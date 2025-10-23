Résultats d'IBM : croissance modérée et prévisions peu encourageantes

Points clés Résultats supérieurs aux prévisions, mais le titre a chuté de plus de 7 % après la clôture.

Troisième annonce consécutive de résultats accueillie avec réserve.

Chiffre d'affaires de 16,33 milliards de dollars, en hausse de 9 % par rapport à l'année précédente.

Chiffre d'affaires de l'infrastructure en hausse de 17 %, celui du conseil de seulement 3,3 %.

Marge d'exploitation conforme aux attentes, à 58,7 %.

Le marché a été déçu par la faible croissance des logiciels/conseil et les prévisions prudentes.

Les sociétés d'investissement maintiennent des recommandations modérément positives, mais les inquiétudes concernant le taux de croissance augmentent.

IBM a publié hier ses résultats, qui semblent solides à première vue. Le chiffre d'affaires et le bénéfice par action ont dépassé les attentes du marché, et le flux de trésorerie disponible a augmenté de manière significative d'une année sur l'autre. Malgré cela, la réaction des investisseurs a été nettement négative. Pendant les heures normales de négociation, le cours de l'action a baissé, et après la clôture, la baisse a dépassé 7 %. C'est le troisième trimestre consécutif où la conférence sur les résultats se termine sur une note décevante. Le chiffre d'affaires du dernier trimestre s'est élevé à 16,33 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 9 % par rapport à l'année précédente et un résultat nettement supérieur au consensus établi autour de 16,1 milliards de dollars.

Le segment des infrastructures mérite une mention particulière, avec une croissance de 17 %, démontrant la résilience des activités traditionnelles.

Le segment du conseil a affiché des performances beaucoup plus modestes, avec une croissance de seulement 3,3 %.

La société a également répondu aux attentes avec une marge d'exploitation de 58,7 % et un bénéfice par action ajusté en hausse à 2,65 dollars, dépassant les prévisions.

Le flux de trésorerie disponible a augmenté pour atteindre 2,37 milliards de dollars, soit une amélioration de 15 % par rapport à la même période l'année dernière. Alors pourquoi cette réaction mitigée ? Le marché a été particulièrement déçu par le taux de croissance des logiciels et du conseil, des domaines que les investisseurs considèrent comme des secteurs naturels d'expansion et de création de marges plus élevées dans les années à venir. En outre, l'attention a été attirée sur un changement subtil mais significatif dans la formulation du commentaire de la direction. La croissance du chiffre d'affaires de cette année a été décrite comme « au moins 5 % » au lieu de « plus de 5 % » auparavant. Cette formulation a été interprétée comme une révision à la baisse des prévisions et a renforcé les craintes que la croissance du chiffre d'affaires ne s'accélère pas comme prévu précédemment. La plupart des banques d'investissement maintiennent leurs recommandations à des niveaux modérément positifs. Dans le même temps, les analystes expriment de plus en plus leur inquiétude face à la faible croissance des segments clés. IBM reste une entreprise dotée d'actifs puissants, d'un large portefeuille technologique et d'une marque reconnaissable. Cependant, cette société vieillissante est de plus en plus confrontée aux exigences d'un marché très dynamique et agressif, où les investisseurs attendent une accélération constante, en particulier dans les segments des logiciels et des services. Sans preuve claire d'une accélération soutenue de la croissance dans ces domaines, chaque dépassement consensuel successif pourrait ne pas suffire à inverser le discours négatif qui entoure l'entreprise.

