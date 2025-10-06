Action du mois : Meta remportera-t-elle la course à l'IA ?

Les actions Meta ont augmenté de 22 % en 2025, mais cela ne signifie pas pour autant qu'elles sont hors de portée. Le marché ne valorise toujours pas suffisamment Meta. Quelle est la valeur des actions Meta ?

Les activités de Meta

Meta divise ses activités en deux branches distinctes :

Family of Apps (FoA) : les applications Meta sont des réseaux sociaux qui facilitent les interactions entre les personnes de différentes manières. Elles représentent 99 % du chiffre d'affaires, et la publicité en représente 98 %. Reality Labs : il s'agit du deuxième segment de Meta, qui comprend les investissements dans les technologies expérimentales, le métaverse et les casques de réalité virtuelle, tels que Meta Quest. Dans ce domaine, Meta vend également du matériel, c'est-à-dire le casque lui-même. Ce segment enregistre des pertes importantes pour Meta, mais nous pensons qu'il présente un potentiel intéressant pour l'avenir. À tel point qu'il s'agit de l'entreprise la plus avancée dans ce domaine et qu'elle vient de lancer de nouvelles lunettes Ray-Ban de tous les jours avec IA intégrée.

Parmi ses applications, notamment Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads et Messenger, il convient de souligner Instagram. Cette application a connu une croissance énorme ces dernières années et est en train de changer son format de contenu. Les Reels, qui sont de courtes vidéos, atteignent une portée 2,25 fois supérieure à celle d'une publication avec une seule photo et 1,36 fois supérieure à celle d'un carrousel de photos, selon une étude de Buffer. Ils ont été inclus au troisième trimestre 2020 et, au premier trimestre 2022, ils représentaient déjà 20 % du temps d'utilisation d'Instagram, tandis qu'ils ont atteint 50 % au premier trimestre 2024, et nous pensons qu'ils ont continué à augmenter.

Meta possède les réseaux sociaux les plus populaires et compte au total 3,48 milliards d'utilisateurs actifs quotidiens, soit un peu plus de 60 % de la population mondiale ayant accès à Internet. Si l'on exclut la Chine, qui dispose de WeChat et n'autorise pas l'accès à d'autres réseaux sociaux, cela représente environ 76,5 % de la population ayant accès à Internet et 42,74 % de la population mondiale (49,5 % sans la Chine).

Sur le plan géographique, les États-Unis et le Canada restent la principale source de revenus de Meta, bien que des régions telles que l'Europe et le reste du monde gagnent des parts de marché grâce à la croissance accrue de leurs revenus ces dernières années.

Investissement dans l'IA et les clés de Meta

L'ARPU, le revenu moyen par utilisateur des plateformes Meta, continue de croître d'un trimestre à l'autre et a connu un rebond au deuxième trimestre 2025. Cependant, nous pensons que ce n'est qu'un début.

La croissance moyenne des prix est forte, après plusieurs trimestres de baisse. Cette croissance moyenne des prix proche des deux chiffres et l'augmentation du nombre d'utilisateurs sont les moteurs de la croissance à deux chiffres de Meta. La seule région qui, selon nous, affiche une croissance moyenne des prix par annonce excessivement faible est l'Asie-Pacifique, même si nous pensons qu'elle recèle encore un potentiel important. Ce marché comprend l'Inde, qui est l'une des régions susceptibles, selon nous, de stimuler cet indicateur, car c'est un marché qui commence à devenir attractif pour les marques.

Le taux de croissance des impressions a ralenti, ce que nous attribuons à la diminution du nombre d'heures passées sur les réseaux sociaux dans le monde. Cette variable est cruciale, car le prix facturé par publicité dépend du nombre d'interactions et d'impressions qu'elle reçoit. Cependant, nous avons constaté un fort rebond au cours du dernier trimestre et nous pensons que l'IA commence déjà à avoir un impact.

L'IA est un élément fondamental de la thèse de Meta. Les revenus de Meta sont déterminés par le nombre d'utilisateurs, les interactions des utilisateurs avec les publicités et le prix de ces dernières. Pour augmenter à la fois les interactions et les prix des publicités, il est nécessaire de proposer la bonne publicité à chaque utilisateur. Pour ce faire, l'entreprise utilise déjà des modèles d'IA pour identifier les habitudes d'utilisation des utilisateurs et comprendre quels contenus génèrent le plus d'engagement. De cette manière, elle peut également proposer les publicités les plus pertinentes aux utilisateurs, augmentant ainsi la probabilité qu'ils interagissent avec elles. Cela permettra d'améliorer le ciblage publicitaire et, par conséquent, d'augmenter le retour sur investissement publicitaire pour les annonceurs, ce qui entraînera une augmentation des prix pour Meta.

