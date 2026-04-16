L'action Kering recule à la Bourse de Paris ce jeudi 16 avril 2026, après la présentation du plan stratégique ReconKering par son directeur général Luca de Meo. L'ancien dirigeant de Renault mise sur une relance en trois phases de la marque Gucci et sur un doublement de la marge opérationnelle du groupe à moyen terme. Ces annonces ont laissé les investisseurs sur leur faim, nourrissant la pression sur l'un des principaux titres du luxe cotés à Paris.

Action Kering : un plan en trois phases pour reconquérir le luxe

Reset, Rebuild, Reclaim : la feuille de route 2026-2030

Le plan ReconKering présenté à Florence, ville berceau de Gucci, s'articule autour de trois séquences successives. La première phase, baptisée Reset, doit s'achever d'ici fin 2026 avec une refonte structurelle du groupe, le rétablissement de la discipline financière et le renforcement de la désirabilité des marques. La deuxième, Rebuild, vise l'entrée dans une phase de croissance durable d'ici fin 2028. La troisième, Reclaim, ambitionne de faire de Kering un leader reconnu du secteur à l'horizon 2030.

Ce découpage temporel rappelle la stratégie « Renaulution » que Luca de Meo avait déployée chez Renault à partir de 2021, articulée autour des trois phases résurrection, rénovation et révolution. L'ambition financière centrale est de doubler la marge opérationnelle courante, qui s'élevait à 11,1% en 2025, pour atteindre au moins 22% à moyen terme. À son apogée en 2022, Kering affichait une marge de 27,5%, principalement portée par Gucci.

Un objectif de rentabilité jugé ambitieux par les analystes

La cible de 22% se situe nettement au-dessus des prévisions actuelles du marché. Le consensus des analystes, estimé à 20,3% à horizon 2030, ressort légèrement en deçà des objectifs annoncés par le groupe. Kering vise également une rentabilité des capitaux employés supérieure à 20% à moyen terme, sans calendrier précis.

Plusieurs maisons d'analyse se montrent prudentes. JP Morgan estime que le redressement prendra plus de temps qu'espéré et s'effectuera principalement en fin de période. Jefferies déplore pour sa part l'absence d'objectif de marge propre à Gucci, qui empêche les investisseurs d'établir un multiple de valorisation clair. Cette prudence transparaît dans la séance boursière de ce 16 avril.

Gucci au cœur de la relance du groupe

Une marque en perte de désirabilité depuis 2023

La marque italienne représente environ 40% du chiffre d'affaires de Kering et 60% de son résultat opérationnel. Son chiffre d'affaires a plongé de près de 40% en valeur entre 2021 et 2025. Au premier trimestre 2026, les ventes de Gucci ont encore reculé de 14% à 1,35 milliard d'euros, confirmant la difficulté à amorcer un rebond. Selon les analystes du secteur, la marque a souffert d'une trop grande exposition au streetwear, d'une omniprésence du logo double G et de problèmes de qualité perçus par la clientèle.

Luca de Meo a reconnu implicitement ces critiques. Il promet une montée en gamme de la qualité qualifiée de « significative » et une réduction de la visibilité du logo. Les nouvelles collections sont désormais confiées à Demna, ancien directeur artistique de Balenciaga. La griffe italienne reste dans le top 5 mondial de la désirabilité dans le luxe, mais a perdu sa place de numéro un qu'elle occupait auparavant.

Fermetures de boutiques et recentrage sur la maroquinerie

Le plan prévoit une réduction significative du réseau de distribution. Après 75 fermetures opérées depuis 2025, 100 boutiques supplémentaires fermeront en 2026 et autant en 2027. Pour Gucci, la surface de vente sera réduite de 20% et le nombre de points de vente diminuera d'un tiers d'ici 2030, afin de doubler la densité des ventes par boutique. Deux tiers du réseau restant sera rénové sur cette période.

