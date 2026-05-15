Trois marchés à surveiller la semaine prochaine | US100, GBPUSD, GOLD (15.05.26)

Points clés NVIDIA s'apprête à publier ses résultats financiers.

De nombreuses entreprises du groupe des « Magnificent Seven » se négocient toujours en dessous de leurs plus hauts historiques.

Les contrats à terme sur le pétrole de juillet se sont établis au-dessus de 110 dollars le baril.

Le principal catalyseur de ces derniers jours a été la publication de chiffres d’inflation élevés aux États-Unis, qui a entraîné un revirement net du sentiment des investisseurs quant à l’évolution des taux d’intérêt. Parallèlement, la visite de Donald Trump en Chine n’a pas débouché sur une avancée significative, et l’impasse géopolitique au Moyen-Orient reste sans issue. La semaine à venir s’annonce particulièrement passionnante, marquée par la publication des résultats trimestriels de Nvidia. Parallèlement, les marchés analyseront les chiffres de l’inflation au Royaume-Uni ainsi que le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine. Les investisseurs suivront également les indices PMI préliminaires en Europe et aux États-Unis. Dans ce contexte, l'indice US100, le GBPUSD et l'Or méritent une attention particulière. US100 Les résultats solides des géants américains de la technologie et les prévisions optimistes ont propulsé les indices américains vers de nouveaux records presque quotidiennement. Le marché est désormais confronté à un test décisif sous la forme des résultats financiers de Nvidia. Les estimations consensuelles indiquent une accélération de la croissance du chiffre d'affaires, qui devrait dépasser les 78 milliards de dollars, bien que les marchés se positionnent discrètement sur un chiffre supérieur à 80 milliards de dollars. Le bénéfice par action selon les principes comptables généralement reconnus (GAAP) devrait s'établir à 1,75 dollar, ce qui représente une hausse de plus de 100 % par rapport à l'année précédente. Si ces chiffres sont essentiels, les investisseurs scruteront le rapport à la recherche d’indications sur les nouvelles gammes de produits, en particulier les puces Vera Rubin. Celles-ci devraient améliorer l’efficacité et réduire les coûts de génération de jetons pour les requêtes de modèles d’IA. GBPUSD Le dollar américain s’est globalement raffermi à la suite de chiffres de l’inflation plus élevés que prévu. Cette semaine, l’attention se porte sur les données d’inflation britanniques, qui pourraient également surprendre à la hausse compte tenu de l’historique de la dynamique persistante des prix dans le pays. Au-delà de la publication de l'IPC mercredi, mardi sera marqué par le rapport sur le marché du travail, suivi jeudi des chiffres préliminaires de l'indice PMI (couvrant à la fois le Royaume-Uni et les États-Unis) et vendredi des données sur les ventes au détail. En conséquence, la livre sterling est exposée à une volatilité accrue. Actuellement, les marchés n'anticipent pas une forte probabilité de hausse des taux de la Banque d'Angleterre en juin ; toutefois, une telle mesure est pleinement attendue d'ici juillet. GOLD Alors que les anticipations hawkish concernant les taux d’intérêt aux États-Unis refont surface — le marché estimant désormais qu’il existe une forte probabilité d’une nouvelle hausse d’ici la fin de l’année —, l’or a réagi par une forte baisse. Le métal précieux subit actuellement une correction de plus de 200 $. Dans ce contexte, la publication du procès-verbal de la Fed constitue l’événement déterminant pour l’or. Bien que la dernière réunion de la Réserve fédérale se soit tenue sous la direction de Jerome Powell, le compte-rendu révélera le sentiment qui prévaut au sein du Comité fédéral de l'open market (FOMC) dans son ensemble. Étant donné que les dissensions internes ont atteint leur plus haut niveau depuis les années 1990, le compte-rendu du FOMC pourrait bien redevenir un facteur principal de volatilité, alors même que les investisseurs attendent avec impatience la première intervention de Kevin Warsh en tant que président de la Fed. - -- Michał Stajniak, directeur adjoint du département de recherche chez XTB

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