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Le chiffre d'affaires grimpe de 88 % pour atteindre 43,84 milliards de dollars, dépassant les attentes du marché.
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Les prévisions de revenus liés aux serveurs d'intelligence artificielle grimpent à 60 milliards de dollars pour l'exercice 2027.
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La capitalisation boursière s'apprête à gonfler de 81 milliards de dollars avec un titre affiché à 442,70 dollars en pré-séance.
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Les prévisions de revenus liés aux serveurs d'intelligence artificielle grimpent à 60 milliards de dollars pour l'exercice 2027.
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La capitalisation boursière s'apprête à gonfler de 81 milliards de dollars avec un titre affiché à 442,70 dollars en pré-séance.
442,70 dollars. C'est le prix affiché par l'action Dell ce vendredi en pré-ouverture à Wall Street. Le fabricant texan enregistre une progression de près de 40 % avant le début de la séance américaine. Cette impulsion s'appuie sur une demande massive pour ses serveurs d'intelligence artificielle équipés de composants Nvidia. L'engouement autour de l'infrastructure technologique profite directement aux valeurs liées au matériel informatique. Les opérateurs actifs sur le marché des actions américaines intègrent désormais une révision à la hausse de l'ensemble des projections financières du groupe.
Action Dell : une révision historique des prévisions financières
Un chiffre d'affaires porté par les serveurs
Le premier trimestre se solde par un chiffre d'affaires de 43,84 milliards de dollars. Ce montant représente une progression de 88 % sur un an. Les données compilées par LSEG indiquaient une estimation moyenne du marché fixée à 35,43 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté, indicateur de rentabilité particulièrement scruté, atteint 4,86 dollars contre une prévision initiale de 2,96 dollars, marquant un niveau de marge inédit.
La commercialisation des serveurs optimisés pour l'intelligence artificielle explique cette trajectoire ascendante. Les commandes de nouveaux systèmes s'élèvent à 24,4 milliards de dollars sur les trois derniers mois étudiés. Le carnet de commandes de l'entreprise gonfle mécaniquement sous la pression des acheteurs corporatifs pressés de moderniser leurs installations avec du matériel de nouvelle génération.
Les analystes de Morgan Stanley qualifient ce trimestre de performance très impressionnante. Ce constat s'applique particulièrement au secteur du matériel informatique, actuellement bousculé par la tension sur le marché mondial des composants. Le rythme soutenu des livraisons valide la capacité industrielle du groupe texan face à une demande explosive.
Une trajectoire annuelle réévaluée
Face à cette dynamique commerciale, la direction ajuste ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2027. Les revenus globaux devraient se situer entre 165 et 169 milliards de dollars. La précédente fourchette ciblait une activité comprise entre 138 et 142 milliards de dollars. Les investisseurs saluent cette revalorisation d'envergure.
Ce bond prévisionnel s'appuie sur une gestion rigoureuse de la chaîne d'approvisionnement mondiale. La société applique également des hausses tarifaires régulières pour compenser la volatilité des prix des métaux et des puces. Cette politique tarifaire préserve les ratios de rentabilité de l'entité tout en maximisant la valeur extraite de chaque unité vendue.
Le segment spécifique de l'intelligence artificielle tire ces révisions à la hausse. L'entreprise anticipe désormais 60 milliards de dollars de revenus générés par ses serveurs IA pour l'exercice en cours, contre 50 milliards précédemment. L'obtention d'un contrat logiciel de 9,7 milliards de dollars auprès du Pentagone ce jeudi renforce par ailleurs la visibilité financière des prochains trimestres.
L'impact de la transition vers le matériel informatique
Le rôle des géants de la technologie
Le déploiement intensif des centres de données par Alphabet et Amazon génère un afflux continu de capitaux vers les fournisseurs d'infrastructures informatiques. Les dépenses colossales liées à l'intelligence artificielle opèrent une bascule budgétaire massive, délaissant temporairement les logiciels au profit du matériel physique. L'intégration exclusive des puces Nvidia dans les racks de serveurs de dernière génération constitue un levier de croissance immédiat pour les constructeurs historiques capables d'assembler ces architectures.
Au cours actuel de 442,70 dollars en pré-séance, la capitalisation boursière du groupe texan s'apprête à croître de plus de 81 milliards de dollars à l'ouverture. Les opérateurs valorisent l'exécution rapide des commandes complexes exigées par les géants du cloud. Le positionnement de la marque s'affirme sur un marché hautement concurrentiel dominé par la quête de puissance de calcul.
Sur le marché de l'analyse, 19 des 28 courtiers recensés par LSEG recommandent le titre Dell Technologies à l'achat ou lui attribuent une note supérieure. Trois d'entre eux ont relevé leur objectif de valorisation suite à la publication trimestrielle. L'objectif de cours médian s'établit néanmoins à 236,5 dollars, un seuil technique qui se trouve largement dépassé par la flambée brutale de la cotation actuelle.
Un secteur de l'équipement en effervescence
La cotation de l'entreprise affiche un gain supérieur à 100 % depuis le 1er janvier. Cette trajectoire surperforme largement le comportement de l'indice boursier S&P 500, qui se contente d'une progression de 10,5 % sur la même période. Les flux de capitaux ciblent en priorité les intégrateurs capables de livrer des architectures d'intelligence artificielle prêtes à l'emploi.
Les concurrents directs bénéficient de cette communication financière par un effet de contagion sectoriel. Le titre Super Micro Computer s'apprécie de 10,7 % dans le sillage de ces annonces. L'action Hewlett Packard enregistre pour sa part une hausse de 23,5 %, validant l'attrait retrouvé pour le compartiment matériel après des années de domination des éditeurs de logiciels.
Cette forte corrélation illustre la concentration des portefeuilles sur les valeurs d'infrastructure technologique. Les investisseurs cherchant une exposition diversifiée à cette thématique de croissance peuvent se tourner vers des ETF sectoriels américains. Ces véhicules d'investissement limitent le risque idiosyncratique inhérent à la détention d'un seul dossier industriel en bourse.
❓ FAQ
Qu'est-ce qui explique la flambée du cours de l'action Dell Technologies ? Le titre bondit de près de 40 % en pré-ouverture à Wall Street en raison d'une demande exceptionnelle pour ses serveurs d'intelligence artificielle équipés de puces Nvidia, poussant l'entreprise à rehausser drastiquement ses prévisions annuelles.
Quel est le chiffre d'affaires publié par le groupe au premier trimestre ? L'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 43,84 milliards de dollars, soit une augmentation de 88 % sur un an. Ce résultat dépasse de plusieurs milliards de dollars les estimations initiales du marché.
Comment s'exposer à la croissance du matériel informatique lié à l'IA ? L'investissement sur l'infrastructure technologique peut s'effectuer via l'achat direct d'actions de fabricants de serveurs ou de concepteurs de semi-conducteurs, ou par l'intermédiaire d'ETF répliquant les indices technologiques nord-américains pour mutualiser les risques.
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