La maroquinerie constitue l'autre levier majeur. Kering vise un milliard d'euros de revenus additionnels dans ce segment pour Gucci d'ici 2030, avec un accent mis sur les sacs emblématiques. Le groupe entend aussi réduire ses stocks d'un milliard d'euros dans les 12 mois à venir pour soulager son compte de résultat. Ces chantiers pèseront sur l'activité à court terme mais conditionnent la trajectoire boursière du titre.

Un contexte de marché défavorable au luxe

La Chine et le Moyen-Orient pèsent sur les ventes

Le ralentissement du marché du luxe s'est accentué ces derniers trimestres, notamment en Chine où la demande reste fragile. Kering prévoit d'augmenter significativement ses budgets marketing et commerciaux sur ce marché clé tout en fermant des points de vente. Le conflit au Moyen-Orient, déclenché fin février par les frappes américano-israéliennes sur l'Iran, a également affecté les ventes dans la région du Golfe et les flux de clientèle touristique internationale.

Ces vents contraires compliquent la mise en œuvre du plan. Plusieurs gestionnaires d'actifs estiment qu'un redressement est plus difficile à exécuter dans un environnement macroéconomique dégradé. LVMH et Hermès ont également signalé un impact de ces tensions géopolitiques sur leurs ventes dans le Golfe cette semaine.

Diversification joaillerie, lunetterie et acquisitions ciblées

Kering mise aussi sur la diversification de ses revenus. La joaillerie (Boucheron, Pomellato) a signé un trimestre record au premier trimestre 2026, avec une progression de 22% en données comparables. La division Kering Eyewear, qui produit également des lunettes pour des marques de Richemont comme Cartier, développera des lunettes connectées de luxe en partenariat avec Google.

Le groupe privilégiera une approche très sélective en matière d'acquisitions, centrée sur le savoir-faire et la sécurisation des chaînes d'approvisionnement. Luca de Meo a annoncé ce 16 avril une prise de participation minoritaire dans le chinois ICCF, maison mère de la marque de luxe Icicle. Le conglomérat consacrera par ailleurs 5 à 6% de son chiffre d'affaires au développement de la croissance interne durable de ses maisons, tout en maintenant sa politique de dividendes avec un taux de distribution d'environ 50% du résultat net courant. Pour les investisseurs intéressés par le secteur, des ETF thématiques luxe permettent de diversifier l'exposition.

❓ FAQ

Qu'est-ce que le plan ReconKering ? ReconKering est le plan stratégique dévoilé par Kering le 16 avril 2026 à Florence. Il s'articule en trois phases successives : Reset d'ici fin 2026, Rebuild d'ici fin 2028 et Reclaim d'ici 2030. L'objectif est de plus que doubler la marge opérationnelle courante et de relancer la désirabilité des marques du groupe, à commencer par Gucci.

Pourquoi l'action Kering chute-t-elle malgré ce plan ? Les investisseurs jugent les annonces insuffisamment chiffrées à court terme. Le groupe n'a pas communiqué d'objectifs de revenus ou de marges pour 2026 ou 2027, ce qui complique l'établissement d'une valorisation claire. Les analystes de JP Morgan estiment que le redressement sera plus long et concentré en fin de période.

Qu'est-ce que la marge opérationnelle courante ? Il s'agit du ratio entre le résultat opérationnel courant (bénéfice généré par l'activité principale, hors éléments exceptionnels) et le chiffre d'affaires. Elle mesure la rentabilité industrielle d'une entreprise. Kering vise au moins 22% à moyen terme, contre 11,1% en 2025.

Quelle est l'importance de Gucci pour Kering ? Gucci représente environ 40% du chiffre d'affaires annuel de Kering et 60% de son résultat opérationnel. La marque italienne est donc le pilier du groupe. Son chiffre d'affaires a chuté de près de 40% en valeur entre 2021 et 2025, ce qui explique la nécessité d'un plan de relance spécifique.

Qui est Luca de Meo ? Luca de Meo est un dirigeant italien arrivé à la tête de Kering en septembre 2025. Il avait auparavant dirigé Renault, où il avait lancé le plan « Renaulution » en 2021. François-Henri Pinault, président du conseil d'administration de Kering, conserve son rôle tandis que Luca de Meo supervise la direction opérationnelle.