Avant l'ouverture des marchés (18.05.2026)

🌍 Géopolitique Les pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran sont dans l'impasse. Trump a publié un avertissement sur Truth Social, indiquant que « le temps presse » pour Téhéran et que « il ne restera plus rien » si l'Iran n'agit pas rapidement — les marchés ont interprété cela comme un risque accru de reprise des hostilités.

Des drones ont frappé une installation nucléaire aux Émirats arabes unis, et M. Trump devrait convoquer une réunion dans la salle de crise mardi afin de discuter des options militaires contre l’Iran. La première réunion avec les conseillers à la sécurité a eu lieu samedi.

Dans un contexte de tensions entre les États-Unis et la Chine, le sommet Trump-Xi a abouti à l’annonce par la Chine de l’achat d’au moins 17 milliards de dollars de produits agricoles américains par an jusqu’en 2028 (notamment du soja et du bœuf), tandis que les États-Unis ont obtenu un engagement concernant les terres rares. Les deux parties ont toutefois présenté des versions divergentes des accords. 📊 Économie Les données chinoises pour le mois d’avril ont été très décevantes : les ventes au détail n’ont augmenté que de 0,2 % en glissement annuel (la plus faible performance depuis décembre 2022 ; prévision : 2 %), la production industrielle a ralenti à 4,1 % en glissement annuel (prévision : 5,9 %), et les investissements en immobilisations ont reculé de 1,6 % en glissement annuel au cours des quatre premiers mois de l’année.

Les prix des logements neufs en Chine ont baissé pour le 35e mois consécutif, tandis que les ventes automobiles sur le marché intérieur ont chuté de 21,6 % en glissement annuel (septième baisse mensuelle consécutive). Le Bureau national des statistiques (NBS) a qualifié l’environnement extérieur de « morose et complexe », appelant à une politique budgétaire plus proactive — mais le Politburo n’a annoncé aucune nouvelle mesure de relance.

Le Japon a confirmé son intention d’émettre de nouvelles obligations pour financer un budget supplémentaire visant à atténuer l’impact énergétique du conflit au Moyen-Orient. La Première ministre Takaichi a chargé le ministre des Finances d’étudier les options pour un plan d’aide élargi, ce qui a contribué à faire grimper les rendements obligataires japonais à leur plus haut niveau depuis 1996. 📉 Marchés mondiaux Wall Street a terminé la semaine dernière dans le rouge, et la séance asiatique de lundi a été marquée par des baisses généralisées. La hausse des prix du pétrole, l’augmentation des rendements obligataires et l’escalade des tensions géopolitiques se sont combinées pour former un « cocktail toxique » pour les marchés boursiers mondiaux.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a atteint 4,631 % — son plus haut niveau depuis février 2025 — tandis que les rendements à 30 ans ont atteint un plus haut annuel de 5,159 %, reflétant une réévaluation des anticipations concernant de nouvelles hausses des taux d’intérêt face au choc énergétique. 🌏 Asie Le KOSPI (Corée du Sud) a déclenché le mécanisme « sidecar » pour la deuxième fois consécutive (un mécanisme visant à contrôler le trading algorithmique en bourse), chutant de 4,68 % au cours de la séance, bien qu’il ait finalement récupéré ses pertes et clôturé en territoire positif. Les tensions sont exacerbées par un conflit salarial chez Samsung Electronics — le syndicat a entamé des négociations sous l’égide du gouvernement afin d’éviter une grève au sein de l’entreprise, qui représente près de 25 % des exportations sud-coréennes.

Le JP225 (Nikkei) recule d’environ 1,27 %, s’échangeant autour de 61 032 points. Les rendements des obligations d’État japonaises atteignent des niveaux jamais vus depuis 1996, dans un contexte marqué par des projets d’émission de nouvelles obligations et des pressions stagflationnistes liées à la hausse des prix de l’énergie.

L'indice chinois CHN.cash recule de 0,27 % à environ 8 583 points, tandis que l'indice UK100 baisse de 0,27 %. Les contrats à terme européens laissent présager une ouverture en baisse : DAX –1 %, CAC –0,95 %, FTSE MIB –0,8 %, FTSE 100 –0,2 %. 💱 Devises Le dollar américain (USD) est actuellement la devise majeure la plus forte, surperformant le franc suisse (CHF) et l’euro (EUR). Le dollar australien (AUD) et le yen japonais (JPY) sont les plus faibles — l’AUD recule en raison de données décevantes en provenance de Chine, principal partenaire commercial de l’Australie.

L’USDJPY progresse de +0,23 % à environ 158,98, reflétant la pression sur le yen malgré la hausse des rendements des obligations d’État japonaises (JGB). L'USDPLN progresse de +0,21 % à 3,6556, tandis que l'EURPLN s'apprête de +0,08 % à 4,2487. Le DXY (USDIDX) affiche une hausse symbolique de +0,04 % à environ 99,25, restant proche du seuil psychologique des 100. 🛢️ Matières premières Le pétrole brut WTI a bondi de +1,89 % pour s’établir à environ 107,57 $ le baril, tandis que le Brent a dépassé les 111 $ le baril (+1,90 %), sous l’effet des propos plus durs de Trump à l’égard de l’Iran, d’une attaque de drone aux Émirats arabes unis et des inquiétudes concernant la navigabilité du détroit d’Ormuz.

Le gaz naturel est en hausse de 2,33 % à 3,03 $ — l’actif le plus performant de la journée. L’or est en légère baisse (-0,20 %) à environ 4 536 $ l’once, tandis que l’argent recule de 1,32 % à environ 75,22 $ l’once, réagissant à la hausse des rendements obligataires et au raffermissement du dollar. 📱 Entreprises Ryanair publie ses résultats aujourd’hui avant l’ouverture des marchés. Baidu (BIDU.US) publie également ses résultats avant l’ouverture, l’attention se portant sur l’impact des coûts énergétiques et l’état des dépenses de consommation chinoises sur ses revenus publicitaires.

NVIDIA (NVDA.US) devrait publier ses résultats trimestriels mercredi après la clôture du marché. Les prévisions consensuelles tablent sur un BPA de 1,78 $ et un chiffre d'affaires d'environ 78,98 milliards de dollars ; le cours de l'action a progressé de 20 % au cours du mois dernier et de 26,5 % depuis le début de l'année, atteignant des sommets historiques.

Mercredi, TJX, Target et Lowe’s (grandes chaînes de distribution) publieront également leurs résultats, tandis que jeudi, Walmart (avant l’ouverture du marché) et Take-Two Interactive (après la clôture du marché) feront de même. De bons résultats de la part de Walmart permettraient de tester la résilience des consommateurs américains face à la hausse des coûts énergétiques. ₿ Cryptomonnaies Le Bitcoin recule de 1,71 % à environ 76 909 $, son plus bas niveau depuis plus de deux semaines. Une baisse de l’appétit pour le risque dans un contexte de tensions géopolitiques, une flambée des rendements obligataires et des données chinoises décevantes ont détourné les capitaux des actifs spéculatifs. 🔭 À surveiller aujourd’hui À 09h00, le PIB suisse du premier trimestre ; à 14h00, l’inflation sous-jacente polonaise pour le mois d’avril.

La question clé du jour : les marchés européens ont-ils déjà intégré le risque géopolitique, ou l’ouverture verra-t-elle une nouvelle vague de ventes ? La réunion de mardi dans la salle de crise de Trump pourrait constituer un catalyseur potentiel d’une incertitude accrue.

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