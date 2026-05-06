L' action BMW progresse de 4,5% à 80,8 € à l’ouverture, malgré un recul net des résultats trimestriels. Le constructeur allemand publie un bénéfice avant impôts de 2,3 milliards d’euros au premier trimestre, supérieur au consensus de 2,2 milliards, tandis que la marge EBIT automobile atteint 5,0%.

Action BMW : la marge automobile soutient le titre

Un bénéfice en recul, mais supérieur au consensus

Le premier trimestre de BMW montre une baisse des profits. Le bénéfice avant impôts recule de 25% sur un an, à 2,3 milliards d’euros. Le consensus fourni par le groupe tablait sur 2,2 milliards d’euros.

Le chiffre d’affaires ressort à 31,0 milliards d’euros. Il baisse de 8,1% sur un an, ce qui traduit à la fois des volumes plus faibles et une pression sur les prix. Le cours BMW réagit pourtant à la hausse, car le marché retient surtout la résistance de la rentabilité automobile.

Le bénéfice net recule aussi. Il tombe à 1,672 milliard d’euros, en baisse de 23,1% par rapport au premier trimestre de l’an dernier. La réaction de l’action BMW s’explique donc moins par la croissance des résultats que par l’écart entre les chiffres publiés et les craintes déjà intégrées dans le prix.

La marge automobile reste dans la fourchette 2026

La marge EBIT du segment automobile atteint 5,0% au premier trimestre. Elle se situe au-dessus du consensus de 4,7%, mais reste inférieure aux 6,9% enregistrés un an plus tôt. Pour un constructeur automobile, cette marge mesure la part du chiffre d’affaires conservée après les coûts opérationnels du cœur de métier.

BMW vise toujours une marge automobile comprise entre 4% et 6% en 2026. Le niveau publié au premier trimestre se place donc au milieu de cette fourchette. Cette donnée explique une partie du rebond de l’action BMW à l’ouverture.

La comparaison sectorielle reste utile pour lire la publication. Mercedes-Benz et Audi ont aussi signalé un début d’année difficile, avec les mêmes pressions sur les prix, les volumes et les coûts. Dans le marché des actions européennes, les constructeurs allemands restent très sensibles aux marges trimestrielles, car une variation d’un point peut modifier fortement les bénéfices annuels.

Marge BMW et droits de douane : les risques restent là

Les taxes pèsent déjà sur la rentabilité

Les droits de douane ont réduit la marge automobile de BMW de 1,25 point de pourcentage au premier trimestre. L’effet vient des taxes américaines, mais aussi des droits européens sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, qui touchent notamment Mini. Le groupe indique que cet effet est déjà plus élevé que l’an dernier.

Les importations de voitures européennes aux États-Unis sont soumises à un droit de 15% dans le cadre d’un accord partiellement appliqué avec l’Union européenne. Le risque n’est pas clos. Donald Trump a menacé de porter ces droits à 25% sur les véhicules européens.

Les prévisions 2026 de BMW ne tiennent pas compte d’une telle hausse. Le directeur financier Walter Mertl indique que l’impact des droits de douane ne peut être estimé qu’à partir des hypothèses actuelles. La lecture du cours BMW dépend donc aussi des décisions commerciales américaines dans les prochains mois.

La Chine pèse sur les volumes et les prix

La Chine reste le point faible de la publication. BMW y subit une concurrence locale plus agressive, notamment sur les véhicules électriques et les modèles connectés. Les livraisons du groupe reculent de 10% sur ce marché au premier trimestre.

La baisse est moins marquée que chez Volkswagen, dont les livraisons reculent de 14,8%, et que chez Mercedes, en repli de 27%. BMW limite donc la casse relative. Cela ne change pas le diagnostic : la Chine pèse sur les prix de vente et sur les volumes.

Au total, BMW, Mini et Rolls-Royce ont livré près de 566 000 véhicules dans le monde entre janvier et mars. Le repli atteint 3,5% sur un an. Les livraisons de véhicules électriques baissent de 20%, mais les commandes de ce type de voitures progressent de 40% en Europe, seule région en croissance pour le groupe.

Les objectifs annuels restent inchangés

BMW confirme ses prévisions pour l’ensemble de l’exercice 2026. Le groupe vise toujours une baisse modérée du résultat consolidé. La marge EBIT automobile est attendue entre 4% et 6%, après 5,3% en 2025.

Cette confirmation donne un point d’appui au titre. Elle ne gomme pas les risques. Les prix des matières premières, les devises, les tensions commerciales et la demande chinoise peuvent encore modifier la trajectoire trimestrielle.

Le groupe mise aussi sur la réduction des coûts pour compenser une partie de ces pressions. Contrairement à Volkswagen et Mercedes, BMW y parvient jusqu’ici sans annoncer de suppressions d’emplois. L’équilibre reste étroit : tenir la rentabilité sans casser l’investissement produit, notamment dans les véhicules électriques et les plateformes de nouvelle génération.

Le rebond de l’action reste lié aux marges

La hausse de l’action BMW à l’ouverture ne signifie pas que le trimestre est en croissance. Elle indique surtout que le niveau de marge rassure après plusieurs publications difficiles dans l’automobile allemande. Une marge automobile à 5,0% vaut mieux qu’un scénario de compression plus rapide.

Pour le lecteur particulier, la publication illustre le fonctionnement d’une valeur cyclique. Le prix d’une action ne réagit pas seulement à la variation absolue du bénéfice. Il réagit aussi à l’écart entre les chiffres publiés et ce que le marché avait déjà intégré.

L’exposition au secteur automobile peut passer par des titres cotés ou par des ETF sectoriels. Dans le cas de BMW, les prochains points de contrôle porteront sur les droits américains, les commandes européennes de véhicules électriques et les livraisons en Chine. Le prochain trimestre dira si la marge à 5,0% était un plancher ou une simple étape.

❓ FAQ

Pourquoi l’action BMW monte-t-elle malgré la baisse du bénéfice ?

L’action BMW progresse car la marge automobile atteint 5,0%, au-dessus du consensus de 4,7%. Le bénéfice recule, mais la rentabilité du cœur de métier ressort moins dégradée que redouté.

Que signifie la marge EBIT automobile de BMW ?

La marge EBIT automobile mesure le résultat opérationnel du segment automobile rapporté au chiffre d’affaires. Pour BMW, elle atteint 5,0% au premier trimestre, contre 6,9% un an plus tôt.

Pourquoi les droits de douane pèsent-ils sur BMW ?

Les droits de douane augmentent le coût des véhicules importés et réduisent la marge par voiture vendue. BMW chiffre leur effet à 1,25 point de marge automobile au premier trimestre.

La Chine reste-t-elle un risque pour le cours BMW ?

Oui. La Chine pèse sur les volumes et les prix, avec une baisse de 10% des livraisons BMW au premier trimestre. Le cours BMW reste donc sensible aux prochains chiffres de ventes dans ce pays.

BMW a-t-il changé ses prévisions 2026 ?

Non. BMW maintient une prévision de baisse modérée du résultat consolidé et vise une marge EBIT automobile comprise entre 4% et 6% en 2026.