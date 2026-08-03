Le cours de l'action Crédit Agricole grimpe de 2,61% à 19,27 euros à la Bourse de Paris vendredi dernier. La cotation de Crédit Agricole SA bénéficie de résultats financiers supérieurs aux attentes au deuxième trimestre 2026, soutenus par un produit net bancaire de 7,36 milliards d'euros. La direction annonce en parallèle le versement d'un acompte sur dividende de 0,57 euro par action au titre du premier semestre 2026.

Performance financière de Crédit Agricole au deuxième trimestre 2026

Croissance des revenus et maîtrise des charges chez Crédit Agricole SA

Le véhicule coté du groupe bancaire enregistre un produit net bancaire de 7,36 milliards d'euros au deuxième trimestre 2026. La performance représente une hausse de 7,7% sur un an et dépasse la prévision moyenne des analystes. Le bénéfice net part du Groupe de Crédit Agricole SA atteint 2,05 milliards d'euros sur la période, contre 1,77 milliard d'euros attendus par le marché. La baisse affichée de 11,9% par rapport au deuxième trimestre 2025 découle d'un effet de base exceptionnel lié à Amundi US l'année précédente. À périmètre constant, le résultat net s'inscrit en progression de 1,4%.

Les charges d’exploitation augmentent de 4,6% pour s'établir à 3,87 milliards d'euros. La progression plus rapide du chiffre d'affaires génère un effet ciseaux positif de 3,1 points de pourcentage. Le résultat brut d'exploitation ressort ainsi à 3,49 milliards d'euros, en hausse de 11,4% sur un an. La discipline financière consolide la rentabilité opérationnelle de l'établissement.

Le coût du risque atteint 466 millions d'euros sur le trimestre. Ce montant demeure nettement inférieur aux anticipations du consensus. Le taux de créances douteuses reste contenu à 2,5% de l'encours global. Le retour sur fonds propres tangibles (ROTE) s'établit à 14,3% sur le premier semestre 2026. Ces métriques confirment la solidité du bilan bancaire.

Activité commerciale et rémunération des actionnaires

L'activité commerciale maintient une cadence soutenue dans l'ensemble des réseaux de proximité. Le groupe attire 580 000 nouveaux clients au deuxième trimestre, dont 420 000 en France et 160 000 à l'international. La production de crédits progresse de 8% sur la période pour atteindre 36 milliards d'euros. Les encours de collecte globale dépassent 846 milliards d'euros au 30 juin 2026.

La banque de détail LCL enregistre des revenus de 1,10 milliard d'euros, en progression de 13% sur un an. Sa marge nette d'intérêt rebondit de 17% grâce au rebasculage progressif des taux de crédit et à la baisse du coût des ressources. Les caisses régionales de Crédit Agricole génèrent un bénéfice net de 2,938 milliards d'euros, en hausse de 24%. Leur contribution au bénéfice net du groupe atteint 634 millions d'euros sur le trimestre.

Le conseil d'administration valide le versement d'un acompte sur dividende de 0,57 euro par action en numéraire au titre de l'exercice 2026. La distribution représente 50% du bénéfice net consolidé par action du premier semestre. Le détachement du coupon est programmé pour le 13 octobre 2026 et la mise en paiement interviendra le 15 octobre. Aucun acompte n'avait été distribué l'an passé à la même époque. Les épargnants qui observent les valeurs financières consultent régulièrement la cotation des actions de sociétés européennes.

Bilan du premier semestre 2026 et orientations stratégiques de Crédit Agricole

Résultats semestriels consolidés et performances sectorielles

Au niveau du groupe Crédit Agricole dans son ensemble, le bénéfice net part du Groupe atteint 4,88 milliards d'euros sur les six premiers mois de 2026, en hausse de 6,8% sur un an. Le produit net bancaire semestriel s'élève à 20,88 milliards d'euros, en progression de 7,8%. Pour la seule entité cotée Crédit Agricole SA, les revenus semestriels s'établissent à 14,36 milliards d'euros contre 13,77 milliards d'euros un an plus tôt. La solvabilité demeure très élevée avec un ratio CET1 de 17,2% pour le groupe et de 11,3% pour Crédit Agricole SA.

