PayPay - Augmentation à deux chiffres des bénéfices et coopération avec OpenAI

PayPal clôture la saison des résultats avec une augmentation remarquable. L'un des plus grands prestataires de services de paiement au monde a publié ses résultats et a mis en avant sa collaboration avec OpenAI. La valorisation de l'entreprise augmente de plus de 10 % lors de la séance d'aujourd'hui. L'entreprise a présenté ses résultats pour le troisième trimestre 2025 et a publié ses prévisions pour les trimestres à venir. Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 8,42 milliards de dollars, soit une croissance de 7 % par rapport à la même période l'année dernière, dépassant les attentes du marché qui s'élevaient à 8,24 milliards de dollars.

La société a enregistré la plus forte croissance dans le segment des « services à valeur ajoutée », avec un chiffre d'affaires atteignant 895 millions de dollars, soit une croissance de 15 % par rapport à l'année précédente.

Les États-Unis ont représenté 4,75 milliards de dollars de chiffre d'affaires, soit une augmentation de 5 % par rapport à l'année précédente.

Le nombre d'utilisateurs actifs est passé à 438 millions.

Le volume total des paiements s'est élevé à 458 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 8 % par rapport à l'année précédente.

En conséquence, l'indicateur « ajusté » du bénéfice par action a atteint 1,34 dollar, alors que les attentes du marché étaient de 1,2 dollar.

Il convient également de noter l'augmentation significative du flux de trésorerie disponible, en hausse de 48 % par rapport à l'année précédente, qui s'élève actuellement à 2,3 milliards de dollars. À la fin du trimestre, la société prévoit une augmentation du BPA ajusté à 1,31 dollar, ce qui correspond aux attentes du marché. Dans sa communication concernant les prévisions de fin d'année, la société a assuré aux investisseurs une augmentation du BPA de 5,35 $ à 5,39 $, alors que les attentes du marché étaient de 5,25 $. La société augmente également ses dépenses d'investissement à 1 milliard de dollars d'ici la fin de l'année. En outre, la société a annoncé le prochain dividende, qui sera de 14 cents par action ce trimestre. Ces résultats ont suffi à satisfaire les investisseurs, car la société a obtenu des résultats nettement supérieurs aux attentes. Cependant, c'est l'accord avec OpenAI qui a entraîné une augmentation à deux chiffres de la valorisation. PayPal sera la première plateforme à intégrer son portefeuille numérique directement dans ChatGPT. Compte tenu du sentiment très optimiste du marché à l'égard de l'IA, en particulier parmi les investisseurs institutionnels, toute collaboration avec OpenAI a récemment constitué une raison suffisante pour augmenter la valorisation d'une société. Toutefois, dans ce cas précis, compte tenu des plus de 800 millions d'utilisateurs de ChatGPT et du fait que bon nombre d'entre eux utilisent déjà l'IA pour rechercher des produits, l'intégration directe du portefeuille pourrait générer des revenus considérables, mais difficiles à estimer avec précision à l'heure actuelle. L'entreprise a également reçu un vote de confiance de Blue Owl Capital, qui a acheté pour 7 milliards de dollars de créances à PayPal pour le service « Buy Now, Pay Later » (Achetez maintenant, payez plus tard). Après les hausses d'aujourd'hui, l'entreprise a réussi à revenir aux niveaux de juillet dernier, lorsque le cours de l'action avait chuté de 15 %. Cependant, l'entreprise est encore à environ 20 % des sommets locaux de 2024. PYPL.US (D1) Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."