L'action Kering (KER.FR) a subi une forte pression vendeuse après la publication de résultats trimestriels inférieurs aux attentes du marché. Le groupe de luxe français, coté à la Bourse de Paris, affiche un chiffre d'affaires en recul de 6,2 % sur un an, plombé par la faiblesse persistante de Gucci, sa marque phare. Le nouveau directeur général Luca de Meo promet un redressement complet, mais les investisseurs restent prudents avant le Capital Markets Day de Florence.

Action Kering : Gucci continue de peser sur les résultats

Une marque phare en difficulté

Gucci demeure le principal frein aux performances du groupe. Le chiffre d'affaires de la maison italienne a reculé de 14,3 % au premier trimestre, à 1,35 milliard d'euros, soit une baisse de 8 % en données organiques. Ce résultat est nettement inférieur au consensus des analystes, qui anticipait un repli limité à 4,3 %. La clientèle chinoise de Gucci reste en retrait de plusieurs dizaines de points de pourcentage par rapport aux années précédentes, et la reprise sur ce marché clé progresse très lentement.

Le groupe reconnaît des difficultés persistantes en Chine, notamment une distribution excessive et un manque de pertinence culturelle de la marque. Seule l'Amérique du Nord offre une embellie, avec une progression d'environ 7 % en comparable. Les ventes au détail de Gucci ont reculé de 9 % en comparable, tandis que le wholesale progresse de 2 %. Plus de 100 points de vente Gucci devraient être fermés cette année, ce qui crée une pression supplémentaire sur le chiffre d'affaires à court terme.

La joaillerie et la lunetterie tirent leur épingle du jeu

Le contraste est saisissant avec les autres divisions. Kering Joaillerie a réalisé un chiffre d'affaires trimestriel record de 269 millions d'euros, en hausse de 14 % en données publiées et de 22 % en comparable, portée par une demande solide au Japon et en Asie-Pacifique. Boucheron, Pomellato et Qeelin contribuent tous à cette dynamique.

Kering Eyewear signe également son meilleur trimestre historique, avec un chiffre d'affaires de 489 millions d'euros (+3 % en publié, +7 % en comparable). Les autres maisons du segment Mode & Maroquinerie affichent des améliorations séquentielles : Saint Laurent, Bottega Veneta et Balenciaga ont toutes progressé par rapport au quatrième trimestre, avec une mention particulière pour Bottega Veneta.

Le plan de redressement de Luca de Meo

Un Capital Markets Day très attendu à Florence

Le 16 avril, Kering présentera à Florence sa feuille de route stratégique baptisée « ReconKering », lors d'un Capital Markets Day très attendu par les analystes et les investisseurs. Luca de Meo, ancien patron de Renault nommé directeur général en septembre dernier, doit y détailler sa vision pour le groupe et les leviers de croissance envisagés.

Les analystes ne s'attendent pas à une annonce spectaculaire, mais plutôt à une mise à jour stratégique sur la manière dont le groupe envisage un redressement durable. L'accent devrait porter sur les changements organisationnels, l'accès aux nouveaux dirigeants des maisons et les stratégies de marque, avec un focus particulier sur Gucci, compte tenu du choix symbolique de Florence pour cet événement. Certains bureaux d'analyse anticipent un retour à la croissance dès 2026, avec une hausse prévue de 5 % pour l'ensemble du groupe.

Des transformations structurelles en cours

Depuis son arrivée, Luca de Meo a engagé plusieurs actions de fond. La cession de Kering Beauté à L'Oréal pour 4 milliards d'euros a été finalisée le 31 mars 2026, ce qui a permis de réduire l'endettement du groupe. Des cessions de participations majoritaires dans des actifs immobiliers clés, dont un immeuble phare sur la Cinquième Avenue à New York, complètent cette stratégie de désendettement.