Le pôle assurance enregistre un chiffre d'affaires trimestriel de 15,0 milliards d'euros, en hausse de 17,6%. La collecte nette en épargne et retraite atteint le niveau de 6,1 milliards d'euros sur trois mois. La filiale de gestion d'actifs Amundi porte ses encours sous gestion au sommet de 2 581 milliards d'euros au 30 juin 2026. Sa collecte nette s'élève à 24 milliards d'euros, tirée par la gestion passive et les ETF.

La division des services financiers spécialisés affiche des évolutions plus contrastées. La production commerciale de Crédit Agricole Personal Finance & Mobility atteint 12,8 milliards d'euros (+3,2%), mais subit la baisse des marges sur les reventes de véhicules d'occasion. En gestion de fortune, les encours de Indosuez Wealth Management progressent de 16,2% sur un an pour atteindre 249 milliards d'euros.

Mise au point sur la participation en Italie et déploiement dans l'IA

La direction de la banque est intervenue lors de la présentation des résultats pour clarifier la situation en Italie. Crédit Agricole détient désormais 29,3% du capital de Banco BPM et figure comme son premier actionnaire. Le directeur général Olivier Gavalda a démenti fermement les informations de presse faisant état de négociations visant à accepter une fusion entre Banco BPM et Banca Monte dei Paschi di Siena contre des concessions. Il a indiqué n'avoir reçu aucun projet ni document relatif à un tel rapprochement.

Le groupe rappelle sa position centrale au capital de Banco BPM, tout en précisant ne pas être le seul décideur. La direction estime impossible d'évaluer la création de valeur potentielle d'un projet de fusion dont elle n'a pas connaissance. La contribution de Banco BPM au résultat par mise en équivalence est projetée à environ 150 millions d'euros par trimestre à partir du troisième trimestre 2026. L'Italie représente environ 21% du bénéfice net de Crédit Agricole SA au premier semestre 2026.

Le groupe accélère ses investissements technologiques en allouant 500 millions d'euros sur trois ans à l'intelligence artificielle. Une enveloppe de 150 millions d'euros est consacrée à la création de la filiale Crédit Agricole Artificial Intelligence. La structure doit développer des socles technologiques mutualisés et une plateforme agentique industrielle. Le projet s'appuie sur des critères de souveraineté européenne et de contrôle des données. L'évolution globale des marchés bancaires européens est également suivie sur les indices boursiers de la zone euro.

Source: xStation5

❓ FAQ

Quels sont les résultats de l'action Crédit Agricole au deuxième trimestre 2026 ? Au deuxième trimestre 2026, Crédit Agricole SA publie un bénéfice net de 2,05 milliards d'euros et un produit net bancaire de 7,36 milliards d'euros, en hausse de 7,7% sur un an. Ces chiffres dépassent les prévisions des analystes.

Quel est le montant du dividende versé par Crédit Agricole en 2026 ? Le conseil d'administration a voté un acompte sur dividende de 0,57 euro par action en numéraire au titre du premier semestre 2026. Le détachement interviendra le 13 octobre 2026 et le paiement s'effectuera le 15 octobre 2026.

Pourquoi le bénéfice publié de Crédit Agricole SA affiche-t-il un recul au T2 2026 ? Le bénéfice net publié montre une baisse faciale de 11,9% car le deuxième trimestre 2025 intégrait une plus-value exceptionnelle de 304 millions d'euros liée à la déconsolidation d'Amundi US. À périmètre comparable, le bénéfice sous-jacent progresse de 1,4%.

Quelle est la position du groupe Crédit Agricole en Italie ? Crédit Agricole détient 29,3% du capital de la banque italienne Banco BPM. La direction a démenti les rumeurs de négociations concernant un rapprochement entre Banco BPM et Banca Monte dei Paschi di Siena.