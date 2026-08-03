Calendrier économique : quels événements pourraient influencer les marchés cette semaine ? (08/03/2026)

La semaine écoulée a été rythmée par une succession de réunions des principales banques centrales. La Réserve fédérale, la Banque d’Angleterre et la Banque du Japon ont toutes choisi de maintenir leurs taux d’intérêt à leurs niveaux actuels. La décision de la Réserve fédérale a naturellement retenu le plus l’attention. Le marché s’attendait à un message plus ferme de la part du président de la Fed, qui a une nouvelle fois évité toute déclaration pouvant être interprétée comme une indication prospective, ce qui a entraîné une vague de ventes sur la devise américaine. Ce vendredi constituera un nouveau test pour le dollar, avec la publication des chiffres de l'emploi non agricole (NFP) sur le marché du travail américain. En termes de données macroéconomiques, il s'agira de la publication la plus importante des prochains jours. D'ici là, d'autres données sur le marché du travail américain seront publiées : les chiffres JOLTS (mardi), ceux d'ADP (mercredi), ainsi que les demandes hebdomadaires d'allocations chômage (jeudi). Nous attendons également avec impatience la saison des résultats. Parmi les temps forts de cette semaine, citons : Lundi : Palantir, Snap, Trump Media & Technology, ON Semiconductor

Mardi : AMD, Lucid Group, Pfizer, SpaceX, Spotify, McDonald's

Mercredi : Walt Disney, Shopify, Uber, Beyond Meat, Eli Lilly, SanDisk

Jeudi : Airbnb

Vendredi : Under Armour, Take-Two Interactive, Wendy's 🌏 Principales publications macroéconomiques Après une semaine marquée par d’importantes réunions des banques centrales, nous anticipons une accalmie plus longue en matière de politique monétaire. Seule la Banque centrale tchèque (CNB) se réunira cette semaine (jeudi) et ne devrait pas modifier ses taux d’intérêt. Comme mentionné, en ce qui concerne les données macroéconomiques, l’attention se portera principalement sur le rapport NFP de vendredi. De nouvelles données plus faibles que prévu pourraient favoriser une réévaluation accommodante de la trajectoire des taux d’intérêt prévue par la Fed. En début de semaine, nous nous attendons principalement à des révisions des indicateurs PMI. Comme il s’agit de révisions et non de premières estimations, leur potentiel à déclencher de la volatilité est relativement modeste. Les données RatingDog en provenance de Chine, publiées un peu plus tard que les autres, ont constitué une exception à cet égard ; la première estimation pour juillet a été publiée cette nuit. Chine Le PMI RatingDog de juillet pour le secteur manufacturier a surpris à la baisse (50,9 contre un consensus de 52). Il convient de noter que les indicateurs PMI en Chine sont publiés par deux institutions différentes. S&P (RatingDog) offre un meilleur aperçu de la situation des petites et moyennes entreprises privées, principalement situées dans la ceinture côtière chinoise, dont beaucoup sont orientées vers l’exportation. Le Bureau national des statistiques (NBS), quant à lui, prend davantage en compte les grandes entreprises publiques des secteurs de l’industrie lourde et des infrastructures, dont la production est nettement plus axée sur le marché intérieur. Suisse L’inflation est tombée à 0,4 % en juillet. La baisse des prix des carburants (en recul de 0,7 % par rapport à juin) a été un facteur déterminant. L’indicateur sous-jacent, qui exclut les prix les plus volatils des carburants et des denrées alimentaires, reste également à un niveau très bas (0,3 %), grâce à la baisse des prix des vêtements et des chaussures. Contrairement à d’autres économies développées, une hausse des taux d’intérêt en Suisse avant la fin de l’année ne constitue pas le scénario de base du marché. 📆 Calendrier macroéconomique Lundi Zone euro : révision des données de l’indice PMI manufacturier (juillet) Heure : 9 h 00 Précédent : 52

Royaume-Uni : révision des données de l’indice PMI manufacturier (juillet) Heure : 9 h 30 Précédent : 52,8

États-Unis : révision des données de l’indice PMI manufacturier (juillet) Heure : 14 h 45 Précédent : 53,8

États-Unis : PMI manufacturier de l'ISM (juillet) Heure : 15 h 00 Précédent : 53,3 Consensus : 53,9

Mardi Corée du Sud : inflation de l'IPC (juillet) Heure : 0 h 00 Précédent : 3,2 % Consensus : 3,1 %

États-Unis : Balance commerciale (juin) Heure : 13 h 30 Précédent : -77,6 milliards de dollars Consensus : -73 milliards de dollars

États-Unis : Commandes industrielles (juin) Heure : 15 h 00 Précédent : -1,3 % Consensus : +0,2 %

États-Unis : JOLTS (juin) Heure : 15 h 00 Précédent : 7 594 000 Consensus : 7 504 000

🗂️ Publications des résultats d'entreprises TG Therapeutics ($ TGTX.US ) : avant l'ouverture du marché (BMO)

) : avant l'ouverture du marché (BMO) Palantir ($ PLTR.US ) : après la clôture du marché (AMC)

) : après la clôture du marché (AMC) Snap ($ SNAP.US ) : après la clôture du marché (AMC)

) : après la clôture du marché (AMC) Trump Media & Technology ($ DJT.US ) : après la clôture du marché (AMC)

) : après la clôture du marché (AMC) 3D Systems ($ DDD.US ) : après la clôture du marché (AMC)

) : après la clôture du marché (AMC) ON Semiconductor ($ ON.US ) : après la clôture du marché (AMC) Trois marchés à surveiller USDJPY : Selon les estimations basées sur les données de la Banque du Japon, environ 8 450 milliards de yens (soit environ 53 milliards de dollars) auraient été achetés, ce qui pourrait représenter la plus importante intervention en une seule journée de la Banque du Japon de toute l’histoire. La paire USDJPY a chuté de plus de 4 %, atteignant des niveaux avoisinant les 156, un niveau observé pour la dernière fois début mai.

: Selon les estimations basées sur les données de la Banque du Japon, environ 8 450 milliards de yens (soit environ 53 milliards de dollars) auraient été achetés, ce qui pourrait représenter la plus importante intervention en une seule journée de la Banque du Japon de toute l’histoire. La paire USDJPY a chuté de plus de 4 %, atteignant des niveaux avoisinant les 156, un niveau observé pour la dernière fois début mai. PÉTROLE : Samedi, nous avons appris l’existence d’une attaque prévue qui, selon les déclarations de Donald Trump, devait être la « plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale ». Finalement, les dirigeants régionaux l’auraient convaincu qu’un accord était imminent, ce qui a conduit à l’annulation de l’action militaire. Le Brent s’échange actuellement à un peu plus de 83 dollars le baril, soit environ 5 % de moins qu’il y a une semaine.

Samedi, nous avons appris l’existence d’une attaque prévue qui, selon les déclarations de Donald Trump, devait être la « plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale ». Finalement, les dirigeants régionaux l’auraient convaincu qu’un accord était imminent, ce qui a conduit à l’annulation de l’action militaire. Le Brent s’échange actuellement à un peu plus de 83 dollars le baril, soit environ 5 % de moins qu’il y a une semaine. EURUSD : Le dollar poursuit la vague de ventes amorcée après la réunion de la Fed de mercredi. Cette semaine, il sera soumis à un nouveau test de taille avec la publication vendredi du rapport sur les emplois non agricoles (NFP). D’ici là, l’attention se portera sur les données de l’indice PMI manufacturier de l’ISM (aujourd’hui), le rapport JOLTS (demain), l’ADP (mercredi) et les demandes d’allocations chômage (jeudi).

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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