Sur le plan créatif, Demna, ancien directeur artistique de Balenciaga, a présenté sa première collection pour Gucci en février 2026. Les avis restent partagés : si le marché secondaire montre des signaux encourageants, l'impact commercial ne sera mesurable qu'à partir du deuxième trimestre. Francesca Bellettini a été nommée PDG de Gucci, et deux nouveaux pôles (industrie et clients) ont été créés pour optimiser l'efficacité opérationnelle. Le groupe a également adopté une nouvelle segmentation de ses activités en quatre segments : Mode & Maroquinerie, Joaillerie, Eyewear et Corporate.

Tensions géopolitiques et contexte sectoriel

Le Moyen-Orient pèse sur les ventes

Le conflit au Moyen-Orient a significativement perturbé le tourisme et les dépenses de consommation dans la région depuis fin février. Les ventes au détail de Kering dans la zone ont reculé de 11 % sur le trimestre. L'impact négatif de ce conflit est estimé à environ 1 point de pourcentage de la croissance comparable trimestrielle. La région représente environ 5 % du chiffre d'affaires retail du groupe, et l'ensemble du réseau de 79 boutiques restait opérationnel.

Le secteur du luxe européen traverse sa pire crise boursière de la décennie. Depuis le 1er janvier 2026, LVMH a perdu 26 % de sa valeur en Bourse. Les tensions géopolitiques, les menaces de droits de douane américains et le ralentissement de la demande chinoise forment un cocktail défavorable pour l'ensemble du secteur. La publication des résultats de LVMH lundi et d'Hermès mercredi complète une semaine décisive pour les actions européennes du luxe.

Un regard sur l'analyse technique du titre

L'action Kering reste inscrite dans une tendance baissière marquée sur le graphique journalier. Le cours, autour de 251,60 €, évolue nettement sous la moyenne mobile exponentielle 100 périodes (EMA 100) à 270,30 € et sous l'EMA 200 à 266,25 €, confirmant la domination de la pression vendeuse. La dernière séance a oscillé entre 250,60 € et 265,15 €, avec une ouverture à 263,80 € et une clôture proche des plus bas.

Le support immédiat se situe dans la zone des 250-252 €. Une cassure sous ce niveau ouvrirait la voie vers les seuils de 240 € puis 220 €. Du côté des résistances, la convergence des EMA 200/100 dans la zone 266-270 € constitue le niveau clé. Un franchissement durable de cette zone signalerait une amélioration du sentiment et pourrait ouvrir une correction vers les 300 €. Tant que ces moyennes mobiles ne sont pas reconquises, le scénario de base reste baissier. L'analyse technique suggère que les rebonds restent des mouvements correctifs dans la tendance de fond.

Source: xStation

❓ FAQ

Pourquoi l'action Kering a-t-elle chuté de plus de 10 % ? Les résultats du premier trimestre 2026 ont déçu le marché, principalement en raison de la contre-performance de Gucci, dont le chiffre d'affaires a reculé de 14,3 %, bien au-delà du consensus des analystes qui tablait sur un recul de 4,3 %.

Quels segments tirent les résultats de Kering vers le haut ? La joaillerie (Boucheron, Pomellato, Qeelin) progresse de 22 % en comparable et atteint un chiffre d'affaires record. La lunetterie (Kering Eyewear) signe aussi son meilleur trimestre avec une hausse de 7 % en comparable.

Qu'est-ce que le Capital Markets Day « ReconKering » ? Il s'agit d'une journée investisseurs organisée le 16 avril 2026 à Florence, lors de laquelle Luca de Meo, le nouveau directeur général, doit présenter la feuille de route stratégique du groupe pour relancer la croissance et améliorer les marges.

Quel est l'impact du Moyen-Orient sur les résultats de Kering ? Le conflit dans la région a fait reculer les ventes au détail de 11 % au premier trimestre. L'impact global est estimé à environ 1 point de pourcentage de la croissance comparable du groupe. La zone représente environ 5 % du chiffre d'affaires retail.

Gucci peut-elle se redresser à court terme ? Luca de Meo affirme qu'un redressement complet est en cours. Les nouvelles collections signées par Demna seront déployées progressivement tout au long de 2026. Les premiers indicateurs commerciaux ne seront toutefois mesurables qu'à partir du deuxième trimestre, et les analystes appellent à la patience.