D'autre part, d'ici 2026, le processus devrait être encore plus automatisé pour les annonceurs, de sorte que toute entreprise pourra allouer son budget disponible et Advantage+ (l'outil d'IA de Meta destiné aux annonceurs) créera automatiquement la campagne marketing complète avec des images et des vidéos. Cela représente des économies importantes pour les annonceurs, qui pourront réduire leurs effectifs ou diminuer leurs dépenses en agences externes. Cela signifie l'ouverture d'un marché de plus de 400 milliards de dollars par an qui, jusqu'à présent, était négligé car Meta était un complément et non un substitut.

Les avantages concurrentiels de Meta

Meta dispose de deux avantages concurrentiels clés qui lui permettent de réaliser des marges élevées et d'investir dans des alternatives actuellement non rentables grâce à la génération de trésorerie de son activité principale. Ces avantages concurrentiels sont les suivants :

Effet de réseau : l'effet de réseau fait référence à l'augmentation de la valeur d'un réseau de personnes à mesure qu'il se développe et que de plus en plus de personnes le rejoignent. Il est typique des médias sociaux, et Meta, qui possède les plus grands réseaux sociaux au monde, en tire profit. Facebook et Instagram sont précieux pour les utilisateurs, car ils leur permettent de retrouver leur famille, leurs connaissances et des publications pertinentes. Par conséquent, plus le réseau est grand, plus il est précieux pour les utilisateurs, ce qui est essentiel pour que les annonceurs choisissent les réseaux de Meta pour investir leurs budgets publicitaires.

l'effet de réseau fait référence à l'augmentation de la valeur d'un réseau de personnes à mesure qu'il se développe et que de plus en plus de personnes le rejoignent. Il est typique des médias sociaux, et Meta, qui possède les plus grands réseaux sociaux au monde, en tire profit. Par conséquent, plus le réseau est grand, plus il est précieux pour les utilisateurs, ce qui est essentiel pour que les annonceurs choisissent les réseaux de Meta pour investir leurs budgets publicitaires. Économies d'échelle : à mesure que le réseau se développe, le coût est réparti entre un plus grand nombre d'utilisateurs, ce qui entraîne une baisse du coût par utilisateur. Cela permet d'augmenter les marges à mesure que l'entreprise se développe.

à mesure que le réseau se développe, le coût est réparti entre un plus grand nombre d'utilisateurs, ce qui entraîne une baisse du coût par utilisateur. Cela permet d'augmenter les marges à mesure que l'entreprise se développe. Coûts de transfert : cet avantage concurrentiel apparaît lorsque le coût du transfert de services pour le client est supérieur au bénéfice qu'il tire du transfert vers une autre alternative. Bien que dans le cas de Meta, ce coût ne soit pas très élevé, nous pensons qu'il pourrait prendre de l'ampleur lorsque des campagnes automatisées basées sur l'IA seront mises en œuvre, incitant les annonceurs à renoncer à d'autres alternatives, même si leur coût est légèrement inférieur.

Évaluation de Meta : quel est le prix cible des actions Meta ?

Pour notre évaluation, nous avons développé trois scénarios basés sur trois variables clés : l'ARPU, les dépenses en R&D et les dépenses d'investissement. Le scénario de base reflète raisonnablement les nouveaux développements de Meta basés sur l'IA, qui augmenteront les impressions, le potentiel de conquête de parts de marché auprès des agences de marketing et la rentabilité pour les annonceurs. De plus, la société commence à monétiser WhatsApp et nous pensons qu'elle continuera à développer ce marché. Nous avons également supposé que les revenus RL resteront constants malgré l'augmentation des coûts.

Nous avons retenu un taux d'actualisation de 8 % et un taux d'imposition de 18 %.

Le scénario de base nous donne une décote potentielle de près de 50 % sur les flux de trésorerie, mais une décote de 26,4 % sur les multiples de valorisation.

La valorisation finale nous donne un objectif de cours pour Meta de 1 045,7 dollars, ce qui représente un potentiel de hausse d'un peu plus de 40 %.

Bien que le TCAC ne soit pas particulièrement élevé, nous pensons que Meta reste une excellente entreprise qui dispose d'avantages concurrentiels lui permettant de rester l'une des meilleures entreprises au monde et de continuer à développer ses activités.

En fin de compte, la thèse d'investissement de Meta n'est pas de tirer parti d'une situation de marché spécifique, mais plutôt d'acheter une entreprise de qualité à des prix raisonnables et dont la direction est impliquée dans le jeu.

Le scénario optimiste nous donne un objectif de cours de 1 232,7 $, ce qui représente un potentiel de hausse de 68 %. Le scénario pessimiste nous donne quant à lui un objectif de cours de 561,3 $, ce qui correspondrait à un potentiel de baisse de 23 %.