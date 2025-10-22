Google Quantum Echoes – Une avancée majeure dans le domaine de l'informatique quantique

Points clés L'algorithme Quantum Echoes de Google, fonctionnant sur la puce Willow, a obtenu un avantage de 13 000 fois supérieur à celui du superordinateur le plus rapide au monde, en effectuant un calcul qui aurait pris 3,2 ans en un peu plus de deux heures.

L'importance de cette avancée réside dans sa capacité à vérifier les résultats grâce à des expériences quantiques réelles, ouvrant la voie à des applications commerciales pratiques d'ici cinq ans (par exemple, la découverte de médicaments, la science des matériaux).

L'annonce a eu un impact immédiat modéré sur le cours de l'action (brève hausse de 1,5 %), mais Alphabet reste un acteur quantique solide à long terme avec un ratio cours/bénéfice de 26, ce qui représente une menace pour ses concurrents plus modestes tels que Rigetti Computing.

Découverte de médicaments et modélisation de structures moléculaires Science des matériaux (par exemple, meilleures batteries pour les véhicules électriques) Spectroscopie RMN en chimie et en biologie

Google a annoncé aujourd'hui un algorithme révolutionnaire, Quantum Echoes, dont les résultats ont été publiés dans la revue Nature. Cet algorithme, exécuté sur la puce quantique Willow, a démontré un avantage 13 000 fois supérieur à celui du supercalculateur le plus rapide au monde. Les calculs qui auraient pris 3,2 ans au supercalculateur Frontier ont été effectués par Willow en un peu plus de deux heures. En quoi cette avancée est-elle remarquable ? Contrairement aux précédentes démonstrations de « l'avantage quantique », Quantum Echoes offre la possibilité de vérifier les résultats par comparaison directe avec des expériences quantiques réelles. Il s'agit d'une étape cruciale vers les applications pratiques de la technologie quantique. Applications potentielles Selon Hartmut Neven, responsable de Google Quantum AI, cette technologie pourrait trouver des applications commerciales dans les cinq prochaines années dans des domaines tels que : Implications pour l'action de la société L'annonce préalable de la puce Willow (décembre 2024) a fait grimper les actions d'Alphabet de 5 à 7 %, ajoutant plus de 100 milliards de dollars à sa capitalisation boursière. Actuellement, GOOGL se négocie à environ 250-255 dollars, soit une augmentation de 52 % par rapport à l'année précédente et de 33 % depuis le début de l'année 2025. Pour les investisseurs à long terme, Alphabet reste l'une des options les plus attrayantes pour s'exposer au secteur quantique, combinant des avancées technologiques révolutionnaires avec une situation financière solide et une valorisation relativement intéressante (P/E : 26). L'action de la société a temporairement gagné environ 1,5 % après l'annonce, mais a ensuite repris sa baisse. Il convient de noter la performance d'une autre société spécialisée dans l'informatique quantique, Rigetti Computing. Son action a fortement augmenté en septembre, mais a commencé à perdre de la valeur à partir de la mi-octobre. Alphabet, avec son produit, représente une menace potentiellement importante pour Rigetti, compte tenu du potentiel d'investissement du géant. Source : xStation5

