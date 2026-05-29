Les chiffres de l'inflation en Allemagne sont bien inférieurs aux prévisions. Un signal accommodant pour la BCE ?

Les chiffres de l'inflation allemande se sont révélés inférieurs aux attentes du marché, indiquant une baisse des prix de 0,1 % en glissement mensuel en mai selon l'IPCH et de 0,2 % selon l'IPC. Cette publication revêt un caractère clairement accommodant à l'approche de la prochaine réunion de la Banque centrale européenne. IPCH allemand en glissement annuel (chiffre préliminaire) : 2,70 % (prévision : 2,8 %, précédent : 2,90 %)

2,70 % (prévision : 2,8 %, précédent : 2,90 %) IPC allemand en glissement annuel (chiffre préliminaire) : 2,60 % (prévision : 2,9 %, précédent : 2,90 %)

2,60 % (prévision : 2,9 %, précédent : 2,90 %) IPCH allemand en glissement mensuel (préliminaire) : -0,10 % (prévision : 0,0 %, précédent : 0,50 %)

-0,10 % (prévision : 0,0 %, précédent : 0,50 %) IPC allemand en glissement mensuel (préliminaire) : -0,20 % (prévision : 0,1 %, précédent : 0,60 %) L'EUR/USD reste aujourd'hui sous les 1,166 et s'échange toujours en dessous de la résistance clé marquée par la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 jours (ligne rouge). La paire se consolide actuellement dans la fourchette 1,1570-1,1760, tandis que les moyennes mobiles s'aplatissent, suggérant l'absence d'une impulsion directionnelle claire. Un RSI proche de 47 et un MACD neutre indiquent un équilibre entre acheteurs et vendeurs. D'un point de vue technique, un dépassement de 1,1760 pourrait ouvrir la voie vers 1,19, tandis qu'un mouvement sous 1,1570 augmenterait le risque d'un test de la zone de support 1,14–1,15. Source: xStation5

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