ouverture de la séance de lundi sur les marchés européens a été marquée par des baisses modérées de la plupart des indices boursiers — les contrats à terme indiquent clairement cette tendance. L'indice allemand DE40 recule de 0,39 %, tandis que l'EU50 perd 0,62 %. Les investisseurs suivent de près les nouveaux développements concernant le conflit au Moyen-Orient, qui reste le principal facteur de volatilité — M. Trump a averti l’Iran que « le temps presse », et une réunion de la salle de crise est prévue mardi. En arrière-plan, la question de la saison des résultats du premier trimestre prend également de plus en plus d’importance, le rapport de NVIDIA devant occuper le devant de la scène mercredi. Cours actuels des contrats. Source : xStation À QUOI PEUT-ON S'ATTENDRE POUR LA SÉANCE D'AUJOURD'HUI ET LE RESTE DE LA SEMAINE ? M. Trump convoque mardi une réunion de la salle de crise avec ses principaux conseillers en matière de sécurité nationale afin d'évaluer l'impasse dans laquelle se trouvent les négociations avec l'Iran et d'envisager de nouvelles actions militaires. Toute nouvelle issue de cette réunion pourrait provoquer des ondes de choc sur les marchés — en particulier sur le pétrole, dont le WTI a déjà progressé de près de +1,9 % pour s’établir à environ 107,50 $/baril.

L’impasse avec l’Iran est le principal catalyseur de la semaine — Trump a écrit sur Truth Social que « rien ne restera » si l’Iran n’agit pas rapidement, et les pourparlers de paix sont clairement dans l’impasse. Une attaque de drone contre une installation nucléaire aux Émirats arabes unis a encore fait grimper les prix du pétrole et les rendements obligataires. Les bons du Trésor à 10 ans ont grimpé à 4,631 % — leur plus haut niveau depuis février 2025 — tandis que les obligations à 30 ans ont atteint un plus haut annuel de 5,159 %.

Les données décevantes publiées par la Chine pour le mois d’avril pèsent sur le moral des investisseurs : les ventes au détail n’ont augmenté que de 0,2 % en glissement annuel (la plus faible croissance depuis décembre 2022), la production industrielle a ralenti à 4,1 % et les investissements en immobilisations ont reculé de 1,6 % — tous ces chiffres étant inférieurs aux prévisions. Pékin n’a annoncé aucune nouvelle mesure de relance, ce qui déçoit les marchés qui s’attendaient à une réponse budgétaire plus forte.

Une semaine clé pour les résultats des entreprises : NVIDIA doit publier ses résultats mercredi après la clôture du marché — les prévisions consensuelles tablent sur un BPA de 1,78 $ et un chiffre d’affaires d’environ 79 milliards de dollars, le cours de l’action ayant atteint des sommets historiques (+26,5 % depuis le début de l’année). Mercredi, avant l’ouverture des marchés, TJX, Target et Lowe’s publieront leurs résultats, suivis jeudi par Walmart et Take-Two Interactive — un test complet de la santé des consommateurs américains et du secteur des jeux vidéo.

Avant l’ouverture des marchés aujourd’hui, Ryanair (RYAAY) et Baidu (BIDU) ont publié leurs résultats — ce dernier servant de baromètre de la consommation numérique et de la publicité en Chine après la publication de données macroéconomiques décevantes. À 14 h, les chiffres de l’inflation sous-jacente de la Pologne pour le mois d’avril seront publiés. Les principaux rapports macroéconomiques prévus cette semaine sont répertoriés ci-dessous ⬇️ Source: XTB Calendrier des résultats de l'entreprise Source: XTB

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