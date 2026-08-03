Le repli de 5,12% enregistré par le Kospi et le reflux du pétrole sous les 83 $ donnent le ton : la clôture des bourses asiatiques traduit une vague de prudence généralisée ce lundi 3 août 2026. L'annonce d'une augmentation de la production de l'OPEP+, conjuguée à la désescalade militaire entre Washington et Téhéran pèse directement sur les indices boursiers régionaux. Parallèlement, une action concertée sur le yen japonais vient perturber les exportateurs nippons. Les valeurs technologiques subissent des prises de bénéfices.

Clôture des bourses asiatiques : repli généralisé et pression sur les indices chinois

Contraction de l'activité industrielle en Chine et recul à Shanghai

La séance s'achève dans le rouge pour les places financières de Chine continentale. L'indice Shanghai Composite enregistre une perte de 0,59% pour s'établir à 3 810 points et le CSI 300 se replie de 0,98% à 4 543 points. La trajectoire baissière s'explique par la publication de statistiques économiques décevantes concernant la santé de l'industrie manufacturière.

L'indice PMI RatingDog calculé par S&P Global pour le mois de juillet s'est fixé à 50,9 points. Le chiffre ressort nettement en deçà du consensus qui visait un niveau de 52 points. Cet indicateur privé cible principalement les petites et moyennes entreprises situées dans les régions côtières de la Chine, dont une part prépondérante de la production est destinée aux marchés d'exportation.

La divergence entre cette mesure privée et l'indice officiel du Bureau national des statistiques (NBS) permet d'analyser les faiblesses actuelles de l'économie chinoise. Alors que le NBS intègre majoritairement de grands groupes étatiques de l'industrie lourde orientés vers la demande intérieure, le baromètre RatingDog met en évidence l'essoufflement du secteur privé exportateur. Les investisseurs ajustent leurs positions sur les indices chinois face à ce ralentissement des nouvelles commandes à l'international.

Résistance modérée à Hong Kong et détente sur le marché du pétrole

À la différence du continent, la place de Hong Kong est parvenue à préserver un biais légèrement positif. L'indice Hang Seng progresse de 0,35%, atteignant 25 972 points. La modeste progression s'est appuyée sur l'apaisement temporaire des tensions géopolitiques au Moyen-Orient au cours du week-end.

La décision américaine d'annuler une frappe militaire d'envergure contre l'Iran a apaisé les craintes d'une escalade immédiate. En parallèle, des pourparlers diplomatiques ont été engagés entre l'Iran et le Sultanat d'Oman au sujet de la sécurité maritime dans le détroit d'Ormuz. Ces développements ont réduit la prime de risque géopolitique intégrée par les marchés d'énergie.

L'OPEP+ a par ailleurs validé un relèvement de son plafond de production de 188 000 barils par jour pour le mois prochain. L’offre supplémentaire provoque un repli sur le cours du pétrole, le baril de Brent retombant à 83 $ et le WTI américain s'établissant à 79 $. Les opérateurs cherchant une exposition aux matières premières mesurent l'impact de ce réajustement des quotas sur le cours du pétrole.

Secousse monétaire au Japon et prise de bénéfices sur la tech sud-coréenne

Intervention sur le yen et recul de la bourse de Tokyo

Le marché japonais termine la journée sous une pression vendeuse. L'indice Nikkei 225 cède 0,93% à 63 729 points, pendant que le Topix abandonne 1,08% à 3 960 points. Le marché actions nippon pâtit de la remontée spectaculaire de la devise nationale, qui pénalise le profil financier des grandes entreprises.

La Banque du Japon et les autorités américaines ont mené une action coordonnée d'une ampleur inédite sur le marché des devises. Selon les estimations fondées sur les relevés de la Banque du Japon, les achats cumulés auraient atteint environ 8 450 milliards de yens, soit l'équivalent de 53 milliards de dollars. Il s'agit de la plus forte intervention unilatérale quotidienne enregistrée dans l'histoire de l'institution monétaire japonaise.

À la suite de ces achats, le cours de la paire USD/JPY a plongé de plus de 4% pour venir frôler le seuil des 156 yens pour un dollar, un niveau inédit depuis mai. Le mouvement de change s'ajoute au doute grandissant des investisseurs quant à la rentabilité réelle des dépenses massives engagées dans l'intelligence artificielle. Les mastodontes de la technologie essuient des retraits.

Prises de bénéfices sur le Kospi et restructuration chez SK Hynix

En Corée du Sud, la séance s'apparente à une correction sectorielle. L'indice Kospi plonge de 5,12% à 6 257 points, emporté par une vague de liquidations sur les valeurs des semi-conducteurs. Les investisseurs ont préféré concrétiser leurs gains sur un secteur ayant connu une vive progression lors des mois précédents.

La chute intervient pourtant dans un climat macroéconomique local plutôt favorable. L'indice PMI manufacturier S&P Global pour la Corée du Sud est ressorti en hausse à 53,1 points pour le mois de juillet, contre 52,1 points en juin, confirmant l'expansion continue de l'activité industrielle du pays. La vigueur des commandes n'a cependant pas suffi à endiguer le mouvement de vente sur les puces électroniques.

Sur le plan des opérations d'entreprises, SK Hynix subit un décrochage de 8,79%. Le groupe a conclu la cession de 47,3 millions d'actions de sa filiale SK Siltron à Doosan Corp pour un montant global de 2 300 milliards de won d'ici le 31 janvier 2027. La transaction porte sur 34,2 millions de titres détenus en propre et 13,1 millions d'actions négociées via des contrats d'échange sur rendement global (Total Return Swap), assortis d'un mécanisme d'intéressement aux bénéfices sur les actions internationales jusqu'en 2034.

❓ FAQ

Pourquoi la clôture des bourses asiatiques s'est-elle faite en baisse ce 3 août ? La clôture des bourses asiatiques s'inscrit en territoire négatif en raison de la nette baisse du secteur des semi-conducteurs, du fort redressement du yen japonais et d'un indice PMI manufacturier décevant en Chine. Les arbitrages des investisseurs ont pesé sur l'indice Kospi et le Nikkei 225.

Quel est l'impact de la baisse du cours du pétrole sur les marchés financiers ? Le repli du cours du pétrole sous les 83 $ pour le Brent s'explique par la hausse des volumes de l'OPEP+ et la détente diplomatique entre Washington et Téhéran. Cette baisse réduit les coûts énergétiques des entreprises mais pèse sur les valorisations des producteurs de pétrole et de gaz.

Pourquoi le yen japonais a-t-il grimpé face au dollar américain ? La monnaie japonaise a bondi de plus de 4% face au dollar suite à une intervention coordonnée d'une ampleur historique menée par les autorités américaines et la Banque du Japon, représentative d'achats estimés à 8 450 milliards de yens.

Comment s'exposer aux indices chinois et asiatiques pour diversifier son portefeuille ? L'exposition aux indices chinois ou aux marchés d'Asie-Pacifique s'effectue habituellement à travers l'acquisition directe d'actions de sociétés cotées à Hong Kong ou Tokyo, ou via des fonds indiciels (ETF) répliquant la performance d'un panier d'entreprises de la région.